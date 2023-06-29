Что стоит за внезапной кончиной короля рок-н-ролла Элвиса Пресли: Новые подробности и мнения эксперт







Элвис Пресли выступает на телеканале, в передаче, посвящённой его возвращению, 27 июня 1968 года.

Юный Элвис со своими родителями.

Школьные годы в родном городе Ист Тупайло.

Элвис Пресли с матерью.

Элвис Пресли в 1949 году.

Музыкант в Мемфисе, 1955 год.

В начале пути.

Элвис и поклонники: ходят слухи, девушка что в центре - это юная Мадонна.

Элвис Пресли с письмами от поклонниц.

Статья о смерти короля рок-н-ролла.

Отец на могиле сына.

Элвис на службе в армии.

На вокзале кумира встречала армия его поклонников.

Элвис помогал деньгами Американскому онкологическому обществу.

Пресли даёт автографы поклонницам из Германии.

Версий причин гибели короля выдвигают много, но только немногие знают истину.

Элвис Пресли с Джо Эспозито, Фрэнком Синатра и Фредом Астером.

Элвис Пресли с президентом Никсоном.

Элвис и актриса Джуди Тайлер, 1957 год.

С 10-летним Куртом Расселом в фильме «Это случилось на Всемирной ярмарке», 1963 год.

Самые стойкие фанаты Элвиса убеждены: их король жив!