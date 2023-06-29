Что стоит за внезапной кончиной короля рок-н-ролла Элвиса Пресли: Новые подробности и мнения эксперт

Со дня смерти короля рок-н-ролла прошло больше трёх десятков лет, но имя его по сей день у всех на слуху. «Фабрика» Элвиса продолжает работать с невероятной мощностью, принося потомкам Пресли и обладателям авторских прав около тридцати миллионов долларов в год. Он много лет под ряд не покидает первого места в списке знаменитостей, которые и после своей смерти продолжают получать огромные гонорары. До сих пор эксперты спорят о том, как всё-таки Элвис Пресли встретил свою безвременную кончину? Ранее неизвестные подробности расследования и редкие фотографии короля далее в обзоре.
Всевозможные слухи и сплетни о причинах смерти Элвиса в последнее время просто наводнили прессу. На этот раз это случилось по случаю его недавнего дня рождения. Если бы король был жив, ему исполнилось бы 8 января 2021 года восемьдесят шесть лет. Пресли был, пожалуй, самым ярким исполнителем в истории рок-н-ролла.
Элвис Пресли выступает на телеканале, в передаче, посвящённой его возвращению, 27 июня 1968 года.
Элвис Аарон Пресли родился в маленьком американском провинциальном городке Ист Тупайло, штат Миссисипи, 8 января 1935 года. Немногие знают, что он был одним из близнецов. Его братик родился мёртвым, поэтому Элвис стал единственным в семье Пресли.
Юный Элвис со своими родителями.
Школьные годы в родном городе Ист Тупайло.
Мать будущего короля рок-н-ролла, Глэдис Лав Пресли, урождённая Смит, была родом из ортодоксальной еврейской семьи. Известно, что по еврейство по их религиозным законам передаётся по материнской линии. Таким образом, Элвиса Пресли смело можно назвать евреем.
Отец Пресли Вернон был плотником. Он был младше своей жены на четыре года. Семья жила очень бедно. Родители хватались за любую работу, чтобы добыть средства для существования. Как гром среди ясного неба в 1938 году в семью пришла беда. Вернона Пресли обвинили в подделке чека и посадили за решётку. Глэдис осталась одна с трёхлетним сыном на руках. Стало ещё тяжелее. Но женщина выстояла.
Элвис Пресли с матерью.
В 1948 году семья Пресли переехала в Мемфис, штат Теннеси, в поисках лучшей жизни. Это был более крупный город, здесь было гораздо легче найти работу. Здесь мальчик окончил школу. После устроился на работу. Элвис попробовал себя сначала контролером в кинотеатр. Позже будущий король стал работать водителем грузовика.
Элвис Пресли в 1949 году.
Уже с самых ранних детских лет музыка стала важной частью его жизни. Когда Элвису было девять, родители подарили мальчику его первую гитару. Уже всего лишь год спустя юный музыкант занял второе место на детском конкурсе исполнителей. Впоследствии мальчик уже никогда не расставался с любимым инструментом.
Музыкант в Мемфисе, 1955 год.
Летом 1953 года Элвис познакомился с Сэмом Филипсом. Он был владельцем студии звукозаписи Memphis Recording Service. Пресли хотел записать на этой студии пластинку для мамы, в качестве подарка на день её рождения. Так и произошла судьбоносная встреча. Всего год спустя юноша выпустил первую профессиональную запись. Это стало важной вехой в жизни Элвиса и поворотным моментом в его судьбе. Этот альбом прославил Пресли на весь мир и стал началом новой эры в мире музыки: – эры рок-н-ролла и короля Элвиса.
В начале пути.
После этого Пресли снискал бешеную популярность. Он стал миллионером. Во всех уголках планеты стали появляются его фан-клубы. Поклонники буквально доходили до помешательства.
Элвис и поклонники: ходят слухи, девушка что в центре - это юная Мадонна.
Как это часто бывает со всеми публичными людьми, Элвис на сцене и Элвис в жизни – это были две кардинально разных личности. Сценический образ мачо, навязанный ему продюсером, сделал Пресли заложником стилистики жанра, родоначальником и первооткрывателем которого он стал. Сам Элвис был совершенно не таким. Он был спокойным, мягким и «домашним» мальчиком, можно сказать «маменькиным сынком». Именно таким новоиспечённого короля рок-н-ролла и знали близкие. Элвис с величайшим мастерством и изяществом носил свою маску рок-звезды.
Элвис Пресли с письмами от поклонниц.
К сожалению, не ново то, что большие деньги и слава портят людей. Нельзя сказать, что характер Пресли претерпел столь кардинальные изменения, просто мир предлагал ему слишком много ярких соблазнов и искушений, а он не смог устоять. Закончилось всё более чем печально.
В августе 1977 года, в возрасте 42 лет, суперзвезду в мире музыки обнаружила погибшим тогдашняя его партнёрша Джинджер Олден. Детали этого трагического происшествия хорошо известны. Они были растиражированы СМИ. Элвиса нашли лицом вниз, по всей видимости, упавшим с унитаза.
Статья о смерти короля рок-н-ролла.
Похороны короля рок-н-ролла были воистину грандиозными. Под Мемфисом на кладбище Форест Хилл был построен огромный мраморный мавзолей. Впоследствии тело Элвиса перезахоронили на территории Грейсленда, рядом с его матерью. Это место сам певец называл Садом медитаций.
Отец на могиле сына.
Точную причину его внезапной смерти до сих пор доподлинно никто не знает. Было сделано вскрытие. Там написана вся правда чёрным по белому. Конечно, этот документ видели лишь немногие избранные. Семья Пресли поместила документ в сейф. Он должен быть раскрыт в 2027 году, спустя полвека после трагедии, разбившей сердца людей по всему миру.
Элвис на службе в армии.
На вокзале кумира встречала армия его поклонников.
Пока же разные языки будут болтать о том, что именно происходило с Элвисом. Известно, что у короля случился сердечный приступ, но что привело к окончательному сокрушительному удару?
Говорят, что у Пресли было целых четыре передозировки. Его сердце было вдвое больше обычного. Из-за проблем с наркотиками он страдал от различных проблем со здоровьем ещё с конца 1960-х годов. Не последнюю роль сыграло отсутствие физической активности и беспорядочное питание. Ходили настоящие легенды о множестве чизбургеров, бутербродов с арахисовым маслом и бананом. Всё это часть трагического портрета короля.
Элвис помогал деньгами Американскому онкологическому обществу.
Для Пресли преждевременная смерть стала мрачной реальностью. По словам следователя, Джозефа Дэвиса, который участвовал в этом деле в 1994 году, возможная передозировка наркотиками маловероятна.
Пресли даёт автографы поклонницам из Германии.
Другую версию выдвинул медицинский эксперт, Дэн Уорлик. Он изложил некоторые факты, определив манёвр Вальсальвы как ключ к гибели короля. Если не вдаваться в неприятные подробности, то у певца был ужасный запор. В результате повышенного напряжения от попыток, в конечном итоге у него сжало брюшную аорту, отключив тем самым его сердце.
Версий причин гибели короля выдвигают много, но только немногие знают истину.
Доктор Уорлик был свидетелем вскрытия. Другой человек, осведомлённый о содержании этого документа - это доктор Форрест Теннант. Он участвовал в процессах над доктором Джорджем К. Никопулосом, врачом Элвиса, который был обвинён в неправильных назначениях медицинских препаратов, а затем оправдан. Именно тогда доктор Теннант говорил о подробностях вскрытия, когда выступал в защиту Никопулоса.
Элвис Пресли с Джо Эспозито, Фрэнком Синатра и Фредом Астером.
Элвис Пресли с президентом Никсоном.
Для этого квалифицированного профессионала корни всех проблем со здоровьем Элвиса кроются в травме головы. Король неоднократно травмировался на протяжении своей жизни. Например, в 1956 году он устроил драку с работником заправочной станции. В 1967 году у Пресли была травма черепа в ванной. В то время эти процессы были ещё мало изучены.
Последовательность ударов могла вызвать прогрессирующее аутоиммунное воспалительное заболевание, которое, возможно, поразило органы Пресли. Головные боли, боль в глазах, отёки, головокружение, боль в спине и язва желудка - вот лишь некоторые из жалоб Элвиса после той роковой травмы. Его неустойчивые модели поведения также были отмечены как часть расстройства.
Элвис и актриса Джуди Тайлер, 1957 год.
С 10-летним Куртом Расселом в фильме «Это случилось на Всемирной ярмарке», 1963 год.
Если мысль доктора Теннанта окажется верной, загадка будет полностью раскрыта. Мир узнает всю неприглядную правду всего через несколько лет. Между тем, самые стойкие фанаты Элвиса вообще верят, что король жив! Да здравствует король!
Самые стойкие фанаты Элвиса убеждены: их король жив!
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