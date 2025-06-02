Почему в советских школах не было 4 класса на самом деле

Школьники/ фото: in.pinterest.com, pinterest.com
Четвертый класс в Советском Союзе является темой споров у старшего поколения вот уже несколько десятков лет. Одни россияне утверждаются, что «прыгали» из третьего прямо в пятый класс, другие говорят, что были в четвертом классе. Каждый из них прав! И вот почему.
В СССР на самом деле был четвертый класс
Советский класс/ фото: pinterest.com
В далеком 1934 году впервые в советской системе образования появилась неоспоримая конкретика. Правительство СССР и Организационное бюро ЦК издали постановление, в котором официально установили новую структуру советской школы. Теперь школьники должны были учиться в начальной школе — это с 1 по 4 класс, затем переходить в неполную среднюю школу — с 5 по 7 класс и в полную среднюю школу — с 8 по 10 класс. Длительность школьного обучения составляла 10 лет соответственно. Это постановление оставалось актуальным на протяжении последующих 30 лет. Даже в конституции Советского Союза от 1977 году указано, что четвертый класс был на самом деле.
Когда произошла отмена четвертого класса
Ученики на уроке рисования/ фото: za.pinterest.com
В 1987 году в СССР случилась новая реформа школьного образования. Причем, в разных регионах она проходила по-разному. Именно этот момент вызывает много споров в Сети. Одни «бывшие ученики» утверждают, что никаких изменений не было и они учились как обычно. Другие уверяют,что в четвертый класс не ходили, а из третьего «перепрыгнули» сразу в пятый класс. Так и было!
Советское правительство решили перевести учеников на иное обучение.
Новое школьное образование было «подсмотрено» в зарубежных школах. Во времена СССР в Европе уже существовало 11-летнее обучение в школах. Советское правительство решило последовать этому примеру и ввести 11 классов, но школьники должны были учиться также 10 лет. Для введения 11 класса потребовалось у третьеклассников отменить четвертый класс. На следующий год дети пошли сразу в пятый класс.
У некоторых школьников был 4 класс, но не было 8 класса
Школы СССР/ фото: life.ru
В Сети много разговоров о четвертом классе, но мало кто вспоминает о том, что в некоторых советских регионах в конце 80-х школьники «перепрыгивали» и через другие классы. К примеру, восьмой класс. Подростки из седьмого поступали сразу в девятый класс. Причем, учебники оставались за восьмой класс. Очевидно, что детям приходилось пропускать один год обучения для урегулирования новой системы школьного образования. Также бытует мнение, что в сельской местности четвертый класс пропускали частично. Это зависело от рекомендаций учителей, мнения родителей и самих учеников. Педагоги даже формировали специальный четвертый класс для отстающих школьников. Дети, которым учеба давалась тяжело, оставались в начальной школе, остальные поступали в среднюю школу. Но всем школьникам предстояло учиться по новой программе, в которой было заложено 11 классов.
В 90-х школьное образование стало длиною в 11 лет
Советская школьница/ фото: pinterest.com
Не все родители пришли в восторг от дополнительного года обучения и тогда во всех школах совсем отменили 4 класс. Но и эта система образования существовала недолго. Уже в начале 90-х все российские школы вернули четвертый класс и обучение для всех стало длиться 11 лет. Система «прыжков» по документам еще существовала несколько лет. Однако четвертый класс был просто необходим детям, поскольку три года обучения в начальной школе было недостаточно для усвоения полученных знаний.
Современные школы
Современные школы/ фото: culture.ru
Сейчас даже при большом желании и отличной успеваемости школьники не смогут «перепрыгнуть» четвертый класс. Этот класс является важным звеном в системе образования. Именно в этом возрасте ученики начальной школы готовы к объемным проверочным работам и мини-экзаменам для перехода в среднюю школу. Школы в российских регионах продолжают внедрять разные инновации, но по закону школьное обучение должно длиться строго 11 лет. За это время каждый школьник должен окончить три школы: начальную, среднюю и старшую.
Экзамены в школе/ фото: pinterest.com
Выпускные экзамены ученики сдают в двух классах — в 9 и 11. Подростки, которые не желают поступать в старшую школу имеют право продолжить обучение в училище или колледж. Но для этого им нужно хорошо сдать ОГЭ (основной государственный экзамен).
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