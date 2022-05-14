Как продлить плодоношение кабачков

Кабачки – любимые многими, полезные и вкусные овощи. Как сделать так, чтобы они радовали нас плодами почти до самой зимы? Как омолодить кусты и повысить урожайность?

Хотя кабачок – растение непривередливое, но как и любая огородная культура, требует внимательного к себе отношения и ухода, который вам придется осуществлять регулярно, чтобы плоды завязывались на наступления холодов.



Что нужно учесть при выращивании кабачков

Как правильно поливать кабачки

Какие листья кабачков нужно удалять

Чем подкормить кабачки

Зачем мульчировать землю

Правила ухода несложные, но запомнить и соблюдать их для непрерывного и длительного плодоношения все-таки стоит. На что обратить внимание в первую очередь:соблюдайте севооборот;выбирайте сорта и гибриды кабачков с длительным плодоношением;не загущайте посадки;обильно поливайте по мере высыхания земли;удаляйте старые и больные листья;защищайте кабачки от болезней;подкармливайте в течение всего периода плодоношения;мульчируйте землю.Чтобы продлить плодоношение уже развитых кустов, остановимся подробнее на правилах ухода за ними.Поливать кабачки нужно достаточно обильно по мере высыхания земли. Влага должна проникать в землю на глубину до 50 см. Если грунт сухой, то для каждого взрослого растения потребуется не менее 10 л воды. Кабачки особенно нуждаются в поливе во время цветения и плодоношения: с начала июля до конца августа.Нельзя использовать для полива холодную воду: капилляры корней сжимаются, вода плохо всасывается, растения испытывают шок. Кроме того, это может привести к возникновению корневой гнили. Температура воды для полива должна быть не ниже 20°C.Частота полива зависит от грунта: если земля песчаная, поливают чаще, если глинистая, то реже, поскольку она лучше удерживает влагу.Если кабачки растут на плодородной почве, то образуют хорошо развитые кусты с большим количеством листьев. В жаркое лето листья помогают уберечь почву от пересыхания. А если начинаются дожди, и температура воздуха понижается, появляется риск возникновения грибковых заболеваний, завязи кабачков загнивают. Поэтому старые, пожелтевшие и поврежденные листья нужно периодически удалять. Делать это можно приблизительно раз в неделю, чтобы растения не испытывали стресс.Удаление листьев решает сразу несколько задач: обеспечивает вентиляцию куста, прогрев земли и дает доступ к цветкам насекомым-опылителям. Листья удаляют острыми ножницами или секатором как можно ближе к стеблю. Делать это нужно в теплую солнечную погоду и желательно в первой половине дня, чтобы срез подсох на солнышке.У плетистых кабачков можно удалять те плети, на которых нет завязей. Это поможет растению перенаправить силы на побеги с плодами.Что делать, если на листьях кабачков уже появились признаки заболевания? В этом случае больные листья удаляют, а кусты обрабатывают соответствующим средством.После удаления листьев кабачки нужно подкормить азотными удобрениями, чтобы стимулировать дальнейшее развитие куста.На протяжении всего периода плодоношения следует подкармливать кабачки. Можно чередовать следующие виды подкормок:1. ЭМ-препараты (Фитоспорин-М, Байкал-ЭМ 1) используют для внекорневых и корневых подкормок. Корневые подкормки улучшают микрофлору почвы и ускоряют процесс корнеобразования. Внекорневые подкормки ЭМ-препаратами повышают устойчивость кабачков к основным заболеваниям: мучнистой росе, антракнозу, вершинной гнили, фузариозу и т.д. Однако следует помнить, что подкормку ЭМ-препаратами следует проводить вечером, так как полезные бактерии на свету разрушаются.2. Хлебопекарные дрожжи − популярное и доступное средство, которое повышает активность почвенных микроорганизмов. Чтобы приготовить раствор для полива, 100 г дрожжей разводят в 1 литре теплой воды, добавляют 1 ст.л. сахара и оставляют на 3-4 часа в теплом месте. Один стакан полученного раствора используют на 10 л воды и поливают из расчета 5 л на один куст.Как работают дрожжи? Это микроскопические грибы, которые при попадании в почву стимулируют разложение органики. В результате азот, фосфор и калий быстро поглощаются корнями растений, и наши кабачки растут «как на дрожжах». Но при этом почва быстро обедняется, поэтому полив раствором дрожжей необходимо чередовать с калийной подкормкой.Использовать хлебопекарные дрожжи можно только на хорошо прогретой почве, которая богата органикой.3. Настой крапивы станет для кабачков отличной калийной подкормкой. Чтобы ее изготовить, травы без семян кладут в пластиковую бочку или ведро и заливают водой. Через одну-две недели (в зависимости от температуры воздуха), когда настой перестанет пениться, подкормка будет готова. В течение этого времени содержимое бочки нужно иногда помешивать. Чтобы ускорить процесс брожения, можно добавить препарат Байкал-ЭМ 1. Для полива кабачков 1 л настоя разводят в 10 л воды.4. Настой коровяка – прекрасное удобрение для огорода. Чтобы его приготовить, одну часть коровьего навоза заливают пятью частями воды и настаивают в течение двух недель, периодически помешивая. Для полива кабачков используют 1 л настоя на 10 л воды. Чтобы сделать подкормку более питательной, можно на ведро приготовленного раствора добавить еще 100 г суперфосфата.5. Эффектон-О − универсальная органическая добавка, которую можно применять на всех этапах роста кабачков. Это натуральное удобрение, созданное на основе торфа и навоза с добавлением активных элементов. Для подкормки 2 ст.л. препарата разводят в 10 литрах воды. Полученным раствором поливают растения под корень, а также обрабатывают листья.6. Древесная зола – незаменимое минеральное удобрение, которое раскисляет, обогащает почву, улучшает ее структуру. В золе содержится около 30 минералов, важных для растений. Для подкормки можно использовать золу в сухом и разведенном виде.Чтобы сделать жидкую подкормку, стакан золы разводят в 10 л воды и поливают из расчета 5 литров на один куст. А сухой просеянной золой посыпают листья и землю под кустами. Расход сухой золы для огурцов и кабачков: 1 стакан на 1 кв.м. Опудривание кабачков золой поможет защитить их от распространенных болезней тыквенных культур.7. Мочевина (карбамид) поможет кабачкам наращивать новые листья, что очень важно для куста после обрезки. Для корневой и внекорневой подкормки 10 г мочевины разводят в 10 л воды.8. Нитроаммофоска обогащает почву азотом, фосфором и калием. Эти вещества нужны растениям на протяжении всего вегетационного периода. При нехватке калия и фосфора у кабачков появляется большое количество пустоцветов, деформируются плоды и загнивают завязи. Гранулы нитроаммофоски растворяют в теплой воде (10 г на 5 л) и поливают по 1 л на каждый куст.Подкармливать кабачки нужно обязательно после полива.Мульчирование земли под кабачками помогает удерживать влагу, задерживает рост сорняков и улучшает структуру почвы – ведь под слоем мульчи отлично развиваются полезные бактерии. Чтобы плоды кабачков и нижние листья меньше контактировали с влажной землей, слой мульчи нужно время от времени обновлять.В конце лета, когда ночи становятся холодными, кабачки можно прикрыть спанбондом, установив над грядками дуги. Чтобы ускорить рост плодов в осеннее время, верхушки главных стеблей прищипывают.