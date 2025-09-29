Почему чашки с перекладиной возвращаются в моду из XIX века

1. Как появились чашки-усачи

Это странное для современного поколения изобретение в свое время произвело настоящую сенсацию.

Каждая фабрика и завод выпускали свою версию усатых чашек

2. Особенность усатой чашки

Чашки со вставками были популярны до тех пор, пока не пошла на спад мода на усы

в чашках для усачей были предусмотрены элементы, позволяющие пить чай без ущерба для красоты усов.jpeg

Современная чашка для обладателя пышных усов. / Фото: livemaster.ru.