Почему чашки с перекладиной возвращаются в моду из XIX века

В жизни современного человека чашка является повседневным атрибутом быта. Однако мало кому известно, какую предысторию появления на свет имели так называемые усатые чашки. Зачем нужна перекладина, предусмотренная в этой посуде? Объяснение этому явлению, несомненно, заслуживает отдельного внимания.
1. Как появились чашки-усачи
Это странное для современного поколения изобретение в свое время произвело настоящую сенсацию.
Французская революция 1848 года имела не только политическое значение. Удивительно, но она внесла свои коррективы даже в имидж граждан, переживших это событие. Усатые мужчины стали считаться самыми мужественными, передовыми и сильными. Вскоре мода на усы распространилась и за пределами Франции.
Существовали свои секреты ухода за усами. Так, модно было выполнять их укладку путем скручивания кончиков вверх и нанесения на них воска или масел. Так даже мужчины, имеющие жесткую щетину, преображались в красивых джентльменов с ухоженными, аккуратно уложенными, а порой и окрашенными усами. Для ухода за ними и поддержания формы применялись специальные приспособления, например, так называемые бинты для усов. Их использовали в ночное время суток, чтобы скрученные кончики не потеряли свою форму, пока джентльмен спит. Иметь красивые усы было актуально и важно для мужчин, желавших пользоваться успехом у противоположного пола и выглядеть презентабельно в обществе. Самые щепетильные из них готовы были часами расчесывать щетину у зеркала.
Каждая фабрика и завод выпускали свою версию усатых чашек
Но, несмотря на усилия и кропотливый уход за растительностью, ее внешний вид портила другая дань моде той эпохи, а именно – чаепитию. Пар, выходивший из чашки с горячим напитком, растапливал нанесенный на усы воск. А кофе вовсе окрашивал растительность над губами.
Джентльмены мучились до тех пор, пока в середине 19 столетия англичанин Харви Адамс, занимающийся изготовлением керамических изделий, не изобрел посуду специально для усатых мужчин.
2. Особенность усатой чашки
Чашки со вставками были популярны до тех пор, пока не пошла на спад мода на усы
Изобретение английского керамиста представляло собой чашку с дугообразной вставкой и маленьким отверстием у самого края. Использование такой посуды для чаепития никак не могло повредить красоте ухоженных усов, ведь пар и вода не касались растительности. Вставка выглядела как полукруг и представляла защиту для растительности от попадания жидкости и испарений. А отверстие было удобным проходом для горячего напитка.
Сказать, что чашка для усачей была популярна, - это не сказать ничего! Изобретение Харви Адамса имело феерический успех. Вскоре изготовлением усатых чашек занялись многие предприятия (заводы, мануфактуры по производству фарфоровых изделий)
в чашках для усачей были предусмотрены элементы, позволяющие пить чай без ущерба для красоты усов.jpeg
Посуда со вставкой для усов была востребована до начала 20 века. Однако мода – переменчивое явление. С наступлением 20 века быть усатым стало не столь актуально, как раньше. А Первая Мировая Война и вовсе явилась толчком для спада моды на растительность. Дело в том, что мужчинам было крайне удобно поддерживать необходимый уход за усами в суровых военных условиях. Поэтому многие принимали решение сбривать растительность. Когда усатых мужчин стало значительно меньше, чашки со вставками все реже появлялись в продаже в силу невостребованности данного товара.
Современная чашка для обладателя пышных усов. / Фото: livemaster.ru.
В наши дни такая посуда особенно высоко ценится в среде коллекционеров, знающих толк в антикварных изделиях. Однако мода на усы возвращается. А это значит, что можно ожидать и нового бума на усатые чашки!
