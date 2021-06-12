Дамы в белоснежных воротниках: Как голландки вели хозяйство во времена Рембрандта

Чистота важнее всего

Картина Габриэля Метсю.

Картина Питера Янссенса. В домах бывало очень прохладно, и женщины надевали на себя много слоёв одежды.

Грязнули и показушники

Картина Питера де Хооха.

Картина Абрахама ван Стрия.

Картина Питера де Хооха.

Хорошей хозяйке готовить некогда

Картина Питера де Хооха.

Картина Флориса ван Схоотена.

Картина Питера Клааса.

Сад, огород, посуда

Картина Питера де Хооха.

Картина Питера де Хооха.

Сложности домохозяйства

Картина Питера де Хооха.