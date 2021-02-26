Для чего на шлемофонах танкистов делаются выпуклые полоски

Приходилось ли видеть странные головные уборы, которые носят танкисты? Особенно непонятно в них выглядят занятные выпуклые полоски прямо на голове. Наверняка каждый человек хотя бы раз задавался вопросом о том, зачем они вообще нужны на шлеме. Сделаны они вовсе не для красоты. Выпуклости на головном уборе выполняют совершенно конкретную функцию.
Шлемофон вещь исключительно полезная. /Фото: sm-news.ru.
Знакомые всем нам танковые шлемы появились в 1930-е годы, когда бронетанковое направление во всех армиях мира, в том числе в Красной Армии, стремительно развивалось. Требования к служебным боевым уборам танкистов были очень простыми. Шлемофон нужно было сделать удобным в использовании, с возможностью установки голосовой связи, а самое главное – он должен был выполнять защитную функцию.
Нужен для защиты головы. /Фото: oblgazeta.ru.
Отчего же должен был защищать шлемофон танкиста? Как несложно догадаться, от ударов головой о корпус танка во время езды по пересеченной местности, а также в моменты преодоления разнообразных препятствий. Тем, кто не сидел в танке, будет сложно понять, однако удар головой в «железной коробке» о что-то даже не сильно выступающее положительных эмоций в жизни точно не добавляет. Более того, с высокой долей вероятности это приведет к тяжелой травме, вплоть до разбитой головы и сотрясения мозга.
Также в нем стоит рация. /Фото: zendiar.com.
Как раз для этого и нужны амортизирующие валики на шлеме. На самом деле конструкция шлемофонов 1930-х годов, которая используется по сей день, не нова. Подобные подшлемники с валиками существовали задолго до этого. Например, нечто очень похожее носили под стальными шлемами все средневековые и античные войны. С той лишь разницей, что тогда подшлемники имели меньшую толщину и делались как правило из ткани и мягкой кожи.
Вот такая штука. /Фото: sobut.ru.
Помимо этого в каждом танковом шлеме имеется микрофон и наушники. Они нужны для того, чтобы общаться с остальными членами экипажа. Несмотря на то, что в боевой машине все сидят рядом, во время движения танка и уж тем более боя, услышать голоса друг друга без средств связи фактически невозможно.
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