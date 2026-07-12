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Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей

Каждый раз, когда яичная скорлупа выбрасывается за ненадобностью, орхидея лишается бесплатной, но очень хорошей подкормки. Яичная скорлупа богата минералами и полезными веществами, благодаря которым орхидея наращивает новые корни, цветоносы и формирует цветы.

Предлагаем сразу 3 рецепта для подкормки орхидеи.



Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей

Первый рецепт: поместите очищенную от внутренних плёнок яичную скорлупу в чистую воду (не водопроводную). Варите в течение 15 минут. Процедите, остудите. Яичная скорлупа отдала всё полезное воде.

Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей

Поливайте такой водой орхидеи раз в 15 дней вместо обычного полива. Цветы сформируются гораздо быстрее. Также нарастут новые корни.

Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей

Для второго рецепта вы можете просто постепенно собирать яичную скорлупу в банку. Однако не забудьте сначала очистить её от внутренних плёнок и просушить.

Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей

Затем, когда накопится достаточное количество скорлупы, высушите её в духовке при температуре 200 градусов в течение 10 минут.

Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей

Затем перемелите в кофемолке в пудру.

Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей

Для полива орхидеи достаточно 1 неполной чайной ложки на стакан горячей воды.

Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей

Дождитесь, пока она остынет, и полейте. Также поливать не чаще раза в 15 дней. Орхидея оживает на глазах!
Третий рецепт самый простой. Очищенную от внутренних плёнок скорлупу поместите в банку, залейте чистой водой и оставьте на 3 суток. Процедите и полейте орхидею, как обычно. Летом достаточно оставить на 1 сутки, и полезный раствор будет готов!

Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей

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орхидеи
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