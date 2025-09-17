Самые интересные пещеры в мире

Пещеры часто воспринимаются как нечто ужасное, вход в потусторонний темный мир, грязный, влажный и затхлый. Тем не менее в них может существовать своя разнообразная жизнь, они могут быть подводными или ледяными. Некоторые из них представляют что-то необыкновенное и притягивают своим непостижимым очарованием многих людей.
10. Ледяная пещера Айсризенвельт
Пещера Айсризенвельт в Австрии является крупнейшей в мире ледяной пещерой, длиной почти в 50 км. Её имя переводится как “Мир ледяных великанов”. Открыта в 1879, она состоит из множества помещений, переходов и залов, связанных между собой, что позволяет воздуху свободно циркулировать по всем камерам. Различный цвет ледовых образований объясняется содержанием минеральных веществ.
Пещера расположена выше села Верфен в Зальцбурге. Туристам перед прогулкой по пещере раздают фонари. Только часть пещеры открыта для публики.
9. Фингалова пещера
Остров Стаффа — необитаемый остров у побережья Шотландии. В его недрах находится несколько морских пещер, самая известная из которых- Фингалова пещера. Её также называют пещера Мелодия. Фингалова пещера имеет протяженность 70 метров и полностью состоит из переплетенных шестигранных столбов базальта, возможно, образованных потоками доисторической лавы и бурным морем. В 1829 году композитор Феликс Мендельсон посетил Фингалову пещеру, и шум волн внутри, стал источником вдохновения для его увертюра «Гебриды».
8. Голубой грот
Грот Azzura – одно из самых известных туристических мест на острове Капри.отверстиями вблизи поверхности воды.
7. Тоннель Глициний
Сад цветов Кавати Фужи (Kawachi Fuji Garden) — удивительное по красоте место. А самым красивым местом в саду является тоннель Вистерия или ещё тоннель Глициний. Здесь произрастает около 150 растений глициний, не менее 20 видов, выращенных в саду, цветущие фиолетовым, белым, голубым, синим или розовым цветом. Лучшее время для посещения садов – это период с конца апреля до середины мая, когда проводится “Фуджи Мацури” или «Фестиваль Вистерия». Пик сезона цветения приходится на конец апреля. В другое время года глицинии не цветут и посетители видят только безжизненные ветви.
6. Пещера Ордынская
Ордынская пещера, самая длинная подводная пещера в России и в мире. Её длина составляет почти 5 километров. Вода в пещере настолько чистая и прозрачная, что погружающиеся в её недра дайверы смогут видеть на расстоянии до 45 м. Однако Ордынская пещера-это не подходящее место для прогулок неподготовленных туристов. До сих пор еще плохо изучены малые ходы и пещеры, которые ответвляются от главной пещеры. Вода здесь всегда холодная.
5. Пещера Вайтомо
Пещера Вайтомо в Новой Зеландии – дом для маленьких пауков – светлячков Arachnocampa luminosa. Они светятся, чтобы привлечь к себе насекомых, заманивая их в шелковые нити своей паутины. Тысячи этих светлячков живут в пещере Вайтомо, которые стали одной из главных достопримечательностей Северного острова Новой Зеландии. По Гроту Светлячков можно прокатиться на лодке и любоваться свечением сотен светлячков на потолке. В нижнем гроте находится собор Счетной Палаты, а акустика признается идеальной для проведения концертов оперных звезд.
4. Подземная река Святого Павла
Подземная река в Палаване, Филиппины, также называется подземной рекой Святого Павла, и была объявлена Национальным парком в 1971 году. Река течет прямо в море. Попутно она протекает через пещеру, где находятся одни из самых красивых известняковых образований в мире. Некоторые из этих образований напоминают животных, грибы или человека. 28 января 2012 года подземная река была названа одним из новых Семи чудес Природы. Всего 4 километров реки доступно для туристов. Если кто-то захочет проплыть по всей реке, то ему потребуется специальное разрешение.
3. Мраморный собор
Cuevas de Marmol, или Мраморный собор, находится в пещере, вымытой в скале водами озера Lago General Carrera, которое является четвертым по величине озером в Аргентине и крупнейшим в Чили. Находится оно на границе между Чили и Аргентиной. Чтобы добраться до этого удивительного места, туристам нужно лететь из столицы в городок Coyhaique, затем еще добираться 320 км к югу озера. Но долгое путешествие того стоит, и зрители будут вознаграждены видами кристально чистой воды и красивыми узорчатыми стенами из мрамора. В пещеры можно добраться только на лодке. Пещера была сформирована 6000 лет назад волнами, разбивающимися о карбонат кальция. Цвет воды меняется в зависимости от погоды, уровня воды, и от времени года.
2. Любанг Насиб Багус
Lubang Nasib Bagus или пещера Удачи, славится как крупнейшая пещера мира. Она расположена в Национальном парке Гунунг мулу в Борнео. Ориентировочная высота потолка 100 метров, а максимальные размеры оцениваются в 700 x 400 метров. Пещера является настолько большой, что в ней в длину может поместиться восемь реактивных самолетов, или 7500 пассажирских автобуса. Все пещеры Удачи были созданы под действием проточной водой, пять миллионов лет назад. Другие пещеры, которые находятся в Любанг Насиб называются пещера Ветров, пещера Счастья и др.
1. Пещера Крубера
Пещера Крубера, которая также еще называется Воронья пещера, в 2001 году была названа самой глубокой пещерой в мире. В октябре 2004 года, ученые оценили ее глубину в 2080 метров. Пещера находится в республике Абхазия. В пещере на глубине более 300 метров было найдено некоторые ранее неизвестные формы жизни, такие как ложноскорпионы, паразитические черви, и прозрачные рыбы – которые обитают здесь в температурных условиях воды около нуля градусов.
