С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Кузеняткин
    Зря отпустили , надо было к стенке и вопросов не возникало бы.Хуго Шмайссер: за...
  • Ирина Кузьмина
    Где вы взяли данные цифры? Мой отец был токарем-расточником 6 разряда, работал с личным клеймом (у всех рабочих издел...5 профессий, кото...
  • Grandad
    С ужасом представил 1000 человек на моих 16 сотках.Городские пейзажи...

Самые интересные пещеры в мире

Пещеры часто воспринимаются как нечто ужасное, вход в потусторонний темный мир, грязный, влажный и затхлый. Тем не менее в них может существовать своя разнообразная жизнь, они могут быть подводными или ледяными. Некоторые из них представляют что-то необыкновенное и притягивают своим непостижимым очарованием многих людей.

Сегодня мы взглянем на 10 самых интересных пещер в мире.

10. Ледяная пещера Айсризенвельт


Пещера Айсризенвельт в Австрии является крупнейшей в мире ледяной пещерой, длиной почти в 50 км. Её имя переводится как “Мир ледяных великанов”. Открыта в 1879, она состоит из множества помещений, переходов и залов, связанных между собой, что позволяет воздуху свободно циркулировать по всем камерам. Различный цвет ледовых образований объясняется содержанием минеральных веществ. Самые интересные пещеры в мире

Пещера расположена выше села Верфен в Зальцбурге. Туристам перед прогулкой по пещере раздают фонари. Только часть пещеры открыта для публики.

9. Фингалова пещера


Остров Стаффа — необитаемый остров у побережья Шотландии. В его недрах находится несколько морских пещер, самая известная из которых- Фингалова пещера. Её также называют пещера Мелодия. Самые интересные пещеры в мире Фингалова пещера имеет протяженность 70 метров и полностью состоит из переплетенных шестигранных столбов базальта, возможно, образованных потоками доисторической лавы и бурным морем. В 1829 году композитор Феликс Мендельсон посетил Фингалову пещеру, и шум волн внутри, стал источником вдохновения для его увертюра «Гебриды».

8. Голубой грот


Грот Azzura – одно из самых известных туристических мест на острове Капри.
Это наполовину затопленные морские пещеры, заполненные удивительным синим светом. Во времена Римской империи люди верили, что здесь обитают нереиды, сирены и демоны. Самые интересные пещеры в мире Синий свет в пещере образуется под воздействием фильтрации солнечного света отверстиями вблизи поверхности воды.

7. Тоннель Глициний


Самые интересные пещеры в мире Сад цветов Кавати Фужи (Kawachi Fuji Garden) — удивительное по красоте место. А самым красивым местом в саду является тоннель Вистерия или ещё тоннель Глициний. Здесь произрастает около 150 растений глициний, не менее 20 видов, выращенных в саду, цветущие фиолетовым, белым, голубым, синим или розовым цветом. Лучшее время для посещения садов – это период с конца апреля до середины мая, когда проводится “Фуджи Мацури” или «Фестиваль Вистерия». Пик сезона цветения приходится на конец апреля. В другое время года глицинии не цветут и посетители видят только безжизненные ветви.

6. Пещера Ордынская


Ордынская пещера, самая длинная подводная пещера в России и в мире. Её длина составляет почти 5 километров. Вода в пещере настолько чистая и прозрачная, что погружающиеся в её недра дайверы смогут видеть на расстоянии до 45 м. Самые интересные пещеры в мире Однако Ордынская пещера-это не подходящее место для прогулок неподготовленных туристов. До сих пор еще плохо изучены малые ходы и пещеры, которые ответвляются от главной пещеры. Вода здесь всегда холодная.

5. Пещера Вайтомо


Самые интересные пещеры в мире Пещера Вайтомо в Новой Зеландии – дом для маленьких пауков – светлячков Arachnocampa luminosa. Они светятся, чтобы привлечь к себе насекомых, заманивая их в шелковые нити своей паутины. Тысячи этих светлячков живут в пещере Вайтомо, которые стали одной из главных достопримечательностей Северного острова Новой Зеландии. По Гроту Светлячков можно прокатиться на лодке и любоваться свечением сотен светлячков на потолке. В нижнем гроте находится собор Счетной Палаты, а акустика признается идеальной для проведения концертов оперных звезд.

4. Подземная река Святого Павла


Подземная река в Палаване, Филиппины, также называется подземной рекой Святого Павла, и была объявлена Национальным парком в 1971 году. Река течет прямо в море. Попутно она протекает через пещеру, где находятся одни из самых красивых известняковых образований в мире. Некоторые из этих образований напоминают животных, грибы или человека. 28 января 2012 года подземная река была названа одним из новых Семи чудес Природы. Самые интересные пещеры в мире Всего 4 километров реки доступно для туристов. Если кто-то захочет проплыть по всей реке, то ему потребуется специальное разрешение.

3. Мраморный собор


Cuevas de Marmol, или Мраморный собор, находится в пещере, вымытой в скале водами озера Lago General Carrera, которое является четвертым по величине озером в Аргентине и крупнейшим в Чили. Находится оно на границе между Чили и Аргентиной. Чтобы добраться до этого удивительного места, туристам нужно лететь из столицы в городок Coyhaique, затем еще добираться 320 км к югу озера. Но долгое путешествие того стоит, и зрители будут вознаграждены видами кристально чистой воды и красивыми узорчатыми стенами из мрамора. В пещеры можно добраться только на лодке. Самые интересные пещеры в мире Пещера была сформирована 6000 лет назад волнами, разбивающимися о карбонат кальция. Цвет воды меняется в зависимости от погоды, уровня воды, и от времени года.

2. Любанг Насиб Багус


Самые интересные пещеры в мире Lubang Nasib Bagus или пещера Удачи, славится как крупнейшая пещера мира. Она расположена в Национальном парке Гунунг мулу в Борнео. Ориентировочная высота потолка 100 метров, а максимальные размеры оцениваются в 700 x 400 метров. Пещера является настолько большой, что в ней в длину может поместиться восемь реактивных самолетов, или 7500 пассажирских автобуса. Все пещеры Удачи были созданы под действием проточной водой, пять миллионов лет назад. Другие пещеры, которые находятся в Любанг Насиб называются пещера Ветров, пещера Счастья и др.

1. Пещера Крубера


Пещера Крубера, которая также еще называется Воронья пещера, в 2001 году была названа самой глубокой пещерой в мире. В октябре 2004 года, ученые оценили ее глубину в 2080 метров. Пещера находится в республике Абхазия. Самые интересные пещеры в мире В пещере на глубине более 300 метров было найдено некоторые ранее неизвестные формы жизни, такие как ложноскорпионы, паразитические черви, и прозрачные рыбы – которые обитают здесь в температурных условиях воды около нуля градусов.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
находится, огородническое некоммерческое объединение
Счетная палата
фестиваль вистерия
Феликс Мендельсон
мраморный собор
павел (святой)
наверх