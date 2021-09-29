Советский болид «Пионер», который разогнали до 311 км/ч и поставили несколько мировых рекордов скоро

Пионер, который был готов обгонять всех.
Когда речь заходит о суперскоростных гоночных болидах, последняя страна, о которой вспоминают – это Советский Союз. В действительности в СССР была машина, которая поставила несколько мировых рекордов скорости. Речь идет об обогнавшем свое время автомобиле «Пионер».
Самая первая модель болида.
В Советском Союзе делали разные автомобили, среди которых были и экспериментальные рекордсмены. Именно такой машиной в свое время стал «Пионер» 2М. Автомобиль был построен под руководством конструктора И.А Тихомирова в Москве в 1961 году и запомнился уже только тем, что смог преодолеть скоростной барьер в 300 км/ч. Хотя с 50-х годов в Стране Советов стремительно набирали популярность кольцевые гонки, интерес к линейным заездам все еще не угасал.
Вторая модель стала действительно прогрессивной.
Автомобили для линейных гонок создавались с чистого листа, в отличие от всех остальных гоночных авто, за основу которых часто брали серийные модели ЗИС или «Победы». Нужно ли говорить о том, что подобный подход открывал перед инженерами невиданный творческий простор? Конструкторы ставили много экспериментов, в результате чего появлялись машины, которые еще за 5 лет до этого все назвали бы фантастикой.
Выглядит необычно.
Пионер-1 стал первым газотурбинным автомобилем СССР. Машина использовала двигатель с газовыми трубками. Также машина имела две турбины, которые располагались по бокам конструкции. Суммарная мощность составляла 100 лошадиных сил при 50 тысячах оборотов в минуту. Весил автомобиль 485 кг. Скорость движения составляла 303 км/ч.
Крутой советский болид.
Спустя некоторое время появился и автомобиль Пионер-2. Машина была существенно доработана. Суммарная мощность турбин возросла до 135 л.с при 50 тысячах оборотов. Вес автомобиля составлял 495 кг. Скорость хода составила 306 км/ч, что стало новым рекордом во всей группе подобных автомобилей. Впоследствии машина получила еще одну модификацию – 2М. Мощность и скорость возросли еще больше. Разгонялся 2М до 311 км/ч. С 1961 по 1972 год на «Пионере» было поставлено 13 всесоюзных и мировых рекордов скорости.
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