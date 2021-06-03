16 вредных кухонных привычек, от которых мы все должны срочно избавиться

Кухня — это то место, где каждая женщина проводит довольно большое количество своего времени и кому как не ей необходимо знать, какие вредные и такие знакомые всем нам привычки могут спровоцировать рост бактерий и патогенной микрофлоры, которые опасны для здоровья и жизни в целом.

Чтобы обезопасить себя и своих близких вам просто необходимо избавиться от вредных кухонных привычек и жить спокойно.

Не соблюдать правила гигиены при приготовлении мяса

Примерно половина мяса попадает к нам грязной, потому что подвергалась обработке в магазине или на рынке. Кроме того, одна больная курица способна заразить тысячи других сальмонеллой или кишечной палочкой. В процессе приготовления они погибают, но нужно быть осторожным, пока работаешь с сырым мясом: в процессе готовки можно случайно перенести вредные микроорганизмы на другие продукты. Для мяса должны использоваться отдельные разделочные доски и посуда. Кроме того, надо тщательно следить за чистотой рук и мыть их каждый раз после того, как прикоснулись к сырому мясу.

Не использовать дополнительные емкости при хранении мяса

Так просто положить мясо на полку холодильника в обычной пищевой пленке. Однако в соке, который выделяется из мяса, может содержаться огромное количество микроорганизмов, в том числе сальмонелла и кишечная палочка.

Неправильно ухаживать за разделочными досками

Без дополнительной емкости для хранения сок может легко попасть на овощи и фрукты, хранящиеся на нижней полке. Еще хуже, когда сырое мясо сильно заморожено — из него выделяется еще больше влаги. Поэтому эксперты рекомендуют приобрести для мяса отдельные емкости для хранения.

На вашей разделочной доске наверняка есть царапинки от ножа. Это отличное место для скапливания бактерий и других микроорганизмов. И они попадают на все, что вы кладете на доску. После разделки сырого мяса ее необходимо как следует продезинфицировать. Конечно, средство для мытья посуды борется с бактериями, однако раз в неделю доску нужно как следует продезинфицировать специальным средством.

Слишком долго использовать губку для мытья посуды

Губка для мытья посуды — это прекрасная влажная и теплая среда для размножения бактерий. И они могут жить в ней неделями — чтобы быстро узнать, чем болели в доме месяц назад, можно просто взять губку на анализ. Не надо ждать, пока у вашей губки появится плохой запах, меняйте их раз в месяц или даже чаще.

Не мыть дно раковины

Люди часто забывают про дно раковины, а это одно из самых грязных мест на кухне. Бактерии и микроорганизмы могут жить в ней неделями. Раз в неделю нужно обязательно чистить раковину дезинфицирующим средством или наполнять ее водой с хлоркой.

Мыть раковину грязной губкой

Лучше не протирать раковину губкой. Используйте для этого специальный спрей, бумажные полотенца или чистую тряпку, которая легко стирается.

Редко менять и плохо ухаживать за щеткой для мытья посуды

Щетки, безусловно, лучше губок, но и в них могут накапливаться частички пищи. Прежде чем мыть посуду щеткой, ополосните ее. Раз в неделю тщательно обрабатывайте щетку специальными средствами. Если вы заметили на ней розовые пятна, ее следует заменить или хорошо продезинфицировать — наверняка на вашей щетке завелись дрожжевые бактерии serratia marcescens.

Готовить во время болезни

Вы хотели бы есть в ресторане, где шеф-повар страдает от проблем с желудком? Вряд ли. Готовить во время болезни, особенно если у вас желудочно-кишечные заболевания, нежелательно, лучше в это время держаться подальше от кухни. В крайнем случае тщательно протирайте все поверхности, ручки дверей и выключатели дезинфицирующим раствором и мойте руки антибактериальным мылом.

Неправильно хранить продукты питания

При комнатной температуре оставленная еда уже через 2 часа превращается в рассадник для бактерий, которые легко вызывают отравление и расстройство кишечника. Это не относится к хлебу и свежим продуктам. Речь идет о запеканках, супах, молочных продуктах. Рискованно оставлять майонез и другие соусы, которые содержат сырые желтки — в них могут быть бактерии сальмонеллы. Следите, чтобы еда и продукты хранились правильно.

Ставить горячую посуду в холодильник

Прежде чем поместить еду в холодильник, лучше дождаться, пока она остынет, или переложить ее в контейнер. Многие ленятся и ставят в холодильник кастрюли, накрытые фольгой, не понимая, что так пища будет остывать гораздо медленнее и в ней могут размножаться бактерии.

Невнимательно относиться к срокам годности

Срок годности говорит нам о том, в какой момент количество патогенных бактерий станет достаточным, чтобы вызвать болезнь. Поэтому стоит внимательно изучать этикетки и упаковки. Что касается сырого мяса, то оно может храниться 3–4 дня, однако может испортиться и раньше — все зависит от условий его хранения в магазине.

Забывать ополаскивать овощи и зелень

Песок или грязь в продуктах вам не повредит, чего не скажешь о патогенных микроорганизмах, которые могут находиться в местах хранения продуктов. Есть бактерии, которые прекрасно размножаются при низких температурах. Например, листерии. Они способны вызывать серьезное заболевание. Один лист салата, зараженный кишечной палочкой, способен испортить всю партию.

Позволять коту ходить везде, где хочет

Кошки очаровательны, но они могут переносить грязь из мусорного ящика на стол, где вы готовите и едите, а вместе с ней и патогенные микроорганизмы — например, токсоплазмы, которые не опасны для них, однако вредны для человека, особенно,для беременных женщин, так как вызывают врожденные дефекты плода. Старайтесь держать кошку подальше от кухни или тщательно протирайте поверхности, куда она прыгнула.

Слишком долго хранить в холодильнике остатки пищи

Это распространенная ошибка. Даже если, пролежав в холодильнике неделю, еда нормально выглядит и пахнет, это не значит, что она безопасна. Не все бактерии способствуют появлению запаха. Если пища перед тем, как вы убрали ее в холодильник, долго лежала на столе, она наверняка испортится быстрее. Если сомневаетесь, стоит ли употреблять ее в пищу, лучше просто выбросить в мусор.

Использовать одно полотенце для рук и посуды

Полотенце может служить еще одним распространителем бактерий и микроорганизмов. Стоит вешать на кухне 2 полотенца: отдельно для рук и для посуды. Раз в 1–2 недели их следует тщательно стирать и гладить.

Недостаточно часто мыть руки

Каждый раз, когда вы находитесь на кухне и готовите, особенно мясо и рыбу, важно мыть руки до и после этого. Разогревая себе ужин, убедитесь, что руки чистые. Купите антибактериальное мыло и не забывайте об этом. Просто подумайте об ужине в ресторане, где повар забыл помыть руки.