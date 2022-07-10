Все прелести автостопа или парочка сумасшедших историй от любителей путешествовать на попутках

Поездка автостопом всегда была очень популярным, дешевым и простым способом, который позволяет добраться из одного места в другое. Многие туристы, чтобы не тратить много денег на автобусы и поезда, предпочитают именно этот способ передвижения. Конечно, помимо явного денежного плюса есть и минусы, к примеру, вы никогда не узнаете, кто вам открывает дверь машины. Люди разные, причем не только внешне, но и в предпочтениях. Очень часто такие поездки заканчиваются плачевно.







Конечно, совершенно невозможно предугадать, кто же водитель, и насколько он адекватен, поэтому, будьте крайне осторожны, выбирая такой способ передвижения. В этой статье мы подготовили для вас несколько интересных и крайне впечатляющихисторий об автостопщиках, которые заставят вас задуматься о том, стоит ли так путешествовать.



1. Джош Деласи

2. Никогда не путешествуйте автостопом ночью

3. Вот почему я больше никогда не буду ездить автостопом

4. Исчезновение Конни Смит