Бегемот, обезболивающее и недовольная жена: от чего умирали фараоны Египта и их родные

Умершего встречают в загробном мире. Иллюстрация: Pixabay.com
Древнеегипетская цивилизация в массовой культуре овеяна ореолом загадочности. В то же время на деле она является одной из самых изученных цивилизаций древности. Всё благодаря тому, что египтяне очень любили писать, рисовать и высекать статуи. Хотя многое в жизни простых египтян и их правителей всё ещё скрыто завесой веков, египтологам всё же удалось изучить и узнать многое о том, как египтяне жили и как они умирали.
И больше всего информации осталось, конечно, по фараонам и их близким: их деяния, обстоятельства рождения и смерти вносились в летописи. К тому же от них осталось множество мумий, которые можно изучить с помощью томографии и ДНК анализа.
Посмертная маска Тутанхамона
Один из самых знаменитых правителей Древнего Египта - юный Тутанхамон. Посмертная маска царя представляла из себя портрет прекрасного юноши. Вокруг личности Тутанхамона немедленно начали строить догадки и создавать легенды. Особенно интриговала такая ранняя смерть царя.
Среди предположений были убийство в ходе заговора и травмы в результате падения с колесницы на всём ходу. Вторая версия могла объяснить то, что на правой руке Тутанхамона не хватало пальцев, а на ногах были найдены следы переломов.
Детский скульптурный портрет Тутанхамона
Последнее исследование выявило, что перед самой смертью юноша болел малярией. С учётом того, что в его гробницу положили лекарства от малярии, скорее всего, от неё он и умер.
Что касается хромоты и недостатка пальцев, то тело фараона постепенно подтачивал некроз конечностей из-за генетических пооблем, вызванных поколениями кровосмешения в его династии. Инцест между предками мог быть также причиной того, что Тутанхамон родился с "волчьей пастью". Он и сам был женат то ли на родной, то ли на двоюродной сестре.
Реконструкция внешности Тутанхамона показывает явное вырождение из-за инцеста
В любом случае, на Тутанхамоне династия оборвалась: дети от него рождались мёртвыми, так что наследников он не оставил.
Зато мать Тутанхамона, одна из дочерей Аменхотепа III, сестра фараонов Эхнатона и Смехкары и, вероятно, жена Эхнатона, явно умерла не своей смертью. Сначала археологи сочли глубокую рану на лице царицы делом рук грабителей могил, но более позднее исследование показало, что именно эта рана стала смертельной для матери Тутанхамона. Был ли то несчастный случай или убийство, пока что неясно. Но царица умерла примерно в 25 лет.
Мать Тутанхамона была ему тётей
Что касается самого Эхнатона, то он, вероятно, был отравлен: сохранились записи о покушении на его жизнь, а сам фараон прожил меньше сорока лет.
То ли дело Рамсес II из следующей династии! Вот кто точно умер от старости, дожив примерно до 90 лет. За свою жизнь он успел стать отцом ста одиннадцати малтчиков и пятидесяти девочек. Помимо активной политики, горячего нрава и рыжего цвета волос, Рамсес II был известен тем, что постоянно тренировался в беге. Дело в том, что раз в тридцать лет он участвовал в неком ритуальном забеге со священным сосудами в руке. Если бы фараон не смог пробежать дистанцию, это сочли бы дурным предзнаменованием. Но сам Рамсес отлично знал, что всё дело - в тренировках.
К слову, древние египтяне вообще имели славу быстрых бегунов.
У Рамсеса II по прозвищу Великий был низкий лоб, что огорчило бы расологов XX века
Его тёзка из следующей династии, Рамсес III, тоже прожил довольно долго, но был убит в результате заговора, устроенного одной из его недовольных жён. Долгое время было неясно, как именно он умер. Предполагали отравление или глубокую, но изначально не смертельную рану, которую плохо обработали. Наконец, томограмма шеи расставила всё по местам. Рамсеса полоснули по горлу ножом. Он умер почти мгновенно.
Заговорщиков судили. Одного из них, молодого принца, сына той самой жены, который, быть может, и зарезал отца, приговорили к смене имени. В летописи также указано, что он покончил с собой от позора, но современное вскрытие выявило, что принца связали и задушили. Затем его наспех бальзамировали, завернули в "нечистую" козлиную шкуру и похоронили в простом гробу.
Рамсес III считается одним из самых могущественных царей Древнего Египта
До сих пор неизвестно, как умерла знаменитая Нефертити. Этого нет в летописях, и мумия царицы пока не найдена. Ясно только, что восторгавшийся поначалу женой Эхнатон примерно к её 30 годам охладел к ней. Её историю трудно назвать историей великой любви и семейного счастья.
Долгое время подозревали, что правящую царицу Хатшепсут убил её преемник и пасынок, Тутмос III. Он так её ненавидел, что, став фараоном, приказал стереть все её упоминания. Понятное дело, всё стерет не вышло.
Тем не менее, анализ останков царицы показал, что она была тучной женщиной лет пятидесяти, страдала артритом, проблемами с зубами и диабетом и умерла от рака печени. Рак, вероятно, развился из-за очень опасного вещества, которое использовалось для приготовления обезболивающих. Царица, скорее всего, натиралась лекарством, чтобы унять боль в зубах и суставах.
Есть и другая версия: Хатшепсут не успела умереть от рака, поскольку скончалась от заражения крови после того, как ей выдрали больной зуб.
Начиная ещё с первой династии, к власти в Древнем Египте время от времени приходили женщины
Не все фараоны умирали во дворце. Так, цари Сенебкай и Секененра, хотя и жили в разное время, оба погибли в бою с захватчиками из племени гиксосов. Сенебкай сражался на коне, и его сначала выбили из седла. Секененра воевал пешим. Похоже, гиксосы были постоянной головной болью египтян.
А фараона Менеса бесславно растоптал бегемот во время любимой забавы фараонов - охоты на бегемотов.
Текст: Лилит Мазикина
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