Бегемот, обезболивающее и недовольная жена: от чего умирали фараоны Египта и их родные

Умершего встречают в загробном мире. Иллюстрация: Pixabay.com

Посмертная маска Тутанхамона

Детский скульптурный портрет Тутанхамона

Реконструкция внешности Тутанхамона показывает явное вырождение из-за инцеста

Мать Тутанхамона была ему тётей

У Рамсеса II по прозвищу Великий был низкий лоб, что огорчило бы расологов XX века

Рамсес III считается одним из самых могущественных царей Древнего Египта

Начиная ещё с первой династии, к власти в Древнем Египте время от времени приходили женщины