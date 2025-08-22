4 гоночных болида, которые оказались настолько быстрыми, что их запретили на соревнованиях

Кажется, что для гонок ключевой характеристикой автомобиля является скорость. И это действительно так, вот только даже на ралли одной из самых важных составляющих также является безопасность. А потому далеко не каждая машина, которая может поразить своими способностями по развитию скорости, вообще будет допущена на гонки, потому что ездить на них было слишком опасно.
1. Lotus 56
Болид, который очень быстро запретили. /Фото: ultimatecarpage.com
В историю этот гоночный болид вошёл в качестве автомобиля, который в качестве усиления имел газотурбинный вертолётный двигатель, а также полный привод. Машину разработали для конкретной гонки Indy 500 1968 года. Впрочем, эффективности на трассе он не показал. Более того, газотурбинный двигатель для использования с таких машинах довольно быстро запретили, потому что они были небезопасными.
2. Penske Chevrolet Camaro Z/28
Машина, которая была создана с намеренными нарушениями. /Фото: roadandtrack.com
Данный автомобиль принадлежит гению Марка Донохью, впрочем, он ещё использовал практически мошенничество. Он создал модель Penske Camaro Z/28, которая отличалась довольно малым весом, однако добился он этого за счёт использования специфических кислот, которым обрабатывали части корпуса. Вот только после такого воздействия детали становились слишком хрупкими, что негативно влияло на целостность самой машины. Поэтому от организаторов гонок Транс-Ама, которые узнали об этом, тут же вышел запрет на использование такой схемы облегчения.
3. Porsche 917/30
Победитель, который оказался слишком мощным. /Фото: canepa.com
Трудно представить, как гоночный болид может быть слишком быстрым, однако такое действительно было. Речь идёт об автомобиле Porsche 917/30, который мало обладал мощнейшим двигателем с турбонаддувом: по информации редакции novate.ru, он выдавал колоссальные 1300 лошадиных сил. Само собой, пилот на этой машине выиграл чемпионат Can-Am. Вот только организаторам это не очень понравилось, поэтому они поставили ограничение топлива для болидов с наддувом, что и поставило крест на участие Porsche 917/30 в гонке.
4. Dodge Daytona и Plymouth Superbird
Запрещённый болид Plymouth Superbird. /Фото: robbreport.com
Сразу два автомобиля от Mopar, которые получили просто невероятный триумф в гонках NASCAR. Но и их сегодня на трассах не увидишь. Потому что их показатели по аэродинамике были настолько высокими, что каждая из моделей уж очень быстро развивали скорость в 320 км/час. Стало ясно, что безопасным управление этой машины назвать трудно, поэтому организаторам пришлось установить ограничение на мощность для болидов с аэродинамическими крыльями.
