Создаем атмосферу релакса зимой

Дизайнеры все чаще говорят о необходимости создавать в квартирах микропространства, настроенные на конкретные состояния: концентрацию, общение, уединение. Зимний уголок для релакса — один из таких сценариев, требующий понимания того, как свет, текстуры, температура и звук влияют на восприятие. Как его создать, нам рассказала архитектор, руководитель Бюро авторских интерьеров Марина Павлова.

Свет как основа атмосферы

Тактильность и текстуры

Температура и микроклимат

Звук и тишина

Зимой естественного света недостаточно, и искусственное освещение берет на себя не только функциональную, но и терапевтическую роль. Холодный верхний свет разрушает атмосферу релакса, поэтому в уголке для отдыха предпочтение отдается многоуровневому освещению с теплой температурой (2700-3000К).«Торшер с регулируемой яркостью, настольная лампа, LED-лента за изголовьем дивана или встроенная подсветка полок создают мягкое рассеянное свечение. Важен не столько уровень освещенности, сколько возможность его контролировать. Диммеры позволяют адаптировать свет под время суток и настроение: яркий для чтения, приглушенный для медитации или вечернего чая», — рассказывает архитектор.Свечи остаются актуальным элементом, но не как декор, а как источник живого света. Их мерцание воздействует на нервную систему, снижая уровень стресса. Безопасная альтернатива — LED-свечи с имитацией пламени, которые создают схожий эффект без рисков.Зимой тактильные ощущения обостряются. Материалы, с которыми человек взаимодействует в уголке для отдыха, напрямую влияют на уровень комфорта. Натуральные ткани — шерсть, лен, хлопок, бархат — создают ощущение тепла и защищенности.Синтетика, даже визуально привлекательная, считывается телом как холодная и чужеродная.Марина: «Многослойность текстиля усиливает эффект. Плед крупной вязки, декоративные подушки разной плотности, мягкий ковер под ногами формируют тактильное разнообразие. В одном из проектов уголок для чтения был организован у окна: кресло с высокой спинкой, овчина на сиденье, шерстяной плед и несколько подушек из льна и вельвета. Такая комбинация создавала ощущение кокона, куда хотелось возвращаться каждый вечер».Дерево добавляет природной теплоты. Деревянные подлокотники кресла, журнальный столик из массива, полки — все это работает на создание связи с природой, что особенно важно зимой, когда контакт с естественной средой минимален.Физический комфорт невозможен без правильной температуры. «Уголок для отдыха часто располагается у окна или внешней стены, где ощущается холод. Локальный обогрев решает проблему: теплый пол, инфракрасный обогреватель, электрический камин. Последний не только греет, но и создает визуальный фокус — огонь притягивает внимание и успокаивает», — подчеркивает архитектор.Влажность воздуха зимой падает из-за отопления, что вызывает дискомфорт. Увлажнитель или комнатные растения помогают стабилизировать микроклимат. Растения с крупными листьями — монстера, фикус, спатифиллум — не только увлажняют воздух, но и создают визуальную связь с природой.Звуковой фон влияет на способность расслабиться. Зимой уличные звуки приглушены, но шум отопления, соседей или бытовой техники может разрушать атмосферу. Текстиль частично поглощает звук: плотные шторы, ковер, мягкая мебель создают акустический комфорт.«Белый шум, звуки природы или специальные плейлисты для релаксации через качественную портативную колонку дополняют картину. Важно, чтобы звук был фоновым, а не навязчивым», — советует Марина.Уголок для отдыха не должен быть перегружен. Лишние предметы создают визуальный шум и мешают расслаблению. Архитектор: «Достаточно кресла или небольшого дивана, столика для чашки, полки для книг и одного-двух декоративных элементов. Каждая вещь должна быть функциональной или эмоционально значимой».Цветовая гамма строится на приглушенных, природных оттенках: серо-бежевый, терракотовый, глубокий зеленый, шоколадный. Эти цвета не возбуждают нервную систему и создают ощущение стабильности.Многоуровневое освещение с теплой температурой света и диммерами создает управляемую атмосферу релаксаНатуральные материалы и многослойность текстиля усиливают тактильный комфорт и ощущение защищенностиЛокальный обогрев и контроль влажности обеспечивают физический комфорт в холодное время годаМинимализм деталей и приглушенная цветовая гамма снижают визуальный шум и помогают переключиться на отдых