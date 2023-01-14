Что будет, если употреблять 6000 калорий в день

Современная жизнь заставляет нас питаться на ходу, не слишком заботясь о здоровой и правильной пище. Вместо рекомендованного количества калорий в день, занятой человек употребляет зачастую гораздо больше. Это, естественно, приводит, к ухудшению общего состояния организма. К тому же, развивается множество проблем — от ожирения до диабета и сердечной недостаточности. Совсем недавно ученые из Общества Диетологии США провели довольно опасный эксперимент, показавший, что действительно случается с человеком, решившим потреблять целых 6 000 калорий в день. Результаты способны заставить задуматься о своем образе жизни любого.
Начало эксперимента
Это исследование инициировали ученые из научно-популярного журнала Science Translational Medicine. В качестве респондентов были выбраны шестеро здоровых, крепких мужчин, которые согласились употреблять целых 6 000 калорий в день на протяжении целой недели. Это примерно в два с половиной раза больше обычной нормы, которая нужна человеку. Эксперимент проводился в больнице, под наблюдением профессиональных врачей, а участники должны были проводить в постели большую часть времени и ни в коем случае не делать никаких спортивных упражнений.
Вес и активность
Изменения стали заметны уже на второй день. Участники эксперимента потеряли присущую здоровым людям активность и перестали стремиться встать с кровати. Кроме того, к концу недели каждый из участников прибавил целых 4,5 килограмма — и это были отнюдь не мышцы.
Проблемы с инсулином
Одной из причин, по которым пришлось остановить эксперимент (помимо здравого смысла), было резкое уменьшение выработки инсулина участниками. Этот скачок мог привести к развитию диабета в самое короткое время. Таким образом, врачи опытным путем доказали несомненную связь между ожирением и ухудшением состояния здоровья человека.
Почки, сердце и печень
На четвертый день эксперимента, проверка показала увеличение нагрузки на почки и сердце респондентов. Органы просто не справлялись с полученным количеством калорий и жира: почки работали с максимальной отдачей, появились признаки тахикардии, а постоянная тошнота сигнализировала о печеночной недостаточности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии