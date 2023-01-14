Что будет, если употреблять 6000 калорий в день

Современная жизнь заставляет нас питаться на ходу, не слишком заботясь о здоровой и правильной пище. Вместо рекомендованного количества калорий в день, занятой человек употребляет зачастую гораздо больше. Это, естественно, приводит, к ухудшению общего состояния организма. К тому же, развивается множество проблем — от ожирения до диабета и сердечной недостаточности. Совсем недавно ученые из Общества Диетологии США провели довольно опасный эксперимент, показавший, что действительно случается с человеком, решившим потреблять целых 6 000 калорий в день. Результаты способны заставить задуматься о своем образе жизни любого.









Начало эксперимента

Вес и активность

Проблемы с инсулином

Почки, сердце и печень