10 ароматных трав, которые придают блюдам пикантность и делают вкус ярче

Травы – то, что всегда можно отыскать на кухне у каждой хозяйки, ведь их пряный, нежный или наоборот, яркий вкус делает любое блюдо вкуснее и оригинальнее. А сегодня мы расскажем о десяти травах и о том, как, куда и в каком виде их лучше применять, чтобы полностью раскрыть их потенциал.
1. Розмарин
Характерный вкус и хвойный запах этой травы стали причиной, по которой её широко используют в кулинарии, в частности во Франции и в Италии. Молодые побеги, а также свежие листья зачастую используются для мяса, а также салатов. Не лишним будет добавить его в закуски, супы, а также выпечку и даже гарниры – картошку, макароны и так далее. Помимо прочего, розмарин – отличный консервант, подойдет для создания маринадов.
2. Базилик
Несколько видов базилика отличаются интересным, лимонно-коричным вкусом, что стало причиной, по которой его используют в европейской и азиатской кухне. Как правило, используют свежие листочки для того, чтобы подчеркнуть вкус салатов, закусок, солений, маринадов и так далее. Подходит базилик и для мясных и рыбных блюд. А ещё он идеален для приготовления соусов – от песто до различных заправок.
3. Кинза
Такая травка, как кинза, прекрасно сочетается с другими специями, к примеру, с базиликом, мятой, чили и чесноком. Как правило, её можно встретить во многих популярных смесях – от классического карри до бербере. Кинзу можно смело добавлять (в свежем и сушеном виде) к мясу, салатам, супам, из неё охотно делают соусы и заправки, она подходит для украшения макарон и картофеля.йогурта.
4. Орегано
Употреблять в кулинарии эту травку рекомендуется в засушенном виде, ведь так её вкус намного интереснее и ярче. Лучше всего сочетать орегано с такими специями, как перец, базилик и майоран. В основном орегано отлично вписывается в блюда с мясом, а также в пиццу, колбасу, различные тушености, паштеты и прочее. Не лишним будет и её использование для создания омлетов и салатов, а также маринадов. С помощью орегано можно также сварить вкусный и душистый чай.
5. Мята
Зачастую мяту в рецептах используют в качестве украшения, однако она годится не только на это. Она подойдет для создания вкусного соуса и подливы, напитков, десертов и многое другое. Можно её подавать с рыбой, а также использовать при солении. Она отлично сочетается с блюдами из овощей, к примеру, с морковью и горохом, а также подходит для салатов. Не лишним будет добавить пару листиков в молочные продукты, чтобы продлить их срок хранения. И, конечно же, мята – отличная травка, чтобы приготовить не только мохито, но и чай, компот и другие напитки.
6. Шалфей
Высушенный и свежий, шалфей, как правило, используется в азиатской и восточной кухне. Лучше всего он сочетается с различными типами мяса, пресной рыбой, птицей и так далее. Добавляют его и в первые блюда, в особенности в супы-пюре. Появляется шалфей и во вторых блюдах, как правило, в овощных и картофельных. Подходит он и для выпечки – лепешек, багетов и бургеров. С помощью шалфея также делают некоторые десерты и напитки.
7. Тимьян
Острый, горчащий тимьян с легким оттенком лимона идеально подходит для мясных и рыбных блюд, копченостей, а также для консервации. С помощью тимьяна делают вкусные соусы и заливки, маринады. Примечательно, что высушенный тимьян охотно добавляют в чай и другие напитки, включая алкоголь. А ещё он идеально подходит для приготовления первых блюд и салатов. Кроме того, тимьян зачастую добавляют в тесто, из которого делают домашний хлеб и булочки.
8. Тархун
Тархун, он же эстрагон – ключевая пряность в восточной и кавказской кухне. Свежие листья рекомендуется добавлять в салат, маринады, соленья и в овощи. Также с помощью тархуна можно сделать вкусные соусы и заправки. Используется он и для тушения овощей, в частности, он идеально сочетается с капустой и морковью. Не лишним будет добавить и пару листочков к птице и мясу, а также заварить чай со свежей травкой.
9. Шнитт-лук
В отличие от обычного, шнитт-лук не пекучий, обладает очень мягким и нежным вкусом. А потому можно смело крошить его в свежем виде в любой овощной салат, а также добавлять несколько перьев в борщ и супы. Также можно накрошить его в соус и заправку, приготовить вместе с ним вкусный паштет или украсить перед подачей мясное или рыбное блюдо. Подходит он и к молочным продуктам и закускам. А чтобы он не потерял свой вкус – добавлять его необходимо перед подачей на стол.
10. Петрушка
И, пожалуй, невозможно не упомянуть и самую популярную травку – петрушку. Благодаря своему ярко выраженному вкусу, она подходит абсолютно для всего – от салатов, до первых, вторых блюд и многого другого. Единственное, куда пока что не добавляют петрушку – это десерты. Её можно подавать как в свежем виде, так и в сушенном и даже замороженном. Кроме того, петрушку, в отличие от других трав, можно подвергать тепловой обработке и варить, тушить и прожаривать вместе с продуктами, ведь она не потеряет свой вкус.
