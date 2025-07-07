Незабываемый вкус: торты, которые покорили советских граждан

Не секрет, что в советский период было особое отношение к тортам. Ведь их покупали только по каким- либо радостным поводам. А начинка действительно могла удивить. В неё клали только самое лучшее, причём в больших количествах. Ещё одной особенностью таких десертов являлись розочки различных цветов.
Оказывается, что ещё в 19 веке даже речи не было о тортах. Ведь изначально их даже не воспринимали как десерт. Считалось, что кисели, пудинги и блины — вот настоящий деликатес в сладком мире. Кроме того, существовали даже специальные книги с кулинарными рецептами. Но даже там невозможно было найти те привычные десерты, которые дошли до нас. Максимум, что было там — это сладости из творога и печенья. Но к 50-м годам прошлого столетия всё изменилось.
Кисель / Фото: mirpovara.ru
В это время в стране начинают появляться самые разнообразные варианты тортов. На прилавках магазинов можно было встретить песочные, бисквитные, миндальные и многие другие сладости. Можно с уверенностью сказать о том, что советский человек мог выбрать то, что ему приходится по вкусу. Именно в эти годы торты прочно вошли в жизнь советских граждан. Уже тогда ни один праздник не обходился без них. Эти торты не только удивляли своим внешним видом, но и вкусовыми ощущениями. Кроме того, такие десерты стоили достаточно дорого. И не каждый мог позволить себе купить его просто так. Именно поэтому он стал настоящим символом достатка в семье.
«Киевский» торт
Давайте попробуем с вами разобраться в том, какие торты были самыми востребованными и популярными в прошлом столетии.придуман Константином Петренко и Надеждой Черногор. А что же он представлял из себя? На самом деле, этот торт сразу полюбился советским гражданам, а всё дело в его вкусовых ощущениях. Ведь он состоял из воздушных коржей, в которые были добавлены различные орехи. Причем не один-два вида, а целых пять.
А уже в 60-х годах данный рецепт был утвержден на законодательном уровне. Тогда в состав начали включать даже орехи кешью, которые стоили достаточно дорого. Но позже, власти всё же решили заменить его на фундук. Но даже не смотря на это, стоимость торта всё равно оставалась достаточно высокой, и тогда пришлось заменить фундук на арахис. Изначально в оригинальный состав этого торта также входил крем Шарлот, но позже даже он был заменён на другой. Выбор пал на сливочно-масляный крем. Сейчас же в данную сладость добавляют совершенно иные ингредиенты, причем не самые лучшие… Прочитав состав, вы точно увидите там растительные жиры и пальмовое масло.
Торт «Птичье молоко»
Ещё один популярный торт называется «Птичье молоко». Он появился лишь в 1978 году благодаря Владимиру Гуральнику. Именно он совместно с другими специалистами разработал его рецептуру. Этот торт также пришелся по вкусу советским гражданам. Именно поэтому его стали продавать практически везде. Заходя в кафе или ресторан, его точно можно было обнаружить в меню. Но самый вкусный торт был в кондитерской ресторана «Прага». Многие люди хотели попасть туда и попробовать тот самый торт. Именно поэтому возле этого заведения всегда стояла огромная очередь. Состоял данный торт из воздушного бисквита и суфле. А весь торт был полностью покрыт шоколадом. Несмотря на то, что многое поменялось в его рецептуре с того времени, сейчас его также можно встретить в магазинах.
Торт «Прага»
Мы уже упомянули ресторан «Прага», а вот торт с таким же названием — нет. Оказывается, что с этим заведением также связан ещё один знаменитый десерт. В его состав входило достаточно много компонентов. Например, там можно было обнаружить сразу четыре сливочных крема, которые делались на основе ликёра и коньяка. Это, в свою очередь, придавало незабываемый вкус кондитерскому изделию «Прага». Но процесс его создания был очень трудоемким, что значительно сказалось на его стоимости.
Ещё одной диковинкой являлся вафельный торт. Оказывается, что он был достаточно популярен. Вы спросите: Почему так? Ведь он явно проигрывает во вкусовых качествах другим кондитерским изделиям? Но всё достаточно просто. Он был одним из самых дешёвых тортов в Советском Союзе. Именно поэтому его покупали даже по обычным поводам. Например, для чаепития вместе со своими родственниками или соседями. Да и дефицита на такие торты не было, а стоил он всего около 50 копеек.
«Вафельный» торт
Ещё один удивительный торт, который полюбился многим советским гражданам называется «Сказка». Согласитесь, достаточно красивое название. Чаще всего эта сладость выполнялась в форме кирпичика. Но самым интересным являлась не его рецептура, а то, как он украшен. Дело в том, что сверху на нём можно было обнаружить фигурки различных животных, ёлочки, грибочки, цветы и многие другие элементы. Именно за такой декор этот торт и получил своё название. Стоил этот торт уже дороже. За него нужно было отдать 1 рубль 90 копеек.
Торт «Сказка»
Ну и как же не вспомнить знаменитый торт «Чародейка»? Он появился в 1976 году на комбинате «Черемушки». Этот торт был особенным. Ведь именно тогда была открыта технология приготовления тортов, которые могли храниться достаточно длительное время. Данный десерт не был исключением. Многие граждане были в восторге. Ведь такой тортик можно было купить заранее, и не толпиться у кондитерских в разгар какого-нибудь праздника.
Торт «Чародейка»
Конечно же, советские торты являются частью богатого культурного наследия СССР. В течение десятилетий советская кондитерская промышленность развивалась и предлагала широкий ассортимент тортов, которые стали популярными в кротчайшие сроки.Советские торты были не только изысканными по вкусу, но и имели часто уникальные оформление. Многие из них были украшены шоколадными декорациями, мастерски выполненными цветами или символами праздников.
Сегодня советские торты остаются неотъемлемой частью кондитерской традиции. Их вкус и оформление продолжают удивлять и радовать людей в разных уголках мира, напоминая о лучших моментах и традициях прошлого.
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