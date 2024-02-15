Откуда пошло жаргонное слово «чувак», и Что оно значит в разных культурах

Стиляги 50-60-х.

Версия о баранах, это миф!

Популярные ненаучные версии происхождения слова «чувак»

Слова «чувак» и «чувиха» получили распространение в среде стиляг в 1950-е годы.

Стиляги называли они друг друга не иначе как "чуваками

«Чувак» от цыганского «чаво», «чяво», «чяве»...

Деревня «Чуваки».

P.S.

В 1960-е серферы популяризировали слово «чувак».