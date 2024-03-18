5 мясных рецептов ресторанного уровня, которые приготовить очень просто

Блюда из мяса, как известно, нравятся всем и каждому. Ведь голод - не тётка, и буквально вынуждает нас поскорее бросать все свои дела и бежать домой, где ожидает сочный, мягкий, ароматный кусочек вкусного блюда. А если обычные тефтели и котлеты вам уже порядком надоели, то встречайте пять самых ярких, необычных и «пальчики-облизывательных» блюд из мяса, что придутся по душе не только брутальным мужчинам, но и детям.
1. Стейк El Gaucho
Просто пальчики оближешь! \ Фото: zagat-photos.imgix.net.
Стейк – это главное блюдо всех мясоедов, однако самое главное в нём не только правильно выбранное мясо, но и степень прожарки и даже соус, с помощью которого мясо заиграет новыми, невиданными ранее красками. Вооружайтесь этим рецептом и удивите своих мясоедов-домочадцев!
Ингредиенты:
• Говядина рибай – 450 г;
• Чеснок – зубочек;
• Розмарин, соль, перец – по вкусу;
• Масло подсолнечное.
Для чимичури-соуса:
• Перец сладкий (желательно зелёный) – 1 шт;
• Чеснок – 5 зубочков;
• Лук – 70 г;
• Петрушка, базилик – несколько веточек;
• Соль – по вкусу;
• Лавровый лист – несколько штучек;
• Масло подсолнечное – 100 мл;
• Орегано и молотый базилик – по вкусу;
• Уксус – 15 мл;
• Перец белый по вкусу.
Для острого соуса:
• Соль по вкусу;
• Подсолнечное масло – 150 мл;
• Красный перец небольшой – половинка;
• Перец чили – половинка;
• Уксус – 50 мл;
• Лук – 50 г;
• Халапеньо – 1 шт.
Вкуснейший стейк из говядины. \ Фото: fishki.net.
Способ приготовления:
Для чимичури-соуса:
• Мелко накрошить перец;
• Измельчить чеснок и лук лезвием ножа;
• Разорвать петрушку и зелень на мелкие кусочки;
• Измельчить ножом;
• Растереть лавровый лист до крошки;
• Тщательно перемешать.
Для аргентинского соуса:
• Промыть чашу блендера;
• Добавить в неё все ингредиенты из списка;
• Перебить до состояния однородности.
Для стейка:
• Стейк промыть и обсушить бумажными полотенцами;
• Разогреть гриль (можно использовать обычную сковороду);
• Плеснуть на неё масло;
• Полить маслом мясо;
• Выложить на сковороду стейк;
• Добавить чеснок и розмарин;
• Обжарить с двух сторон до мягкой корочки (примерно 5 минут на каждую сторону);
• Если хотите прожарку well-done и без крови – обжарьте до образования характерного коричневого румянца;
• Выложите мясо на тарелку и дайте ему отдохнуть пару минут;
• Сбрызнуть соусами (или одним на выбор);
• Подавать с овощами на гриле в горячем виде.
2. Бефстроганов
Сытное блюдо для всей семьи. \ Фото: pinimg.com.
Пожалуй, это блюдо можно назвать по-настоящему королевским, ведь его подают в ресторанах любого уровня и балуют самыми разными соусами и сочетаниями. Попробуйте приготовить дома блюдо мирового уровня, ведь это потребует немного усилий, подарив при этом массу удовольствия.
Ингредиенты:
• Лук репчатый – 2 шт;
• Говяжье мясо – 400 г;
• Мука – 2 ст.л;
• Подсолнечное масло – 6 ст.л;
• Сливки высокой жирности – 200 мл;
• Сметана – 250 г;
• Бульон из мяса – 200 мл;
• Лавровый лист – пара штучек;
• Картофель вареный – 250 г;
• Кресс-салат – пучок;
• Соль, перец по вкусу.
Попробуйте приготовить простейший бефстроганов. \ Фото: mastercook.com.
Способ приготовления:
• Очистить лук от шелухи;
• Нарезать мелким кубиком;
• Обмыть и высушить кусок мяса;
• Срезать жилы и плёнку;
• Нарезать брусочками и обвалять в муке;
• Разогреть сковороду;
• Обжарить лук в растительном масле до золотистой корочки;
• Выложить на тарелку и дать остыть;
• Добавить ещё масла на сковороду;
• Туда же отправить говядину, обжарить до корочки с двух сторон (около 3 минут);
• Добавить лук, сливки, сметану, лавровый лист, соль, перец и бульон;
• Перемешать;
• Тушить мясо на маленьком огне 10-15 минут;
• На другой сковороде обжарить сваренный картофель до корочки;
• Приправить картошку петрушкой;
• Готовое мясо выложить на тарелку к обжаренному картофелю;
• Подавать вместе с кресс-салатом.
3. Пёркёльт
Венгерское блюдо для ваших домочадцев. \ Фото: hotsta.org.
Это мясное блюдо считается классическим в венгерской кухне, и отдалённо напоминает наше рагу. Однако в нём присутствует своеобразная перчинка, а нежное, тушеное мясо, которое буквально тает на языке, заставит попросить добавки даже тех, кто никогда не любил подобные изыски.
Ингредиенты:
• Свиное мясо (мягкое) – 850 г;
• Мука – 5 ст.л;
• Морковь – 250 г;
• Лук репчатый – 250 г;
• Перец красный – 350 г;
• Мясо грудинки копченное – 100 г;
• Чеснок – 5 зубочков;
• Подсолнечное масло – 7 ст.л;
• Кетчуп или томатная паста – 2 ст.л;
• Сахар по вкусу;
• Паприка молотая – 1 ст.л;
• Вода – 1 ч.л;
• Лавровый лист, соль, перец по вкусу.
Идеально подходит для сытного перекуса. \ Фото: jacookingfun.de.
Способ приготовления:
• Вымыть мясо, просушить бумажным полотенцем;
• Нарезать кубиками примерно 2х2;
• Обвалять в муке;
• Очистить морковь, перец и лук;
• Порезать овощи маленькими кусочками;
• Порубить чеснок;
• Грудинку разрезать на кубики, равные по величине свинине;
• Разогреть сковороду, налить на неё масло;
• Обжарить свинину с двух сторон до золотистой корочки;
• Отправить мясо остывать на тарелку;
• На этом же масле обжарить овощи с грудинкой;
• Добавить томатную пасту;
• Перемешать;
• Тушить пару минут;
• Добавить паприку, сахар, воду и свинину;
• Тушить на маленьком огне около двух часов;
• За пару минут до готовности добавить соль, перец, лавровый лист и чеснок;
• Подавать горячим как основное блюдо.
4. Ростбиф
Мягкий и сочный ростбиф. \ Фото: bbc.co.uk.
Изначально это блюдо появилось в английской кухне и представляло собой хорошо известную нам буженину. Однако если её простая вариация вам надоела, и хочется чего-то новенького – опробуйте этот рецепт, ведь мясо в нём получается нежным, сочным, сказочно вкусным.
Ингредиенты:
• Говяжье мясо – 1,5 кг;
• Подсолнечное масло – 6 ст.л;
• Розмарин – несколько веточек;
• Чеснок – 1 шт;
• Лимон – 1 шт;
• Тимьян – 4 веточки;
• Горчица – 3 ст.л;
• Перец – 1 ст.л;
• Соль – 2 ст.л.
Никто не останется равнодушным! \ Фото: pitboss-grills.com.
Способ приготовления:
Для соуса:
• Розмарин измельчить ножом;
• Очистить чеснок от шелухи;
• Смешать зубчики с розмарином;
• Добавить к ним цедру и сок выдавленного лимона;
• Смешать всё это с горчицей, тимьяном, перцем и солью.
Для мяса:
• Мясо промыть, очистить так, чтобы осталась только мякоть;
• Раскалить сковороду;
• Обжарить мясо цельным куском (по 5 минут на сторону);
• Смазать противень или присыпать его мукой;
• Переложить мясо на противень;
• Смазать готовым соусом;
• Запекать при 190 градусах около 15 минут;
• Достать и остудить;
• Затем отправить в духовку ещё на 10 минут;
• Подавать охлаждённым с зеленью и овощами.
5. Бёф бургиньон
Вкусно, просто и недорого. \ Фото: bonfils.de.
Тушеного мяса много не бывает! Вероятно, именно так и подумали по Франции, когда создавали это роскошное и вкусное во всех отношениях блюдо. А нашим хозяйкам оно точно приглянется, ведь, чтобы приготовить его, не нужно много времени и средств, а результат превзойдёт все ожидания.
Ингредиенты:
• Говяжье мясо – 1 кг;
• Мука – 5 ст.л;
• Подсолнечное масло – 7 ст.л;
• Копченая грудка – 150 г;
• Лук-шалот – 4 шт;
• Морковь средняя – 4 шт;
• Сельдерей – 2 шт;
• Грибы шампиньоны – 50 г;
• Паста томатная – 1 ст.л;
• Красное вино (желательно сухое) – 250 мл;
• Вода – 1,5 л;
• Тимьян – несколько веточек;
• Лавровый лист, соль, перец по вкусу.
Полезная еда для всей семьи. \ Фото: lecreuset.ch.
Способ приготовления:
• Говядину нарезать мелким кубиком;
• Обвалять в муке;
• Разогреть сковороду и плеснуть туда масло;
• Обжарить говядину со всех сторон до золотой корочки;
• Нарезать кубиками грудинку;
• Накрошить лук, морковь, сельдерей и грибы слайсами или кубиком;
• Добавить все ингредиенты в сковороду;
• Обжарить пару минут;
• Добавить томатную пасту;
• Протушить пару минут;
• Добавить вино в сковороду;
• Сверху добавить говядину;
• Перемешать;
• Налить воду так, чтобы она покрывала мясо полностью;
• Добавить лавровый лист, соль и перец;
• Перемешать;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь до маленького и оставить тушиться на 2 часа;
• Перед тем, как выключить огонь, добавить тимьян;
• Из оставшегося бульона можно сделать соус, выпарив его на огне;
• Подавать готовое мясо горячим с овощами.
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