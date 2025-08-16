Великобритания – удивительная страна с тысячелетней историей, на просторах которой сохранилось множество исторических и архитектурных достопримечательностей. Наряду с величественными дворцами, впечатляющими храмами и неприступными крепостями в британской глубинке можно увидеть странные замки с не менее причудливым названием «Кроличья нора», которые в свое время играли очень важную роль, хотя мощные стены защищали совсем не людей.
«Кроличий садик»: причудливые замки британской глубинки, которые защищали совсем не людей (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: picturesofengland.com.
Угодья, непригодные для земледелия использовали в качестве фермы для кроликов (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: essexghosthunters.co.uk.
Великобритания – прекрасная страна, которая имеет удивительную историю, красивые города, богатейшие культурные традиции и может похвастаться уникальными архитектурными шедеврами. Среди величия дворцов и неприступности крепостных стен выделяются довольно странные мини-замки, которые можно увидеть в глубинке. В Восточной Англии, известной как Бреклендс, недалеко от городка Тетфорд, что в графстве Норфолк, можно увидеть один из немногих сохранившихся примеров укрепительных объектов, которые когда-то были распространены в сельской местности и на опушках леса.
С 1540 по 1935 гг. в древнем замке выращивали кроликов (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: picturesofengland.com.
Примечательно: История неплохо укрепленного строения под названием Thetford Warren Lodge началась в 1400 году, когда настоятель Тетфордского монастыря решил защитить свои охотничьи угодья и егерей от браконьеров.владевший обширными территориями и королевской лицензией на охоту на мелкую дичь, основательно подготовил свои земли к защите от посягательств не чистых на руку охотников, тем самым подчеркнул свой статус и благосостояние. Было построено внушительных размеров каменное здание (и это в районе, где камень и кирпич были очень дорогими материалами), что ясно демонстрировало богатство и социальное положение своего владельца.
Единственные двери, которые можно было в любой момент заблокировать, и узкие крошечные окна делали Thetford Warren Lodge неприступным для браконьеров (Великобритания).
Исследователи предполагают, что эта комната служила кладовой для хранения тушек убитой во время охоты дичи (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: essexghosthunters.co.uk.
Качество строительных работ, мощные стены толщиной 1 метр, узкие окна, парапет, с которого можно вести наблюдение, множество защитных элементов и приспособлений, позволяющих вести огонь и блокировать подступы к мини-замку – все это является подтверждением того, что в нем могли находиться вооруженные люди. В пользу охотничьего домка говорит тот факт, что в нем имеется несколько помещений с каминами, кладовые с крюками для хранения дичи, складские помещения для боеприпасов.
В древнем замке сохранилась каменная лестница, ведущая на верхние этажи (Thetford Warren Lodge, Великобритания).
В интерьере древнего замка можно увидеть декоративную кладку из кирпича, который в этой местности считался очень дорогим материалом (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: picturesofengland.com.
После тщательного исследования были обнаружены интересные элементы, которые свидетельствуют о том, что при оформлении комнат использовались более древние архитектурные фрагменты (предположительно XII век). Этот факт подтверждает версию использования строительных и декоративных элементов взятых из старинных зданий монастыря, который к тому времени пережил не один пожар.
Много веков подряд в Англии кролики считались деликатесом и выращивали их в строениях больше похожих на крепости. | Фото: english-heritage.org.uk.
Кролиководство в средневековой Англии считалось очень прибыльным занятием. | Фото: historicengland.org.uk.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что более впечатляющая история использования мощного укрепительного сооружения началась после окончательного роспуска Тетфордского монастыря. В 1540 году все монастырские здания, пахотные земли и охотничьи угодья были переданы герцогу Норфолку, который был его покровителем. В этот период все, у кого была возможность инвестировали в кроличий бизнес. Разведение милых пушистиков считалось беспроигрышным вариантом для владельцев поместий, где преобладали песчаные или вересковые земли.
Милые пушистики очень быстро нашли выход из укрепительных сооружений и распространились по территории Великобритании. | Фото: english-heritage.org.uk.
Несмотря на то, что кролики на просторах Великобритании появились еще во времена Римской империи (их кости были обнаружены на римских стоянках в южной и восточной Англии), жители которой очень ценили этого зверька за мех, да и от диетического мяса не отказывались. Несмотря на популярность кроликов после падения империи о диковинных животных здесь напрочь забыли. Норманны повторно завезли их в Англию на рубеже XI-XII веков. Крольчата, как тогда называли взрослых кроликов, требовали особого ухода. Мало того, что английский климат был для них непривычным, так они становились легкой добычей для хищников и для браконьеров, которые были не прочь отведать дармовой деликатес.
В Восточной Англии можно встретить развалины мини-замков в стиле «Кроличий садик», в которых содержались экзотические зверьки.
Те фермеры, которые делали ставки на разведение кроликов строили специальные дома под названием «Кроличий садик», оборудовали норы и обносили заборами луга, чтобы предотвратить их побег и нападение извне. Землевладельцы нанимали не только рабочих, которые ухаживали за кроликами, но и вооруженные отряды (warreners), охранявшие территории. А вот герцог Норфолк не стал себя утруждать строительством специальной фермы и наймом большого отряда военизированной охраны, он решил использовать доставшийся ему мини-замок Thetford Warren Lodge в качестве надежного убежища для разведения экзотических животных.
Земли близь Тетфорд непригодны для земледелия поэтому кроличий бизнес здесь очень хорошо прижился (Thetford Warren Lodge, Великобритания).
И для этого действительно были все предпосылки. Толстые стены являлись надежной защитой от холодов, а наличие верхних этажей позволило обустроить безопасные жилища для кроликов. Первый этаж использовался в качестве хранилища кормов, забойного цеха, места для выделки и сушки шкурок, а также помещений для работников. Чтобы избежать подкопа и проникновения хищников на ферму, животных размещали на верхних этажах.
Грамотное ведение хозяйства и неприступные стены мини-замка вплоть до начала XX века сделали Thetford Warren Lodge одним из самых продуктивных кроличьих хозяйств Восточной Англии. Хотя к тому времени они уже не являлись экзотикой, ведь частые побеги пушистиков и их уникальная способность к быстрому размножению, превратила кролиководство в обыденный бизнес. С конца XIX века мясо кролика из деликатеса превратилось в еду для бедных, впрочем, как и мех, который потерял свою высокую ценность.
Вход внутрь средневекового замка для кроликов закрыт, можно лишь сфотографировать некоторые помещения из окон (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: essexghosthunters.co.uk.
Попасть внутрь замка, который 400 служил убежищем для кроликов, невозможно. После пожара, случившегося в 30-х годах прошлого века, Thetford Warren Lodge восстанавливать никто не стал. С тех пор он лишь разрушается, единственное, на входную дверь установили решетку, чтобы никто не мог проникнуть внутрь аварийного объекта. Также возле древнего объекта имеется памятная табличка, на которой написана главная информация о руинах, рассчитанная на любителей старины, стремящихся отбиться от туристических маршрутов и случайно забрести в эти глухие места.
