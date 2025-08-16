«Кроличий садик»: причудливые замки британской глубинки, которые защищали совсем не людей (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: picturesofengland.com.

Угодья, непригодные для земледелия использовали в качестве фермы для кроликов (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: essexghosthunters.co.uk.

С 1540 по 1935 гг. в древнем замке выращивали кроликов (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: picturesofengland.com.

Единственные двери, которые можно было в любой момент заблокировать, и узкие крошечные окна делали Thetford Warren Lodge неприступным для браконьеров (Великобритания).

Исследователи предполагают, что эта комната служила кладовой для хранения тушек убитой во время охоты дичи (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: essexghosthunters.co.uk.

В древнем замке сохранилась каменная лестница, ведущая на верхние этажи (Thetford Warren Lodge, Великобритания).

В интерьере древнего замка можно увидеть декоративную кладку из кирпича, который в этой местности считался очень дорогим материалом (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: picturesofengland.com.

Много веков подряд в Англии кролики считались деликатесом и выращивали их в строениях больше похожих на крепости. | Фото: english-heritage.org.uk.

Кролиководство в средневековой Англии считалось очень прибыльным занятием. | Фото: historicengland.org.uk.

Милые пушистики очень быстро нашли выход из укрепительных сооружений и распространились по территории Великобритании. | Фото: english-heritage.org.uk.

В Восточной Англии можно встретить развалины мини-замков в стиле «Кроличий садик», в которых содержались экзотические зверьки.

Земли близь Тетфорд непригодны для земледелия поэтому кроличий бизнес здесь очень хорошо прижился (Thetford Warren Lodge, Великобритания).

Вход внутрь средневекового замка для кроликов закрыт, можно лишь сфотографировать некоторые помещения из окон (Thetford Warren Lodge, Великобритания). | Фото: essexghosthunters.co.uk.