Семь носов Сохо: Тайна странных скульптур, спрятанных на виду в центре Лондона

Ищите носы!
Практически в самом центре Лондона, в торгово-развлекательном квартале Сохо, начиная с 1997 года на зданиях стали появляться носы. Вокруг этого странного явления постоянно рождались слухи и легенды ровно до тех пор, пока создатель этих архитектурных деталей не открыл истинную цель их размещения на строениях.
История появления носов в Сохо
Лондон. / Фото: www.about-planet.ru
Художник Рик Баркли был весьма обеспокоен повсеместной установкой камер видеонаблюдения в Лондоне. По его мнению, видеокамеры угрожают личной свободе граждан. Выступления активистов против установки камер лишь вдохновили художника на проведение своеобразной акции протеста.
Как и все критики повсеместного слежения, Рик Баркли был уверен, что его страна приближается к тоталитарному государству, где постоянная слежка за гражданами является обычным делом.
В 1997 году художник изваял 35 гипсовых носов, заранее планируя, на каких зданиях будет их размещать. Чтобы носы не сразу бросались в глаза, Рик Баркли делал их в той цветовой гамме, которая соответствовала зданию.
Подтверждено расположение шести носов. / Фото: www.atlasobscura.com
Он сохранил втайне свою акцию, чтобы не привлекать к ней повышенного внимания общественности, но при этом выяснить, заметят ли его носы уже установленные камеры и к каким последствиям это приведет. Его целью было не просто прилепить носы к зданиям, но и остаться при этом незамеченным и посмотреть, насколько быстро их вообще обнаружат.
Нос на Бейтмен-Стрит. / Фото: Джейн Диксон, www.atlasobscura.com
Художник приходил к зданию, старался незаметно прикрепить к нему нос, затем фотографировал получившуюся композицию и уходил, оставляя свое произведение. Естественно, деятельность его законной назвать было нельзя, учитывая, что носы появлялись на самых известных лондонских зданиях, таких как Национальная Галерея и Тейт Британия. Бакли установил свои секретные работы прямо «под носом» растущего государства слежения.
Нос на Грейт-Уиндмилл-Стрит. / Фото: Ричард Джонс, Лондонские пешеходные экскурсии, www.atlasobscura.com
Большинство носов были обнаружены и уничтожены в первые же дни после их появления, но часть до сих пор сохранилась в Сохо.
Баркли хранил свое авторство в секрете на протяжении 14 лет, пока его приятельница не уговорила художника публично заявить о своем авторстве. Прочем, даже обнародование истории появления носов не смогло разуверить людей в легендах, уже рожденных в народе.
Легенды Семи Носов в Сохо
Нос на улице Эндель. / Фото: Ричард Джонс, Лондонские пешеходные экскурсии, www.atlasobscura.com
Самая распространенная легенда гласит о том, что нашедший все семь носов в Сохо станет сказочно богат. Правда, нужно при этом не просто найти и посмотреть на них, а непременно потереть, тогда уж богатство не заставит себя ждать. Источники подтверждают наличие семи носов, но при этом один из них вылеплен и размещён вовсе не Баркли. «Чужой» нос был размещен на здании в рамках проекта «Живые улицы» в 2005 году. Возможно, именно поэтому разбогатеть, отыскав все Носы Сохо, пока что никому не удалось. Впрочем, надежда разбогатеть, потерев все семь носов в Сохо, по-прежнему сохраняется.
Нос на Meard Street не принадлежит авторству Баркли. / Фото: Бетси Вебер, www.atlasobscura.com
В другом мифе о Носах утверждается, что размещение носов было обычным для лондонских архитекторов и они дополняли ими строящиеся здания специально в момент строительства.
Нос на ресторане «Quo Vadis», Dean Street. / Фото: Warden, www.atlasobscura.com
Несколько легенд касаются носа, установленного в Адмиралтейской арке, которая ведет от торгового центра до Трафальгарской площади. Территориально арка к Сохо не относится, а вот нос входит в число Носов Сохо. Согласно легенде, нос был установлен в качестве привета Наполеону, чтобы кавалерийские войска, направляющиеся в военный поход и проходящие под аркой, могли потереть его на удачу.
Нос на Адмиралтейской арке. / Фото: www.atlasobscura.com
Другой миф относит этот самый нос к издевке над герцогом Веллингтонским, знаменитым британским полководцем, обладавшим органом обоняния весьма внушительных размеров.
Нос на Адмиралтейской арке вблизи. / Фото: www.atlasobscura.com
Самая забавная версия появления этого же носа заключается в том, что он якобы является запасным для статуи Адмирала Лорда Нельсона, установленной на Трафальгарской площади. Если бы при установке памятника нос Адмирала был повреждён, ему бы тут же поставили новый.
Неизвестно, кто является автором всех этих уморительных историй, но они действительно не имеют под собой никаких оснований, ведь носы-то появились только в 1997 году.
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