Пара переоборудовала автобус, чтобы жить на собственных условиях

Nissan Civilian превратили в уютный дом.
Мобильные жилища обеспечивают свободу передвижения и удобства дома в компактном формате, что привлекает тех, кто ищет минималистичный и устойчивый образ жизни. Одно из таких убежищ создала увлеченная пара французов, которая решила, что на данном этапе им удобней путешествовать и работать в Австралии.
Марион и Алексис предпочли свободу выбора.
Жизнь в мобильных домах или переоборудованных транспортных средствах предлагает уникальный и все более популярный способ организовать не только досуг и отдых на свое усмотрение. В современных реалиях кочевой образ жизни привлекает все больше почитателей свободы, ведь сейчас легко можно сочетать работу, путешествия и комфортное проживание по доступной цене. Не прошла мимо такой заманчивой идеи и французская пара Марион и Алексис, решившая, что пора выбирать те условия жизни, которые их устраивают.
Автобус сохранил индустриальный вид.
Увлекшись идеей простой жизни, дуэт решил перебраться в Австралию, чтобы продвигать свой бизнес, который бы позволил и путешествовать и пропагандировать идеи экологичности и устойчивости. По сведениям редакции Novate.ru, энтузиасты разработали технологию изготовления биоразлагаемой упаковки и одноразовой посуды, которые полностью соответствуют всем экологичным нормам и легко компостируются. Увлеченность разработками привела их к переоборудованию старого автобуса, который давал возможность жить и работать где захочется, следуя за своими мечтами.
Трансформация своими руками.
Французы приобрели небольшой автобус Nissan Civilian (длиной 7 метров и шириной 1,9 метра), чтобы превратить его в уютное жилище. И пусть его внутреннее пространство составляет всего лишь 14 кв.
Теплая домашняя обстановка.
Чтобы не тратить лишние средства на покраску, они сохранили изначально белый цвет, отказались от дополнительных опций и аксессуаров. Из-за этого их мобильный дом выглядит обманчиво простым и незатейливым. Однако, открыв его дверь, можно обнаружить прекрасное убежище, в котором эффективно использовали каждый предмет мебели и любой уголок. Поскольку они хотели создать теплое уютное пространство, которое ощущалось бы как дом, а не автобус, супруги использовали переработанную древесину (тасманский дуб для пола и потолка, эвкалипт для столешниц и отделки), что наполняет пространство очарованием и индивидуальностью.
Столовая-офис.
В оформлении интерьера пара предпочла сочетание натуральной древесины с белыми стенами и акцентами, вдохновленными самой природой, которые вместе с текстилем помогли создать гармоничную атмосферу. Этому поспособствовали и окна, которые сохранили в полном объеме. Такая открытость стала идеальным дополнением к дизайну интерьера, ведь обилие света и живописное окружение всегда привносят динамичность и постоянную смену «картинки».
Благоустроенная кухня.
После многих месяцев работы у пары получился вполне комфортабельный дом, в котором есть все необходимое для жизни в дороге. Сердцем их убежища стала большая кухня, в которой есть все для ежедневного приготовления любимых блюд. Их кухонная зона предлагает множество мест для хранения, а также просторную рабочую поверхность с двумя зонами для приготовления пищи. Центральным элементом кулинарного пространства является большая раковина с фартуком, которая придает кухне нотку деревенского шарма.
Уютная гостиная.
Мягкий диван, изготовленный собственноручно, стал определяющим предметом гостиной. Идеально вписавшийся в выделенное пространство, он служит одновременно местом для отдыха, хранения и сна. Он также является прекрасной смотровой площадкой, поскольку установлен прямо перед окном.
Спальня спрятана за арочной перегородкой.
Поскольку пара хотела визуально отделить спальню от остальной жилой зоны, они установили арочную перегородку, а саму кровать обустроили на высоком подиуме. Он выполняет роль хранилища, где можно спрятать как личные вещи, так и некоторые инструменты, и емкости для воды, которые в холодную пору лучше держать в тепле.
Автобус стал самодостаточным домом.
Примечательно: Марион и Алексис, мечтавшие вволю попутешествовать по самым глухим местам Австралии, предпочли иметь автономный дом на колесах. Благодаря солнечной батарее мощностью 900 Вт на крыше, литиевой батарее емкостью 300 Ач, резервуарам для питьевой воды/стоков и двум газовым баллонам, им не требуется искать специализированные стоянки или арендовать благоустроенные участки для парковки.
Скрытая душевая. | Фото: autoevolution.com.
Касательно же ванной комнаты, супруги решили отказаться от полноценного санузла в пользу большего пространства. Биотуалет они спрятали в тумбу, а душ ...под диваном, хотя в хорошую погоду они организовывают душевую прямо на улице, что позволяет наслаждаться водными процедурами на свежем воздухе.
Пара ведет кочевой образ жизни.
В заключение стоит отметить, что французы живут в собственноручно переоборудованном автобусе уже больше года. Что касается затрат на переоборудование, то сам автобус они приобрели за 11 тыс. дол., при этом вложили еще около 32 тыс. в переоборудование, что довольно неплохо для того, что они с гордостью могут назвать домом мечты.
