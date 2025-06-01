Почему пожарные ведра имеют коническую, а не цилиндрическую форму

Наверняка каждый хотя бы раз обращал внимание на то, что пожарные ведра имеют весьма необычную форму. При этом, как и следовало ожидать, подавляющее большинство граждане не имеет ни малейшего представления о том, почему пожарным ведрам была придана именно такая форма, а не «классическая» цилиндрическая.
Пожарные ведра такие... /Фото: triptonkosti.ru.
В интернете бытует легенда о том, что необычная коническая форма пожарных ведер якобы связана с тем, что обычное ведро с пожарного щита граждане неизбежно бы украли для личного хозяйства… А вот ведра конической формы – не в жизнь! Что здесь хочется сказать? Во-первых, тот, кто распространяет подобные легенды, слишком плохого мнения о наших «несунах». Во-вторых, будь оно так на самом деле, то по всей видимости лом для пожарного щита следовало бы делать кривым, топор без рукоятки, а лопату без лотка. Поэтому любые спекуляции на тему воровства с пожарных щитов не более, чем популярная байка.
У конических ведер есть ряд плюсов. /Фото: YouTube.
На самом же деле форма пожарных ведер сделана именно такой (конической) сугубо из практических соображений. Дело в том, что подобная форма наделяет ведро некоторыми специфическими качествами, относительно ёмкостей «классической» формы и конструкции. В свою очередь потребность в этих «специфических качествах» возникает в силу практики применения пожарных ведер. А что именно делают последними? Правильно, тушат источники возгорания.
Сделано не просто так. /Фото: carposting.ru.
Проблема в том, что при попытке метнуть воду или песок из обычного цилиндрического ведра, они будут сильно разлетаться и расплескиваться. И то, и другое очень плохо при попытке сбить пламя. Таким образом решается эта проблема благодаря той собственной конической форме сосуда. При такой форме содержимое ведра практически не цепляется за стенки сосуда благодаря сокращению трения, углов и изменению центра тяжести, тем самым вылетая из него максимально кучно. Помимо этого, ведро конической формы намного проще контролировать и удерживать при выброске содержимого, что особенно важно в процессе длительного тушения.
Сделано для удобства. /Фото: livejournal.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии