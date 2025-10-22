С нами не соску...
5 причин, которые вынуждали советских женщин носить меховые шапки в помещении



Меховые шапки в какой-то степени были символом советских граждан, чем-то напоминающем культ. Носили их поголовно как женщины, так и мужчины. При этом в помещении мужчины свои головные уборы снимали, а вот женщины могли ходить в них везде: в Домах культуры, театре, на работе, в гостях. Оказывается, причины были и даже несколько.


1. Следуя правилам этикета


Согласно этикету, раньше дама имела право оставаться в шляпе в помещении / Фото: pinterest.ru

На самом деле в начале двадцатого столетия, согласно этикету, дама имела право в помещении оставаться в шляпке. Это была стильная аристократичная элегантная шляпка, подобранная к конкретному наряду. Точно так же подбиралась горжетка. Но дамы того времени имели утонченный внешний вид, чего нельзя было сказать о советских женщинах в заурядной одежде и совершенно неподходящих к ней шапках.
В отличие от советских женщин, аристократки могли оставаться в головных уборах, так как они были частью наряда / Фото: stihi.ru

Самое интересное, что дамы из всех правил этикета выделили именно это. Некоторые и сейчас ему следуют, указывая, что имеют полное право на пребывание в помещении в шапке. Только они забывают, что «можно не снимать» и «обязаны не снимать» – это абсолютно разные вещи.

2. Так надежнее


Владелицы «ценного меха» банально боялись, что их шапку украдут / Фото: onedio.ru

Владелицы «ценного меха» банально боялись, что их шапку украдут / Фото: onedio.ru

 

Владелицы «ценного меха» банально боялись, что их шапку, за которую были заплачены немалые деньги (две заработные платы инженера), украдут, если они ее где-то оставят. В этом действительно был смысл.
В Советском Союзе преступность была на том же уровне, что и сейчас. Вот только шапки воровали в основном на улице или в электричке, срывая их с головы.

3. Грязные волосы


Ввиду дефицита шампуня советские женщины редко мыли голову, прикрывая грязные волосы меховой шапкой / Фото: topfakty.com

Ввиду дефицита шампуня советские женщины редко мыли голову, прикрывая грязные волосы меховой шапкой / Фото: topfakty.com


 

Немытая голова – одна из причин постоянной носки шапок. Немало дам мыли ежедневно лишь челку, выглядывающую из-под шапки. Дело в том, что в ряде случаев работал предрассудок, что частое мытье вредит волосам, а частично виной всему был тотальный дефицит. Таким образом женщины экономили шампунь. Ну а волосы, имеющие неприглядный вид, прятали под шапку.

4. Дорого-богато


Таким дорогостоящим приобретением каждая женщина в СССР гордилась как ничем другим / Фото: von-hoffmann.livejournal.com

Таким дорогостоящим приобретением каждая женщина в СССР гордилась как ничем другим / Фото: von-hoffmann.livejournal.com

 

Меха в советское время не были дешевыми и доступными. Обычно из всего наряда шапка являлась наиболее дорогостоящей. Естественно, таким приобретением гордились и его демонстрировали окружающим, показывая свой достаток.

5. Долгосрочная инвестиция


Чтобы мех сохранил свой первозданный вид как можно дольше, класть на поверхность головной убор не рекомендовалось / Фото: wi-fi.ru

Чтобы мех сохранил свой первозданный вид как можно дольше, класть на поверхность головной убор не рекомендовалось / Фото: wi-fi.ru

 

Покупалась шапка не на один сезон. Носили ее годами, а летом хранили, надевая на 3-литровую банку. Класть на поверхность головной убор было нельзя, чтобы низ не стал лысым. Поэтому и боялись снимать шапку, чтобы не повредить ее.

