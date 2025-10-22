5 причин, которые вынуждали советских женщин носить меховые шапки в помещении

1. Следуя правилам этикета

Согласно этикету, раньше дама имела право оставаться в шляпе в помещении / Фото: pinterest.ru

В отличие от советских женщин, аристократки могли оставаться в головных уборах, так как они были частью наряда / Фото: stihi.ru

2. Так надежнее

Владелицы «ценного меха» банально боялись, что их шапку украдут / Фото: onedio.ru

3. Грязные волосы

Ввиду дефицита шампуня советские женщины редко мыли голову, прикрывая грязные волосы меховой шапкой / Фото: topfakty.com

4. Дорого-богато

Таким дорогостоящим приобретением каждая женщина в СССР гордилась как ничем другим / Фото: von-hoffmann.livejournal.com

5. Долгосрочная инвестиция

Чтобы мех сохранил свой первозданный вид как можно дольше, класть на поверхность головной убор не рекомендовалось / Фото: wi-fi.ru