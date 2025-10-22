5 причин, которые вынуждали советских женщин носить меховые шапки в помещении

Меховые шапки в какой-то степени были символом советских граждан, чем-то напоминающем культ. Носили их поголовно как женщины, так и мужчины. При этом в помещении мужчины свои головные уборы снимали, а вот женщины могли ходить в них везде: в Домах культуры, театре, на работе, в гостях. Оказывается, причины были и даже несколько.
1. Следуя правилам этикета
Согласно этикету, раньше дама имела право оставаться в шляпе в помещении / Фото: pinterest.ru
На самом деле в начале двадцатого столетия, согласно этикету, дама имела право в помещении оставаться в шляпке. Это была стильная аристократичная элегантная шляпка, подобранная к конкретному наряду. Точно так же подбиралась горжетка. Но дамы того времени имели утонченный внешний вид, чего нельзя было сказать о советских женщинах в заурядной одежде и совершенно неподходящих к ней шапках.
В отличие от советских женщин, аристократки могли оставаться в головных уборах, так как они были частью наряда / Фото: stihi.ru
Самое интересное, что дамы из всех правил этикета выделили именно это. Некоторые и сейчас ему следуют, указывая, что имеют полное право на пребывание в помещении в шапке. Только они забывают, что «можно не снимать» и «обязаны не снимать» – это абсолютно разные вещи.
2. Так надежнее
Владелицы «ценного меха» банально боялись, что их шапку украдут / Фото: onedio.ru
Владелицы «ценного меха» банально боялись, что их шапку, за которую были заплачены немалые деньги (две заработные платы инженера), украдут, если они ее где-то оставят. В этом действительно был смысл.
3. Грязные волосы
Ввиду дефицита шампуня советские женщины редко мыли голову, прикрывая грязные волосы меховой шапкой / Фото: topfakty.com
Немытая голова – одна из причин постоянной носки шапок. Немало дам мыли ежедневно лишь челку, выглядывающую из-под шапки. Дело в том, что в ряде случаев работал предрассудок, что частое мытье вредит волосам, а частично виной всему был тотальный дефицит. Таким образом женщины экономили шампунь. Ну а волосы, имеющие неприглядный вид, прятали под шапку.
4. Дорого-богато
Таким дорогостоящим приобретением каждая женщина в СССР гордилась как ничем другим / Фото: von-hoffmann.livejournal.com
Меха в советское время не были дешевыми и доступными. Обычно из всего наряда шапка являлась наиболее дорогостоящей. Естественно, таким приобретением гордились и его демонстрировали окружающим, показывая свой достаток.
5. Долгосрочная инвестиция
Чтобы мех сохранил свой первозданный вид как можно дольше, класть на поверхность головной убор не рекомендовалось / Фото: wi-fi.ru
Покупалась шапка не на один сезон. Носили ее годами, а летом хранили, надевая на 3-литровую банку. Класть на поверхность головной убор было нельзя, чтобы низ не стал лысым. Поэтому и боялись снимать шапку, чтобы не повредить ее.
