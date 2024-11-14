Как быстро удалить известковый налет со стенок унитаза

Известковый налет и мочевой камень – главные загрязнители унитаза. Причиной появления отложений обычно служит водопроводная вода, качество которой далеко от идеала. Налет на стенках создает отталкивающее впечатление, что вынуждает хозяек вести постоянную борьбу за чистоту сантехники с помощью дорогостоящих моющих средств.

Понадобится

Порядок удаления известкового налета

Заключение

Сейчас мы рассмотрим надежный и доступный метод, который способен справится даже с самыми сложными отложениями.Для очистки унитаза от известкового налета и мочевого камня понадобятся:Вода – 2 л;Перекись водорода – 100 мл;Аммиак – 50 мл;Латексные перчатки – 1 пара;Пустая пластиковая бутылка объемом 0,5 л.Все необходимые ингредиенты можно купить в ближайшей аптеке.В первую очередь следует вычерпать воду из унитаза. Проще всего это сделать с помощью пустой пластиковой бутылки. Альтернативный вариант – вытолкнуть воду в канализацию используя вантуз.Теперь приступаем к приготовлению рабочего раствора. В заранее подготовленную воду добавляем аммиак и перекись водорода. Раствор тщательно перемешиваем. Ввиду специфического запаха аммиака приготовление раствора следует проводить в проветриваемом помещении. Рядом с вами не должно быть детей или домашних животных. Для защиты рук используем латексные перчатки.Готовый раствор выливаем в унитаз. Чтобы добиться наилучшего эффекта и продезинфицировать поверхность, следует распределить состав по стенкам унитаза с помощью туалетного ершика.Закрываем крышку и ждем несколько часов. Время ожидания зависит от степени загрязнения. Как показывает практика, за ночь состав справляется с любыми отложениями. При этом не стоит забывать про вентиляцию помещения – включенная вытяжка избавит от неприятного запаха.Изменившийся цвет воды говорит о том, что налет полностью растворился. Теперь осталось пройтись по стенкам ершиком, смыть раствор в канализацию и радоваться чистоте. Оценить результат можно по следующей фотографии.Единственный недостаток данного метода – неприятный запах. Однако данное неудобство компенсируется эффективностью очистки. Также следует соблюдать осторожность жителям частного сектора, у которых установлены станции биологической очистки. Аэробные бактерии септиков плохо переносят взаимодействие с аммиаком. В этом случае необходимо использовать специальные чистящие средства на основе органических соединений.