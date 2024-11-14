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Как быстро удалить известковый налет со стенок унитаза

Известковый налет и мочевой камень – главные загрязнители унитаза. Причиной появления отложений обычно служит водопроводная вода, качество которой далеко от идеала. Налет на стенках создает отталкивающее впечатление, что вынуждает хозяек вести постоянную борьбу за чистоту сантехники с помощью дорогостоящих моющих средств.


Сейчас мы рассмотрим надежный и доступный метод, который способен справится даже с самыми сложными отложениями.


Понадобится




Для очистки унитаза от известкового налета и мочевого камня понадобятся:

Вода – 2 л;

Перекись водорода – 100 мл;

Аммиак – 50 мл;

Латексные перчатки – 1 пара;

Пустая пластиковая бутылка объемом 0,5 л.

Все необходимые ингредиенты можно купить в ближайшей аптеке.

Порядок удаления известкового налета



В первую очередь следует вычерпать воду из унитаза. Проще всего это сделать с помощью пустой пластиковой бутылки. Альтернативный вариант – вытолкнуть воду в канализацию используя вантуз.



Теперь приступаем к приготовлению рабочего раствора. В заранее подготовленную воду добавляем аммиак и перекись водорода. Раствор тщательно перемешиваем. Ввиду специфического запаха аммиака приготовление раствора следует проводить в проветриваемом помещении. Рядом с вами не должно быть детей или домашних животных. Для защиты рук используем латексные перчатки.




Готовый раствор выливаем в унитаз. Чтобы добиться наилучшего эффекта и продезинфицировать поверхность, следует распределить состав по стенкам унитаза с помощью туалетного ершика.



Закрываем крышку и ждем несколько часов. Время ожидания зависит от степени загрязнения. Как показывает практика, за ночь состав справляется с любыми отложениями. При этом не стоит забывать про вентиляцию помещения – включенная вытяжка избавит от неприятного запаха.



Изменившийся цвет воды говорит о том, что налет полностью растворился. Теперь осталось пройтись по стенкам ершиком, смыть раствор в канализацию и радоваться чистоте. Оценить результат можно по следующей фотографии.


Заключение



Единственный недостаток данного метода – неприятный запах. Однако данное неудобство компенсируется эффективностью очистки. Также следует соблюдать осторожность жителям частного сектора, у которых установлены станции биологической очистки. Аэробные бактерии септиков плохо переносят взаимодействие с аммиаком. В этом случае необходимо использовать специальные чистящие средства на основе органических соединений.
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