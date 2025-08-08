Монастырь Монсеррат – духовный символ Каталонии в окружении причудливых вершин

Монастырь Монсеррат – духовный символ Каталонии в окружении высокохудожественных вершин одноименной горной гряды (Испания). | Фото: tourpedia.ru.

Горная гряда Монсеррат – единственное в мире скальное образование, которое может похвастаться более чем 1,2 тыс. вершин причудливой формы (Каталония, Испания).

Красота и величие каталонского монастыря на горе Монсеррат. | Фото: luggageandlipstick.com.

Мужской монастырь на горном плато гряды Монсеррат был возведен монахами-бенедиктинцами в конце IX века (Каталония, Испания). | Фото: vsegda-pomnim.com.

Колокольня с главным собором, получившем статус Базилики Девы Марии Монсерратской, были построены в XVI веке (Каталония, Испания).

На территории монастыря Монсеррат сохранились более древние архитектурные элементы, уцелевшие после полного разорения армией Наполеона (Каталония, Испания). | Фото: luggageandlipstick.com.

Мужской монастырь Монсеррат, являющийся культовым символом Каталонии, расположен на высоте 725 метров над уровнем моря (Испания). | Фото: world-of-waterfalls.com.

В любое время года монастырь, расположенный высоко в горах, привлекает паломников и туристов (Monastery of Santa Maria de Montserrat, Испания). | Фото: tourpedia.ru.

Чудотворная статуя Девы Марии с младенцем на руках вырезана из древесины черного тополя и облачена в золотые одежды (монастырь Монсеррат, Испания). | Фото: vsegda-pomnim.com.

К статуе «Черной Девы Монсерратской» не иссякает поток просящих, которые мечтают стать родителями (Monastery of Santa Maria de Montserrat, Каталония). | Фото: thefunbank.blogspot.com.

Главный вход в Базилику Девы Марии Монсерратской (Каталония, Испания). | Фото: thefunbank.blogspot.com.

Фасад часовни, в которой находится чудотворная святыня и алтарь, созданный самим Антонио Гауди (Monastery of Santa Maria de Montserrat, Испания). | Фото: world-of-waterfalls.com.

Алтарная часть в главном зале Базилики Девы Марии Монсерратской (Каталония, Испания).| Фото: thefunbank.blogspot.com.

В монастыре Монсеррат находится старейшая в мире музыкальная школа, которая была основана в XIII веке (Каталония, Испания). | Фото: world-of-waterfalls.com.