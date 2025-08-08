Монастырь Монсеррат – духовный символ Каталонии в окружении причудливых вершин

В Пиренеях, в полусотне километров от Барселоны находится удивительная горная гряда, вершины которой напоминают каменных истуканов. Местные жители долгое время верили, что причудливые формы лепили «разбаловавшиеся ангелы» поэтому более 1,2 тыс. лет назад на высоте 700 метров был построен мужской монастырь, ставший религиозным центром Каталонии, прославившийся благодаря чудотворной святыне – статуи «Черной Девы Монсерратской».
Монастырь Монсеррат – духовный символ Каталонии в окружении высокохудожественных вершин одноименной горной гряды (Испания). | Фото: tourpedia.ru.
Недалеко от Барселоны, в Национальном парке Каталонии расположена удивительная горная гряда, получившая название Монсеррат, что в переводе означает Зубчатая гора. Довольно образное название она получила не просто так. По преданию, давным-давно над горным массивом резвились ангелы, которые от скуки разделили ее на множество частей и изваяли из них причудливые скульптуры. Теперь вершина Монсеррат напоминает большую «компанию» истуканов (языческие идолы, божки), которых древние люди высекали из монолитов.
Горная гряда Монсеррат – единственное в мире скальное образование, которое может похвастаться более чем 1,2 тыс. вершин причудливой формы (Каталония, Испания).
Интересный факт от Novate.ru: Гряда Монсеррат (высота – 1236 м, длина – 10 км и ширина – 5 км) образовалась вместе с горной системой Пиренеи, но в результате различных геологических процессов отклонилась от основного массива. Ветер, вода и время образовали около 1,2 тыс. тех самых удивительных скал («лысых» идолов), самые впечатляющие из которых получили красноречивые имена, соответствующие их причудливой форме – «Мумия», «Божий перст», «Стульчик», «Просверленная скала», «Голова слона», «Верблюд», «Конь Берната» и др.
Красота и величие каталонского монастыря на горе Монсеррат. | Фото: luggageandlipstick.com.
Мужской монастырь Санта Мария Монсеррат (Monastery of Santa Maria de Montserrat) расположен на высоте 725 м над уровнем моря, что делает его одним из самых впечатляющих культовых сооружений Испании. Стоит сразу оговориться, что не только потрясающее природное окружение и живописный ландшафт стали причиной такой популярности культового объекта, этот религиозный центр привлекает католиков со всего мира удивительными архитектурными творениями и особенной святыней — статуей «Черной Девы Монсерратской», которая считается чудотворной Мадонной, помогающей обрести счастье материнства.
Мужской монастырь на горном плато гряды Монсеррат был возведен монахами-бенедиктинцами в конце IX века (Каталония, Испания). | Фото: vsegda-pomnim.com.
Доподлинно неизвестно, когда впервые монахи-бенедиктинцы появились на неприступном плато, но первое документальное упоминание о монастыре, как архитектурном объекте и религиозном центре, появилось в летописях, датированных 880 годом. Храмовый архитектурный комплекс под названием Монастырь Монсеррат был возведен на месте 4 скитов, которые ранее построили бенедиктинские монахи. Только в XII веке закончилось строительство масштабного монастырского комплекса, дизайн которого соответствовал романскому стилю. К этому времени в окружении скалистых образований были построены: храм, часовня, деревянная колокольня (позже заменили на каменную), молитвенный дом и жилые помещения, где в кельях проживали монахи.
Колокольня с главным собором, получившем статус Базилики Девы Марии Монсерратской, были построены в XVI веке (Каталония, Испания).
На территории монастыря Монсеррат сохранились более древние архитектурные элементы, уцелевшие после полного разорения армией Наполеона (Каталония, Испания). | Фото: luggageandlipstick.com.
На протяжении многовековой истории монастырь Монсеррат несколько раз перестраивали. В 1592 году, например, здесь был возведен величественный собор в стиле ренессанса, в дизайне которого использовались и готические элементы. Масштабность нового объекта, который со временем получил статус базилики и стал называться Базилика Девы Марии Монсерратской, усиливалась его расположением – на краю утеса. Это вызывало особое благоговение у паломников, которые прибывали из разных уголков Европы.
Мужской монастырь Монсеррат, являющийся культовым символом Каталонии, расположен на высоте 725 метров над уровнем моря (Испания). | Фото: world-of-waterfalls.com.
В любое время года монастырь, расположенный высоко в горах, привлекает паломников и туристов (Monastery of Santa Maria de Montserrat, Испания). | Фото: tourpedia.ru.
Примечательно: С мужским монастырем Санта Мария Монсеррат связано много интересных событий. Самим значительным является тот факт, что Христофор Колумб, который был всегда восхищен божьей обителью на вершине скалы, во время путешествия на Карибы, один из открытых островов архипелага назвал в честь монастыря. А вот для священнослужителей знаменательным является событие, связанное с паломничеством главы ордена иезуитов – Игнатия Лойолы. Если же говорить об архитектуре, то главный собор монастыря Монсеррат, считается первым храмом такого масштаба, построенным на вершине скалы.
Чудотворная статуя Девы Марии с младенцем на руках вырезана из древесины черного тополя и облачена в золотые одежды (монастырь Монсеррат, Испания). | Фото: vsegda-pomnim.com.
К статуе «Черной Девы Монсерратской» не иссякает поток просящих, которые мечтают стать родителями (Monastery of Santa Maria de Montserrat, Каталония). | Фото: thefunbank.blogspot.com.
Но все же главной реликвией монастыря является статуя Девы Марии, вырезанная из черного тополя и облаченная в золотые одежды (отсюда и название «Черная Дева Монсерратская», которую каталонцы еще называют La Moreneta или Смугляночка). С ее появлением связана вполне реальная история. В XIII веке святой Лука, в тяжелые времена для ордена и Каталонии, длительное время прятал святыню в одной из пещер горной гряды, подальше от глаз завоевателей. Спустя сотню лет после его смерти пастухи, случайно наткнувшись на драгоценную реликвию, увидели, как статуя источала божественный свет и слышалось ангельское пение. Ее тотчас же перенесли в монастырь, а вот пещера стала называться Священной. В скором времени на этом месте построили часовню. Кстати сказать, спустя 6 веков, статую Девы Марии снова пришлось спасать от посягательств иностранных завоевателей.
Главный вход в Базилику Девы Марии Монсерратской (Каталония, Испания). | Фото: thefunbank.blogspot.com.
Фасад часовни, в которой находится чудотворная святыня и алтарь, созданный самим Антонио Гауди (Monastery of Santa Maria de Montserrat, Испания). | Фото: world-of-waterfalls.com.
К сожалению, это не единственное трагическое событие, связанное как с орденом, так и с монастырем, и чудотворной реликвией. Из-за варварского отношения войск Наполеона, вошедших в Каталонию, в 1811 году монастырь был разрушен, а в 1812 году его и вовсе сожгли. Особенно пострадали деревянные перекрытия, которые спровоцировали масштабные обвалы крыш во всех помещениях, включая все культовые сооружения. Сохранились лишь каменные элементы древнего храма и внутренний дворик готического собора, построенного в XVI веке. Монастырь на скале после такого вандализма начали восстанавливать только в 1844 году, при активной поддержке народа и властей. Несмотря на всеобщее участие этот процесс очень затянулся, понадобилось 100 лет, чтобы обновленная святыня снова стала духовным центром Каталонии и начала принимать паломников.
Алтарная часть в главном зале Базилики Девы Марии Монсерратской (Каталония, Испания).| Фото: thefunbank.blogspot.com.
В монастыре Монсеррат находится старейшая в мире музыкальная школа, которая была основана в XIII веке (Каталония, Испания). | Фото: world-of-waterfalls.com.
На данный момент монастырь выступает в роли главного культурно-религиозного центра региона, где живет, трудится и служит богу около 80 монахов, и куда стекаются десятки тысяч паломников, не говоря о туристических потоках. Как ревностным католикам, так и простым путешествующим на территории монастыря есть что посмотреть. Помимо прогулки по живописной территории монастыря в окружении гигантских «истуканов», здесь можно поприсутствовать на службе или просто прогуляться по Базилике Девы Марии Монсерратской, по древнему храму или часовне, заглянуть в библиотеку, где собраны ценнейшие рукописи, старинные книги и каноническая литература (всего около 300 тыс. изданий). А также ознакомиться с шестью экспозициями музея, среди которых особо выделяются залы, где собраны иконы, картины и скульптуры известных художников и ваятелей Испании, а также ознакомиться с творчеством самих монахов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии