Пробочная аллея в Техасе

Колледж-Стейшен — моногород в центре округа Бразос, штат Техас, США. Здесь есть одна необычная достопримечательность — пробочная аллея. В течение многих лет короткий переулок, расположенный между пабом Dry Bean и рестораном Dixie Chicken, закладывали использованными крышками от бутылок.







1. Да, строго говоря, это не пробочная, а крышечная аллея. Но это звучит неважно.







2. Пробки для знаменитой аллеи часто «жертвуют» местные бары.







3. Сколько здесь крышек? Сотни тысяч? Миллионы? Никто не оценивал.







4. Этот переулок имеет длину около 50 метров и ширину 2 метра .







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8. Прибыла новая порция пробок.







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