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Пробочная аллея в Техасе

Колледж-Стейшен — моногород в центре округа Бразос, штат Техас, США. Здесь есть одна необычная достопримечательность — пробочная аллея. В течение многих лет короткий переулок, расположенный между пабом Dry Bean и рестораном Dixie Chicken, закладывали использованными крышками от бутылок.

Пробочная аллея в Техасе

1. Да, строго говоря, это не пробочная, а крышечная аллея. Но это звучит неважно.

Пробочная аллея в Техасе

2. Пробки для знаменитой аллеи часто «жертвуют» местные бары.

Пробочная аллея в Техасе

3. Сколько здесь крышек? Сотни тысяч? Миллионы? Никто не оценивал.

Пробочная аллея в Техасе

4. Этот переулок имеет длину около 50 метров и ширину 2 метра .

Пробочная аллея в Техасе

5.

Пробочная аллея в Техасе

6.

Пробочная аллея в Техасе

7.

Пробочная аллея в Техасе

8. Прибыла новая порция пробок.

Пробочная аллея в Техасе

9.

Пробочная аллея в Техасе

10.

Пробочная аллея в Техасе

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Пробочная аллея в Техасе

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Пробочная аллея в ТехасеПодписаться на мой Instagram

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