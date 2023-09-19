Почему колонны заброшенного храма пещеры Куза называют порталом в прошлое: Скрытые жемчужины Сицилии

Настоящее окно в прошлое

Остатки необработанных колонн для храма Селинунта в каменоломне пещеры Куза на Сицилии.

Храм Геры в Селинунте, Сицилия, был построен из камня, добытого в пещере Куза.

Захватчики из Карфагена

Останки в пещере Куза дают столь необходимую информацию о том, как эти древние строители создавали колонны, используемые в их впечатляющей архитектуре, которые до сих пор можно увидеть на острове Сицилия.

Остатки колонн в карьере Cave di Cusa на Сицилии.

Мечта археолога: пещера Куза как свидетельство бурной истории Сицилии

Карьер сверху, где видны остатки необработанных колонн, предназначенных для Селинунта, в пещере Куза на Сицилии.

Остатки заброшенного камня, предназначенного для Селинунта, в карьере пещеры Куза на Сицилии.

Остатки колонн.