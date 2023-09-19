Почему колонны заброшенного храма пещеры Куза называют порталом в прошлое: Скрытые жемчужины Сицилии

Пещера Куза на протяжении тысяч лет использовалась для поклонения духам умерших предков. Сегодня такие церемонии до сих пор проводят, но уже не так часто. Эта древнегреческая каменоломня по неизвестным причинам была некогда брошена прямо посреди рабочего дня. Больше она никогда не работала. Здесь просто навсегда остановилось время. Каждый турист стремится посетить эту археологическую памятку на юге Сицилии и увидеть своими глазами, что скрывает этот портал в прошлое.
Настоящее окно в прошлое
Сицилия — это просто кладезь древних археологических находок. Некогда здесь жили древние греки. Этот остров всегда являлся неким перекрёстком истории, свидетелем подлинных тектонических сдвигов в развитии человечества — рождения и ухода разных цивилизаций.
Остатки необработанных колонн для храма Селинунта в каменоломне пещеры Куза на Сицилии.
В древности на протяжении долгих десятилетий пещера Куза являлась каменоломней. Она была главной в регионе. Археологи обнаружили свидетельства её использования, начиная с 6 века до нашей эры. Камни, которые добывали в Cave di Cusa, были самого превосходного качества. Они имели идеальную структуру и твёрдость. Греки охотно использовали его для строительства своих роскошных зданий и величественных храмов.
Храм Геры в Селинунте, Сицилия, был построен из камня, добытого в пещере Куза.
Недалеко, на расстоянии чуть более десятка километров, находится город Селинунт. В Древней Греции он был весьма богатым и процветающим. Здесь множество архитектурных памятников той давно ушедшей великой эпохи. В период пика его расцвета, Селинунт населяло более трёх десятков тысяч людей, а в каменоломнях каждую смену трудились до двух сотен рабов. Здесь на месте вырезались великие дорические колонны, потом их перевозили в город, где они становились украшением великолепнейших греческих храмов. Но всё вдруг внезапно оборвалось — раз и навсегда.
Захватчики из Карфагена
Каменоломня, согласно свидетельствам учёных, интенсивно работала на протяжении почти двух веков. Бросили её внезапно, в 409 году до нашей эры. В это время на территорию Сицилии вторгся Ганнибал Магон — захватчик из Карфагена. Рабочие в панике побросали все свои инструменты, нехитрый скарб и убежали куда глаза глядят. Карьер был брошен и так и оставался с того момента нетронутым. Люди так и не вернулись сюда.
Останки в пещере Куза дают столь необходимую информацию о том, как эти древние строители создавали колонны, используемые в их впечатляющей архитектуре, которые до сих пор можно увидеть на острове Сицилия.
С тех пор здесь ничего не изменилось, любой, кто посетит пещеру Куза, может вернуться в тот самый день 409 года до нашей эры, когда каменоломня была брошена. Большие храмовые барабаны так и остались незавершёнными, равно как основания колонн и столбы. Таким образом любой посетитель может увидеть древнее прошлое во всей его полноте спустя столетия.
Остатки колонн в карьере Cave di Cusa на Сицилии.
Пещера Куза особенно красива весной, когда лёгкий ветерок качает траву, а окружающие цветы расцветают. Сочетание природной красоты и древних руин создает причудливую и живописную атмосферу, привлекающую множество туристов со всего мира. Посетители могут устроить пикник среди живописного пейзажа, не спеша созерцая отражение истории и течение времени, которые навсегда остались в этих археологических находках.
Мечта археолога: пещера Куза как свидетельство бурной истории Сицилии
Уникальная история пещеры Куза, особенно то, как внезапно её бросили, делает её идеальным местом для современных археологов. По территории разбросано около 60 массивных цилиндрических каменных блоков, предназначенных для создания внушительных храмовых колонн. Некоторые колонны были частично обтёсаны, другие полностью закончены — это позволяет детально изучить процесс строительства этих древних архитектурных элементов. Эта особенность и делает пещеру Куза столь уникальным и отличным местом для археологических исследований.
Карьер сверху, где видны остатки необработанных колонн, предназначенных для Селинунта, в пещере Куза на Сицилии.
На камнях было обнаружено множество следов от инструментов, что позволяет досконально изучить метод добычи камня в пещере Куза в те древние времена. Было найдено множество примеров уникальных технологических решений, облегчающих обработку камня. Одним из таких являются тщательно расположенные канавки и отверстия, которые значительно облегчали подъём этих массивных блоков. Всё это лишний раз доказывает то, что во времена своего расцвета местная каменоломня являлась чрезвычайно важной не только для жителей Селинунта, но и для всей Сицилии. Ведь благодаря ей здесь и появилось столько величественных храмов.
Остатки заброшенного камня, предназначенного для Селинунта, в карьере пещеры Куза на Сицилии.
К сожалению, карфагенские завоеватели положили всему этому конец, вторгшись на Сицилию. Селинунт практически был разрушен, а все его храбрые защитники были казнены. Город так и не был восстановлен, окончательно он был брошен в середине 3 века до нашей эры.
Остатки колонн.
Пещера Куза является одним из самых ценных памятников археологии. Здесь хранятся все тайны прошлого Сицилии и периода истории, связанного с Древней Грецией. Карфагеняне налетели на остров как саранча и почти уничтожили его. В свете этих событий понятно, почему так внезапно и навсегда была заброшена каменоломня. Рабочие просто спасали свои жизни. Пещера Куза и сегодня является замечательным свидетельством чрезвычайно бурной истории региона и представляет собой подлинный портал в прошлое.
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