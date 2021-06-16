7 знаменитых мужчин, которые тяжело переживали разрыв с женщиной

В обществе бытует мнение о том, что мужчины намного легче переносят развод, чем их спутницы. На самом деле все зависит как он самого мужчины, так и от его психоэмоционального состояния и причин развода. Некоторые известные и очень успешные мужчины не стесняются признаваться в том, что тяжело пережили расставание со своей второй половинкой. Одни мужчины погружались в депрессию на несколько месяцев, другие не могли сдержать слёз, а третьи попытались найти утешение в творчестве.
Райан Филлипп
Райан Филлипп. / Фото: www.govoru.com
Американский актёр прожил в браке с Риз Уизерспун 9 лет, супруги вместе воспитывали двоих сыновей. Однако в 2008 году они заявили о расставании. Неизвестно, как пережила актриса развод с мужем, но Райан Филлипп как-то откровенно признался в интервью, что на целых пять месяцев практически выпал из жизни.
Райан Филлипп и Риз Уизерспун. / Фото: www.pinimg.com
В течение всего этого времени он не вставал с кровати и ни с кем не общался. После он нашёл в себе силы жить дальше, но при этом актёр признаётся: он до сих пор вспоминает об этом непростом времени в своей жизни. Правда, теперь боль уже не такая острая, как в первые дни после расставания с любимой женщиной.
Игорь Николаев
Игорь Николаев. / Фото: www.vladtime.ru
Известный певец и композитор никогда не стеснялся признаться в том, что тяжело переживал расставание со своей второй женой, популярной певицей Наташей Королёвой. После развода Игорь Николаев приобрёл для себя квартиру, но не смог даже начать делать там ремонт.
Игорь Николаев и Наташа Королёва. / Фото: www.yandex.net
Николаев жил у мамы, периодически ночевал у дочери, какое-то время даже арендовал дом в пансионате. Он даже собирался жениться лишь для того, чтобы отомстить бывшей жене, которая к тому времени уже была счастлива с Тарзаном. К счастью, в 2006 году композитор познакомился с Юлией Проскуряковой, которая смогла исцелить Николаева своей любовью.
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон. / Фото: www.wallsdesk.com
Известный актёр не был женат на Кейт Хадсон, однако их отношения были очень серьёзными. Узнав о романе возлюбленной с Дэксом Шепардом, Оуэн Уилсон не смог справиться с нахлынувшими чувствами. Он не представлял себе жизни без Кейт, а потому не нашёл ничего лучшего, чем добровольно уйти в мир иной.
Оуэн Уилсон и Кейт Хадсон. / Фото: www.celebitchy.com
Актёр принял большое количество таблеток и даже порезал себе вены. Врачи смогли спасти жизнь актёра, а Кейт тогда даже вернулась к Уилсону. Спустя время актёры всё же расстались, но в этот раз уже без трагических последствий.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. / Фото: www.amazonaws.com
Расставание с Аллой Пугачёвой далось королю российской эстрады очень непросто. Алла Борисовна уже давно состоит в браке с Максимом Галкиным, а вот Филипп Бедросович не устаёт винить себя в разрыве. Ему кажется, что он уделял недостаточно внимания супруге.
Он и сейчас признаётся: Алла Пугачёва была и остаётся главной женщиной в его жизни. Даже дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория получила одну часть своего имени в честь Аллы Пугачёвой, а вторую – в честь мамы самого певца.
Брэд Питт
Брэд Питт. / Фото: www.power-of-beauty.guru
Расставание и развод с Анджелиной Джоли превратились для Брэда Питта в сплошную череду боли. Он похудел, осунулся и обратился за помощью к психотерапевту. Самой главной причиной развода стало пагубное пристрастие актёра к спиртному.
Брэд Питт и Анджелина Джоли. / Фото: www.elle.ru
После разрыва он даже бросил пить, однако это не помогло ему вернуть любимую женщину. Бракоразводный процесс продлился три года и всё это время актёр, кажется, надеялся исправить ситуацию. Брэд Питт неоднократно признавался в интервью, что без Джоли всё в его жизни стало плохо. Чтобы как-то отвлечься от тяжёлых переживаний актёр стал заниматься скульптурой.
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс. / Фото: www.lediveka.ru
Всего два года продлился брак актёра со Скарлетт Йоханссон, однако, по его собственному признанию, развод принёс ему много боли. Он назвал этот процесс самым мучительным из всех существующих в мире и высказал предположение о том, что боль при разводе испытывает каждый нормальный человек.
Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон. / Фото: www.theplace2.ru
В течение года актёр залечивал свои душевные раны и размышлял над случившимся. В результате Райан Рейнольдс, по его собственному признанию, стал совсем другим человеком, сумел проанализировать собственные ошибки и вступил в новые отношения, которые и привели к браку с Блейк Лайвли в 2012 году.
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк. / Фото: www.yimg.com
Разрыв Джастина Тимберлейка с Бритни Спирс бурно обсуждали поклонники и средства массовой информации. Их роман продлился пять лет и имел все шансы закончиться свадьбой, однако певица решила не продолжать отношения с Тимберлейком.
Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс. / Фото: www.cachicha.com
Расставание певец переживал очень тяжело, а результатом его долгих раздумий о любимой девушке стал хит «Cry me a river», который очень быстро стал популярным во всём мире. С тех пор прошло уже много лет, однако и сегодня Джастин с болью вспоминает тот период в своей жизни. Вернуться к нормальной жизни ему помогло творчество.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии