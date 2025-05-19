Что делать, если 24/7 одолевают навязчивые мысли

1. Откуда берутся навязчивые мысли

Навязчивые мысли могут возникать по разным причинам. \ Фото: newportinstitute.com.

Иногда навязчивые мысли не дают покоя, тем самым усложняя жизнь. \ Фото: media.post.rvohealth.io.

2. Постарайтесь отвлечься

Новости СМИ2 Лучший способ избавиться от навязчивых мыслей - отвлечься.\ Фото: cibdol.com.

3. Постарайтесь распознать паттерны

Прислушайтесь к сигналам и постарайтесь распознать их. \ Фото: reliefmh.com.

4. Записывайте мысли

Перенесите мысли на бумагу. \ Фото: assets.entrepreneur.com.

5. Действуйте по обстоятельствам

Признавайтесь, вас хотя бы раз в жизни посещали подобные мысли? \ Фото: sylveredelany.fr.

Если вас что-то беспокоит - поговорите, а не молчите, держа в себе. \ Фото: images.bridestory.com.

6. Медитация и релаксация в помощь

Постарайтесь расслабиться, или займитесь медитацией. \ Фото: blog.cdn.level.game.

7. Заземлитесь

Сосредоточьте внимание на каких-то предметах, запаха, вкусах. \ Фото: keedan.com.

8. Обратитесь за помощью к специалисту

Если навязчивые мысли не покидают и мешают жить долгое время - обратитесь к психологу. \ Фото: atlanticbehavioralhealth.com.