Что делать, если 24/7 одолевают навязчивые мысли

Как бы прискорбно это не звучало, но порой навязчивые мысли то и дело без остановки лезут в голову. Крутятся, роятся, ни днём, ни ночью, не давая покоя. Всё бы ничего, но подобное состояние утомляет, выводит из себя, а порой и вовсе приводит к тревожности. Поэтому, чтобы окончательно не загнать себя в подавленное состояние, рассказываем, что нужно делать в подобных ситуациях.
1. Откуда берутся навязчивые мысли
Навязчивые мысли могут возникать по разным причинам. \ Фото: newportinstitute.com.
Люди, страдающие навязчивыми мыслями сами того не осознавая, загоняют себя в жуткую депрессию, а также частенько страдают повышенной тревожностью и паранойей. Как правило, поток мыслей на различные темы (даже не связанные между собой), повторяясь из раза в раз, вызывают не только беспокойство, а и страх быть не понятым, не услышанным, сделать что-то не так, опоздать или же попросту всё испортить.
Иногда навязчивые мысли не дают покоя, тем самым усложняя жизнь. \ Фото: media.post.rvohealth.io.
Так откуда же берётся этот бесконечный мыслительный процесс, не дающий покоя круглые сутки? Причин масса, однако, рассмотрим самые популярные. Во-первых, это может произойти из-за эмоциональной нагрузки и выгорания. Во-вторых, стресс также может наложить свой отпечаток. В-третьих, поток мыслей может быть вызван обессивно-компульсивным расстройством или хронической усталостью, когда организм, в том числе и мозг работают на износ. В любом случаем, запускать подобное состояние не стоит, важно как можно быстрее избавиться от него.
2. Постарайтесь отвлечься
Лучший способ избавиться от навязчивых мыслей - отвлечься.
Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, специалисты, в том числе и психологи рекомендуют переключить и сконцентрировать внимание на чём-то другом. Например, посмотреть телевизор, послушать музыку или почитать книгу. Выйти на прогулку, приготовить что-то вкусное, поболтать с кем-нибудь из знакомых, в общем, всё то, что поможет отвлечься от раздумий. Проще говоря, найдите себе занятие для души. Посетите выставку, сходите на танцы или йогу, подышите свежим воздухом на балконе, если нет сил и желания выйти на улицу. По мнению психологов, такие практики отлично помогают в борьбе с бесконечным потоком мыслей, который порой так сложно остановить. Когда внимание человека концентрируется на чём-то положительном, мозг начинает функционировать иначе. Следовательно, состояние становится более спокойным и умиротворённым, постепенно отступает тревожность и самокопание — разум просветляется и наступает долгожданное спокойствие.
3. Постарайтесь распознать паттерны
Прислушайтесь к сигналам и постарайтесь распознать их. \ Фото: reliefmh.com.
Прежде чем побороть проблему, надо выявить её первоисточник, поскольку ничто не случается на пустом месте. Как правило, навязчивые мысли имеют тенденцию повторяться. Они словно зациклены и с каждым разом всё сильнее и сильнее затягивают в свою воронку, казалось бы, не оставляя ни единого шанса на спасение. В очередной раз поймали себя на мыслях, не отпускающих который день? Сядьте, успокойтесь. Сделайте вдох-выдох и попытайтесь разобраться, почему так происходит. Возможно, недавно вы стали свидетелем какого-то происшествия или невольно услышали чужой разговор, узнали какую-то новость или встретили человека, с которым болтали без умолку обо всём и ни о чём. В итоге мозг «перегрелся» и дал сбой, ведь человеческий организм – своего рода слаженный механизм, где для полноценного функционирования всё должно работать без перебоя. Как только выявили причину, связанную с бесконечным мыслительным процессом, тут же переходите к её устранению. Самое верное решение – отпустить то, что не даёт покоя. Дайте себе установку, что вас это не касается, поскольку вы сделали всё, что могли. Как только вы осознаете тот факт, что повлиять на некоторые вещи невозможно, жить станет гораздо проще.
4. Записывайте мысли
Перенесите мысли на бумагу. \ Фото: assets.entrepreneur.com.
Помните, в школьные годы было модно вести дневник, записывая не только секретке одноклассников, а и свои собственные, в том числе и мысли? Пришло время вспомнить былое и возобновить традицию. Хотите избавиться от мыслительного процесса, особо активного в ночное время? Тогда заведите себе специальный блокнот или тетрадь, куда будете записывать всё то. Что творится в голове. Подобная практика помогает избавиться от лишнего груза, очистить разум и перезагрузить сознание. Перекладывая мысли на бумагу, человек сам того не замечая, расслабляется, обретая умиротворение, спокойствие и гармонию с собой и окружающим миром.
5. Действуйте по обстоятельствам
Признавайтесь, вас хотя бы раз в жизни посещали подобные мысли? \ Фото: sylveredelany.fr.
В очередной раз выскочили на работу или по делам, ловя себя на мысли о том, что не выключили утюг, не закрыли окна, входную дверь или бросили газовую конфорку включённой? Не спешите перестраивать маршрут, на всех парах несясь обратно домой. Позвоните соседям или кому-нибудь из членов семьи, пусть проверят всё ли в порядке. Это будет верным решением.
Если вас что-то беспокоит - поговорите, а не молчите, держа в себе. \ Фото: images.bridestory.com.
Гложут сомнения насчёт работы и коллег? Хватит заниматься самокопанием и терзаниями. Подойдите и спросите прямо о том, что не даёт покоя. Расставив все точки над «и», скверные мысли отойдут не только на второй план, а и вовсе исчезнут. Что же касается сердечных дел, то здесь нужно действовать спокойно и уверенно. Закрались какие-то сомнения, а мысли по сей день грызут изнутри, доводя до белого каления? Соберитесь за чашечкой чая\кофе и поговорите по душам. Поделитесь своими переживаниями и проясните ситуацию — это гораздо лучше, чем бесконечно надумывать то, чего нет.
6. Медитация и релаксация в помощь
Постарайтесь расслабиться, или займитесь медитацией. \ Фото: blog.cdn.level.game.
Ещё один эффективный способ избавиться от роящихся в голове мыслей – медитация и релаксация. И то, и другое прекрасно помогает как расслабиться, так и отвлечься от мирских проблем. Практикуя медитацию, человек получает заряд энергии и как будто заново перерождается. Не покидает ощущение лёгкости и спокойствия, тревога и беспокойство уходит на второй план, а со временем (чем дольше практика – тем эффективнее результат) и вовсе исчезают. Впрочем, релакс – также помогает избавиться от любого мыслительного процесса, независимо от того, негативный он или положительный. Пенная ванна, спокойная музыка, любимый ненавязчивый аромат, свечи, приглушённый свет – создайте свою особую атмосферу и обстановку, где сможете уединиться, отдыхая душой и телом.
7. Заземлитесь
Сосредоточьте внимание на каких-то предметах, запаха, вкусах. \ Фото: keedan.com.
Если вас в очередной раз внезапно одолели мысли, при чём не самые радужные, постарайтесь отвлечься и заземлиться. Для этого, осмотритесь по сторонам и найди пять-шесть предметов синего цвета, перечислите их и проговорите в слух или про себя. Дальше подключите свой слух и перечислите четыре-пять звуков, которые вас окружают. Задействуйте обоняние – уловите три запаха, которые витают в воздухе и опишите их максимально детально. Теперь в ход идёт тактильность – потрогайте пару вещей и передайте свои ощущения. И, наконец-то, почувствуйте вкус, который больше всего любите. Подобная практика за считанные минуты приводит в чувства, помогая отвлечься и переключиться на другие, более интересные события, происходящие вокруг.
8. Обратитесь за помощью к специалисту
Если навязчивые мысли не покидают и мешают жить долгое время - обратитесь к психологу. \ Фото: atlanticbehavioralhealth.com.
Если навязчивые мысли не дают покоя вот уже который месяц и ничего из вышеперечисленного не помогает – обратитесь к специалисту. Психолог не только поможет прояснить ситуацию, а и при необходимости подберёт как медикаментозное решение, так и программу для поддержания ментального здоровья. Не стоит затягивать и откладывать визит на потом, иначе можно погрязнуть в подобном состоянии окончательно и выбраться из него будет гораздо сложнее, чем на ранних «стадиях».
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