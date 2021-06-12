Какие мужские профессии изначально были чисто женскими, и почему потом всё изменилось

Пивоварение

Изначально пиво варили женщины.

Целительство и изготовление лекарств

Даже когда женщин вытеснили изо всех профессий, почти любую она могла освоить в монастыре. Например, кузнечное или строительное дело. Или - чаще всего - медицину и фармацевтику.

Акушерство

Повивальные бабки занимались и родами, и гинекологическими проблемами. Как ни странно, из этой области их тоже постоянно и намеренно пытались вытеснить мужчины-врачи.

Игра на бубне

Танцующая с бубном, Иран, XIX век.

Изготовление корсетов

Изготовление корсетов было надёжным и прибыльным делом.

Ткачество и портняжничество

Женщины ткали на продажу в промышленных масштабах ещё до появления мануфактур.