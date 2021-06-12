Какие мужские профессии изначально были чисто женскими, и почему потом всё изменилось

Есть большой и очень популярный современный миф: все профессии изначально были мужскими. На самом деле, профессиональную деятельность женщин и в Европе, и в мусульманской Азии стали ограничивать довольно поздно, а некоторые профессии мужчины буквально отняли у женщин — они традиционно только женскими и считались.
Пивоварение
Пивовар в рекламе обязательно будет или весёлым монахом, или просто упитанным дядечкой. На деле, многие века в Европе, Азии и Африке изготовление пива было именно женской прерогативой и обязанностью, а когда оно превратилось в оплачиваемое ремесло, в котором стали крутиться настоящие деньги, из пивоварен женщин стали потихоньку выдавливать. В Европе, например, не просто так существует стереотипичное изображение ведьмы как женщины с метлой и у огромного котла, а в идеале — в островерхой шляпе. Метлой помешивали в котлах заготовку для пива, так что перед домом пивоварки она висела в качестве знака. Шляпы, как считается, были фирменным знаком профессии.
Как вы догадываетесь, чтобы расчистить рынок от конкуренток там, где идут реальные денежные потоки, мужчины-пивовары стали массово доносить на пивоварок как на ведьм. Отсюда и стереотипная внешность ведьмы. И трудно же доказать, что ты не кладёшь тайком в пиво сатанинские порошки: ведь в «Молоте Ведьм» указано, что никто так не любит варить зелья во имя дьявола, как женщины. И все возможности кидать в котёл неизвестно что у тебя есть. Этого достаточно для того, чтобы отправиться на костёр.
Изначально пиво варили женщины.
Как известно, часть имущества после ареста ведьмы доставалась доносчику. А конкурентам пивоварок только того и надо было: ведь большую часть имущества составляли орудия производства пива. В Азии женщин же просто в целом в какой-то момент стали выдавливать из торговли, обошлось без ведовских процессов — издали ряд законов-запретов.
Целительство и изготовление лекарств
Деревенская медицина недаром больше ассоциируется со знахаркой, чем с лекарем. И изготовление лекарств, и определение и лечение болезней очень долго были женской заботой (это и сейчас во многом так — от каждой жены и матери ожидается, что она будет следить за аптечкой и заниматься лечением близких в простых случаях). Очень скоро это превратилось из семейного дела в отдельное ремесло, и, конечно, это было одно из тех ремёсел, которые человечество монетизировало первыми.
Хотя знахарки обучали новые поколения своих преемниц и брали за своё ремесло деньги ещё много-много лет на всех континентах, всё же очень быстро их вытеснили жрецы-целители и светские врачи. Дольше всех продержались в профессии женщины Античного Египта. Надо ли говорить, что образ знахарки, что-то варящей из травок и бормочущей над варевом непонятные словеса (таким образом, например, высчитывали время готовки целебного отвара), тоже не просто так ассоциируется с классической ведьмой?
Даже когда женщин вытеснили изо всех профессий, почти любую она могла освоить в монастыре. Например, кузнечное или строительное дело. Или - чаще всего - медицину и фармацевтику.
В Европе женщины много лет не сдавались и пытались вернуться в медицину. В одиннадцатом веке недолго действовала медицинская школа для женщин, медицину изучали по античным трактатам и не только в монастырях, время от времени кто-то из женщин умудрялся стать признанным доктором. Переломилась ситуация как следует только в шестидесятых годах девятнадцатого века, когда россиянки принялись массово учиться медицине — потому, что именно в среде российских медиков хватало прогрессистов, готовых помогать барышням поступать в медицинские университеты Европы.
Акушерство
Наособицу в целительском деле всегда стояли акушерство и гинекология. В Европе до ведовских процессов женщины царили в этой профессии безраздельно. Во многих городах акушеркам, прошедшим обучение у других проверенных акушерок (повивальных бабок) города даже платили, чтобы те принимали роды даже у бедных. Состоятельные горожане платили от своего имени, сами. Акушерство было одной из самых постоянных по спросу и денежных профессий.
Повивальное дело — очень сложное, и потому до конца врачам тех времён, когда всё подряд лечили кровопусканием и клизмами, вытеснить из него женщин с их «дурацкими поверьями» не удалось. Раз за разом сословию повивальных бабок наносился сокрушительный удар — и раз за разом женщины снова забирали приоритет себе. Самые успешные курсы повивального дела вместе с суперпрактичным тренировочным аппаратом создала в восемнадцатом веке женщина. Самый популярный учебник по акушерству в девятнадцатом веке — тоже женщина. До сих пор в этой сфере медицины женщины превалируют, хотя теперь оба пола учатся по одинаковым пособиям.
Повивальные бабки занимались и родами, и гинекологическими проблемами. Как ни странно, из этой области их тоже постоянно и намеренно пытались вытеснить мужчины-врачи.
Игра на бубне
Есть два типа бубна: с колотушкой, происходящий от воинского щита, и тот, на котором надо играть только руками, потомок решета для просеивания зерна. Бубны второго типа всегда были женским инструментом, касалось ли это Бронзового века, Античности или более поздних времён. И это тот случай, когда переход бубна в руки мужчины связан не с денежными потоками и конкуренцией за них.
Ситуация начала потихоньку меняться ещё в Европе, когда моду на ударные инструменты привезли из Крестовых походов. Публика требовала музыки с чётким ритмом — к ужасу хранителей европейской сладкозвучной традиции — и в свой арсенал добавили бубны как мужчины, так и женщины. Всё же со временем бубен, как инструмент более уличный и менее престижный, остался в Европе в женских руках.
Танцующая с бубном, Иран, XIX век.
На востоке же бубном не в шутку завладели мужчины из-за… суфийского мировоззрения. Мистики-суфии выстроили сложную систему описания и демонстрации своей любви и покорности к Аллаху, где верующий и Аллах часто изображались в виде пары возлюбленных — и надевший на себя атрибуты «женственности» суфий показывал, что так же покорен в своей любви, как, по восточным представлениям, покорна влюблённая женщина. Кроме того, форма бубна позволила толковать игру на нём мистическим образом, поскольку круг совершенен — как должна быть совершенно вера. После суфиев начали играть на бубне и другие музыканты-мужчины, и очень быстро во многих местах он стал скорее мужским инструментом, чем женским.
Изготовление корсетов
Казалось бы, что может быть более женским делом, чем изготовление женского белья, особенного такого, где требуются точные замеры фигуры? Естественно, изначально корсеты в Европе изготавливали именно мастерицы. Но мода на корсеты оказалась долгоиграющей и гарантирующий деньги постоянные и хорошие, так что вскоре мужчины-портные, решившие освоить и этот денежный поток, стали всячески лоббировать законы, вытесняющие женщин из пошива корсетов. Даже всеобщий культ целомудрия никого не смущал. Никому из мужчин нельзя, конечно, брать и мерять женщину в разных местах, но корсетному мастеру можно.
Изготовление корсетов было надёжным и прибыльным делом.
Ткачество и портняжничество
Ещё до возникновения профессий как таковых именно женщины почти везде пряли, ткали и шили из сотканного одежду. В Средние Века в Европе женщина считала своим долгом наткать больше полотна, чем того требовалось на подать сеньору и на то, чтобы одеть всю семью. Из всего сельского хозяйства деньги приносило почти исключительно ткачество, так что продажа ткани была способом добыть деньги на оплату ренты.
В русской деревни бабы тоже, как ни были загружены, старались наткать полотна на года впрок. В старости вдовы, чтобы сыновья и внуки не попрекали их куском хлеба или если те вовсе кинули старух на голодную смерть, жили тем, что распродавали натканное в молодости.
Женщины ткали на продажу в промышленных масштабах ещё до появления мануфактур.
В Средние Века существовали уже и мужчины-ткачи, но, например, изготовление шёлковых тканей и изделий из них очень долго было полностью и исключительно в женских руках — из-за нежности материала, который требовал таких же нежных и чутких пальцев. Правда, там крутились очень большие деньги, так что в какой-то момент оказалось, что ткачихи шёлка могут и должны, конечно. работать по профессии, но только и исключительно на дядю, а не на себя.
Точно так же из портного дела женщин постоянно вытесняли в швеи — гораздо хуже оплачиваемую работу. В девятнадцатом веке тяжелее швей жили только прачки, тоже, кстати, изначально женская профессия, которую мужчины освоили только в Азии и Африке. Нищета, потеря зрения, туберкулёз, варикоз, смещённые позвонки в шее были обычными спутниками молодых швей. Туберкулёз, конечно, бесконечным сидением в одной позе не заработаешь, но режим дня швей очень ослаблял их здоровье, и им было труднее противостоять заразе. Впрочем, уже в девятнадцатом веке женщины стали возвращать себе позиции в портновском и модельерном деле.
Текст: Лилит Мазикина.
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