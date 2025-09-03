Кемпинг AutoCamp на живописной территории в Йосемитском национальном парке предлагает различные варианты размещения, включая пять номеров X Suite, спроектированных студией дизайна M-Rad из Лос-Анджелеса, США. Небольшие постройки площадью 25 квадратных метров сведены к максимально эргономичному дизайну и предлагают гостям незабываемый отдых с видом на озеро и горы Сьерра-Невада на территории штата Калифорния.
Внешняя отделка X Suite выполнена в тёмном цвете, что позволяет гармонично вписать его в окружающий ландшафт, который контрастирует с интерьером. Внутри дизайнеры проработали изысканный интерьер с тщательно подобранными светильниками и мебелью, которые максимально увеличивают пространство. Номера поделены на три зоны, соединённые между собой раздвижными дверями — спальня, просторная ванная комната и гостиная с мини-кухней. Обеденный стол и барбекю вынесены на террасу. В X Suite могут разместиться до трёх гостей.
Новые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном парке
