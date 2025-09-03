С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Чье будущее? Очередной жополиз амеров...5 концептов «прод...
  • Grigorij Smoljakov
    Ещё брикеты с кофе и какаоБлюда и продукты ...
  • Игорь Рябин
    Ага, а у некоторых семей яхты и виллы... А большинство хер без соли доедают... И это РОССИЯ!!!!Как копили на «Мо...

Новые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном парке

Новые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном парке Кемпинг AutoCamp на живописной территории в Йосемитском национальном парке предлагает различные варианты размещения, включая пять номеров X Suite, спроектированных студией дизайна M-Rad из Лос-Анджелеса, США. Небольшие постройки площадью 25 квадратных метров сведены к максимально эргономичному дизайну и предлагают гостям незабываемый отдых с видом на озеро и горы Сьерра-Невада на территории штата Калифорния.

Внешняя отделка X Suite выполнена в тёмном цвете, что позволяет гармонично вписать его в окружающий ландшафт, который контрастирует с интерьером. Внутри дизайнеры проработали изысканный интерьер с тщательно подобранными светильниками и мебелью, которые максимально увеличивают пространство. Номера поделены на три зоны, соединённые между собой раздвижными дверями — спальня, просторная ванная комната и гостиная с мини-кухней. Обеденный стол и барбекю вынесены на террасу. В X Suite могут разместиться до трёх гостей. Новые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном парке Новые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном парке Новые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном парке Новые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном парке Новые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном парке Новые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном паркеНовые возможности для кемпинга в Йосемитском национальном парке


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх