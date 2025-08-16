Что происходило за заборами 5 главных секретных городов СССР

Сами по себе закрытые города (ЗАТО) не являются чем-то исключительно советским. Закрытые научные и промышленные территории есть во многих странах. Единственная особенность советских ЗАТО заключается в том, что многие из них были в свое время построены буквально в чистом поле, хотя и не всегда. Многие из них пришли в упадок в результате распада страны.
1. Сергиев Посад или Загорск
В Загорск-6 был центр вирусологии. |Фото: realt.onliner.by.
Сегодня Сергиев Посад в первую очередь известен гостям тем, что в нем имеются очень красивые храмы и монастыри. А при советской власти, помимо них, Сергиев Посад включал в себя сразу два закрытых города. Это были Загорск-6 и Загорск-7. В «шестерке» был и до сих пор функционирует центр, занимающийся изучением вирусов. Именно здесь в 1959 году был создан советский боевой штамм оспы. В «семерке» когда-то работал Центральный физико-технический институт МО СССР. Работал он до 2001 года.
2. Саров или Арзамас-16
Знаменитый Арзамас. |Фото: Twitter.
«Шестнадцатый» — это, пожалуй, самый известный закрытый советский город. Известен он, конечно, сейчас. Когда-то о том, что происходит за забором, знали лишь избранные. Все потому, что в данном ЗАТО располагался Ядерный центр Саров. Именно здесь создавалась первая советская атомная бомба. Долгое время в Арзамасе-16 был одних из самых жестких режимов секретности, что неудивительно. Компенсировались общественные ограничения хорошими зарплатами.
3. Снежинск или Челябинск-70
Закрытый город с ядерным центром, который должен был дублировать Арзамас-16. Именно в Челябинске-70 в 1961 году была создана самая мощная термоядерная бомба. По некоторым данным, взрыв бомбы высвободил около 1% мощности солнца! Сегодня в Снежинске находится «Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ технической физики». Город до сих пор остается закрытым по причине того, что здесь все еще ведутся сверхсекретные разработки.
4. Лесной или Свердловск-45
Первое впечатление обманчиво. |Фото: bezformata.com.
В Сердловске-45 ничего не изучали. Зато производили обогащенный уран для советской ядерной программы. Собственно, этим же здесь занимаются и сегодня. Производства в городе являются частью «Росатома». В советские времена Лесной был закрытым поселением, однако уровень секретности здесь был меньше, чем в каком-нибудь Арзамасе. Впрочем, зарплаты и ассортимент товаров на полках магазинов здесь также был скромнее.
5. Озерск или Челябинск-40
Славный город Озерск. ¦Фото: Twitter.
Еще один город, появившийся в свое время в результате развития советской ядерной программы. Именно здесь находится печально известное предприятие «Маяк», специализирующееся на производстве компонентов ядерного оружия и ядерного топлива. Сегодня оно находится в ведомстве «Росатома». Печалено известен «Маяк» тем, что в 1957 году здесь произошла первая советская ядерная авария.
