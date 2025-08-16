С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Уменьшали вес кирпичиков, сохраняя тот же объем. Продавали воздух.Осталась только п...
  • Элла
    Чудесная картина! Глаз не оторвать! Вот бы такие, как Дмитрий Дибров, почаще смотрели бы на эту картину и не предлага...Загадки картины «...
  • Галина Попандопуло
    А если надо сварить 30-100 яиц? Когда их протыкать?Хитрости от продв...

Что происходило за заборами 5 главных секретных городов СССР



Сами по себе закрытые города (ЗАТО) не являются чем-то исключительно советским. Закрытые научные и промышленные территории есть во многих странах. Единственная особенность советских ЗАТО заключается в том, что многие из них были в свое время построены буквально в чистом поле, хотя и не всегда. Многие из них пришли в упадок в результате распада страны.
Вот лишь самые известные и показательные из них.

1. Сергиев Посад или Загорск


В Загорск-6 был центр вирусологии. |Фото: realt.onliner.by.

В Загорск-6 был центр вирусологии. |Фото: realt.onliner.by.

 

Сегодня Сергиев Посад в первую очередь известен гостям тем, что в нем имеются очень красивые храмы и монастыри. А при советской власти, помимо них, Сергиев Посад включал в себя сразу два закрытых города. Это были Загорск-6 и Загорск-7. В «шестерке» был и до сих пор функционирует центр, занимающийся изучением вирусов. Именно здесь в 1959 году был создан советский боевой штамм оспы. В «семерке» когда-то работал Центральный физико-технический институт МО СССР. Работал он до 2001 года.

2. Саров или Арзамас-16


Знаменитый Арзамас. |Фото: Twitter.

Знаменитый Арзамас. |Фото: Twitter.


 

«Шестнадцатый» — это, пожалуй, самый известный закрытый советский город. Известен он, конечно, сейчас. Когда-то о том, что происходит за забором, знали лишь избранные. Все потому, что в данном ЗАТО располагался Ядерный центр Саров. Именно здесь создавалась первая советская атомная бомба. Долгое время в Арзамасе-16 был одних из самых жестких режимов секретности, что неудивительно. Компенсировались общественные ограничения хорошими зарплатами.

3. Снежинск или Челябинск-70


Город стоит и сегодня. |Фото: uralpress.ru.

Город стоит и сегодня. |Фото: uralpress.
ru.

 

Закрытый город с ядерным центром, который должен был дублировать Арзамас-16. Именно в Челябинске-70 в 1961 году была создана самая мощная термоядерная бомба. По некоторым данным, взрыв бомбы высвободил около 1% мощности солнца! Сегодня в Снежинске находится «Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ технической физики». Город до сих пор остается закрытым по причине того, что здесь все еще ведутся сверхсекретные разработки.

4. Лесной или Свердловск-45


Первое впечатление обманчиво. |Фото: bezformata.com.

Первое впечатление обманчиво. |Фото: bezformata.com.


 

В Сердловске-45 ничего не изучали. Зато производили обогащенный уран для советской ядерной программы. Собственно, этим же здесь занимаются и сегодня. Производства в городе являются частью «Росатома». В советские времена Лесной был закрытым поселением, однако уровень секретности здесь был меньше, чем в каком-нибудь Арзамасе. Впрочем, зарплаты и ассортимент товаров на полках магазинов здесь также был скромнее.

5. Озерск или Челябинск-40


Славный город Озерск. ¦Фото: Twitter.

Славный город Озерск. ¦Фото: Twitter.

 

Еще один город, появившийся в свое время в результате развития советской ядерной программы. Именно здесь находится печально известное предприятие «Маяк», специализирующееся на производстве компонентов ядерного оружия и ядерного топлива. Сегодня оно находится в ведомстве «Росатома». Печалено известен «Маяк» тем, что в 1957 году здесь произошла первая советская ядерная авария.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
г. Арзамас
министерство обороны, ссср
instagram (инстаграм), социальная сеть
государственная корпорация по атомной энергии (росатом)
г. Снежинск
г. Челябинск
twitter (твиттер), социальная сеть
центральный физико технический институт
российский федеральный ядерный центр, россия
технической физики, всероссийский научно исследовательский институт
наверх