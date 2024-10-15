Полезные кухонные советы

Любой хозяйке хочется, чтобы ее блюда радовали своим вкусом, были приятны глазу, а их приготовление не отнимало много времени. Все это возможно, если знать маленькие хитрости. Ниже – порция полезных лайфхаков, которые поднимут уровень вашего кулинарного мастерства…
Натертое масло для бутербродов
Если вы любите бутерброды со сливочным маслом, попробуйте заранее натереть масло в замороженном виде на терке.
Тесто быстрее поднимется в микроволновке
Если тесто поднимается медленнее, чем вы рассчитывали, поместите мерный стакан, полный воды, в микроволновку и поставьте ее на высокий уровень в течение нескольких минут, пока вода не закипит. Затем поместите закрытое тесто в печь (также держите горячую воду) и закройте дверцу. Теплый воздух с паром позволит вашему тесту расти быстрее.
Яйцо-пашот превосходно получается в пакетике
Смажьте небольшой полиэтиленовый пакет изнутри сливочным маслом и разбейте в него яйцо. Стяните края пакета резинкой как можно ближе к содержимому — так яйцо лучше сохранит свою форму. Опустите яйцо в кастрюлю с кипящей водой и варите в течение 3 минут.
Простой трюк, который сделает вино еще вкуснее
Этот способ улучшит вкус любого вина, особенно молодых сортов. Просто налейте вино в блендер, включите его в режиме максимальной мощности в течение 15–30 секунд, а затем позвольте пенке опуститься. И можно наслаждаться.
Как быстро очистить отварное яйцо в стакане воды
Чтобы быстро очистить отварное яйцо от скорлупы, достаточно опустить его в стакан или небольшую банку с холодной водой и сильно потрясти несколько секунд. Вуаля, яйцо очищено!
Банан с шоколадной начинкой — вкусно и полезно
Если вы любитель сладкого и бананов, этот десерт точно придется вам по вкусу. Вам понадобится банан, немного шоколадной пасты, трубочка для сока и шприц. Просто воткните трубочку в середину банана, наберите шоколадную пасту в шприц и нажмите. После этого положите банан на часок в холодильник — и лакомство готово.
Для этого мороженого вам понадобится всего лишь 1 ингредиент — банан
Очистите пару бананов. Затем разрежьте их на мелкие кусочки. Поставьте их в глубокой миске в морозилку на 1–2 часа. После этого тщательно перемешайте и… наслаждайтесь! .
Рыба не прилипнет к грилю, если подложить лимоны
Положите кусочки рыбы на «подушку» из нарезанных лимонов, помещенных или непосредственно на гриль, или в корзину гриля, — результат вас приятно удивит.
Используйте антипригарный спрей для липких ингредиентов
При измерении липких ингредиентов, таких как мед или арахисовое масло, опрыскайте ваши мерные стаканчики безвредным антипригарным спреем.
Снять крышку с банки можно при помощи резиновых перчаток
Если у вас не получается открыть крышку банки — попробуйте сделать это в резиновых перчатках. Либо наденьте резиновую ленту на крышку и поверните.
Быстрый способ нарезать зелень
Легко нарезать крупнолистные травы, такие как базилик и шалфей, можно, скатав их рулетиком.
Чтобы тесто получилось одинаковой толщины
Чтобы убедиться в том, что тесто для выпечки получается одинаковой толщины, используйте 2 палочки для еды как направляющие для выравнивания.
Картофельные лепешки можно делать и в вафельнице
Если вы стараетесь свести жарку к минимуму, вам наверняка придется по вкусу идея приготовить картофельные лепешки в вафельнице. Кстати, таким образом можно приготовить и омлет.
Вино можно охладить за 15 минут
Оберните бутылку с вином мокрым полотенцем и положите на 15 минут в морозилку — так напиток быстро станет холодным.
Стойка для мяса из фольги
Сделайте собственную стойку для жарки, свернув листы фольги и поместив в нижнюю часть жаровни. Так мясо не подгорит и равномерней прожарится.
Натуральный сок прямо из мандарина
Если вам захотелось натурального сока, а соковыжималки под рукой нет, попробуйте этот прием. Вырежьте горлышко с крышкой из пластиковой бутылки, затем сделайте в кожуре мандарина небольшое отверстие размером с горлышко. После этого приклейте его к полученному отверстию. Хорошенько помните руками мандарин — и можно выливать напиток в стакан..
Вынуть семена граната за секунды поможет деревянная ложка
http://vs-t.ru/Просто разрежьте гранат на 2 части, а затем постучите по каждой половинке деревянной лопаткой. Не пройдет и минуты, как все зернышки окажутся в вашей миске.
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