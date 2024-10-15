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Полезные кухонные советы

Полезные кухонные советы

Любой хозяйке хочется, чтобы ее блюда радовали своим вкусом, были приятны глазу, а их приготовление не отнимало много времени. Все это возможно, если знать маленькие хитрости. Ниже – порция полезных лайфхаков, которые поднимут уровень вашего кулинарного мастерства…

Натертое масло для бутербродов


Полезные кухонные советы

Если вы любите бутерброды со сливочным маслом, попробуйте заранее натереть масло в замороженном виде на терке. Так его очень легко наносить на батон. Кажется, даже дети справятся с такой задачей.

Тесто быстрее поднимется в микроволновке


Полезные кухонные советы

Если тесто поднимается медленнее, чем вы рассчитывали, поместите мерный стакан, полный воды, в микроволновку и поставьте ее на высокий уровень в течение нескольких минут, пока вода не закипит. Затем поместите закрытое тесто в печь (также держите горячую воду) и закройте дверцу. Теплый воздух с паром позволит вашему тесту расти быстрее.

Яйцо-пашот превосходно получается в пакетике


Полезные кухонные советы

Смажьте небольшой полиэтиленовый пакет изнутри сливочным маслом и разбейте в него яйцо. Стяните края пакета резинкой как можно ближе к содержимому — так яйцо лучше сохранит свою форму. Опустите яйцо в кастрюлю с кипящей водой и варите в течение 3 минут.

Простой трюк, который сделает вино еще вкуснее


Полезные кухонные советы

Этот способ улучшит вкус любого вина, особенно молодых сортов. Просто налейте вино в блендер, включите его в режиме максимальной мощности в течение 15–30 секунд, а затем позвольте пенке опуститься. И можно наслаждаться.

Как быстро очистить отварное яйцо в стакане воды


Полезные кухонные советы

Чтобы быстро очистить отварное яйцо от скорлупы, достаточно опустить его в стакан или небольшую банку с холодной водой и сильно потрясти несколько секунд. Вуаля, яйцо очищено!

Банан с шоколадной начинкой — вкусно и полезно


Полезные кухонные советы

Если вы любитель сладкого и бананов, этот десерт точно придется вам по вкусу. Вам понадобится банан, немного шоколадной пасты, трубочка для сока и шприц. Просто воткните трубочку в середину банана, наберите шоколадную пасту в шприц и нажмите. После этого положите банан на часок в холодильник — и лакомство готово.

Для этого мороженого вам понадобится всего лишь 1 ингредиент — банан


Полезные кухонные советы

Очистите пару бананов. Затем разрежьте их на мелкие кусочки. Поставьте их в глубокой миске в морозилку на 1–2 часа. После этого тщательно перемешайте и… наслаждайтесь! .

Рыба не прилипнет к грилю, если подложить лимоны


Полезные кухонные советы

Положите кусочки рыбы на «подушку» из нарезанных лимонов, помещенных или непосредственно на гриль, или в корзину гриля, — результат вас приятно удивит.

Используйте антипригарный спрей для липких ингредиентов


Полезные кухонные советы

При измерении липких ингредиентов, таких как мед или арахисовое масло, опрыскайте ваши мерные стаканчики безвредным антипригарным спреем.

Снять крышку с банки можно при помощи резиновых перчаток


Полезные кухонные советы

Если у вас не получается открыть крышку банки — попробуйте сделать это в резиновых перчатках. Либо наденьте резиновую ленту на крышку и поверните.

Быстрый способ нарезать зелень


Полезные кухонные советы

Легко нарезать крупнолистные травы, такие как базилик и шалфей, можно, скатав их рулетиком.

Чтобы тесто получилось одинаковой толщины


Полезные кухонные советы

Чтобы убедиться в том, что тесто для выпечки получается одинаковой толщины, используйте 2 палочки для еды как направляющие для выравнивания.

Картофельные лепешки можно делать и в вафельнице


Полезные кухонные советы

Если вы стараетесь свести жарку к минимуму, вам наверняка придется по вкусу идея приготовить картофельные лепешки в вафельнице. Кстати, таким образом можно приготовить и омлет.

Вино можно охладить за 15 минут


Полезные кухонные советы

Оберните бутылку с вином мокрым полотенцем и положите на 15 минут в морозилку — так напиток быстро станет холодным.

Стойка для мяса из фольги


Полезные кухонные советы

Полезные кухонные советы

Полезные кухонные советы

Сделайте собственную стойку для жарки, свернув листы фольги и поместив в нижнюю часть жаровни. Так мясо не подгорит и равномерней прожарится.

Натуральный сок прямо из мандарина


Полезные кухонные советы

Если вам захотелось натурального сока, а соковыжималки под рукой нет, попробуйте этот прием. Вырежьте горлышко с крышкой из пластиковой бутылки, затем сделайте в кожуре мандарина небольшое отверстие размером с горлышко. После этого приклейте его к полученному отверстию. Хорошенько помните руками мандарин — и можно выливать напиток в стакан..

Вынуть семена граната за секунды поможет деревянная ложка


Полезные кухонные советы

http://vs-t.ru/Просто разрежьте гранат на 2 части, а затем постучите по каждой половинке деревянной лопаткой. Не пройдет и минуты, как все зернышки окажутся в вашей миске.

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