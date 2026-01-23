С нами не соску...
Советская Атлантида: 5 городов, которые навсегда скрылись под водой в СССР


Советские города, которые ушли под воду из-за строительства ГЭС. / Фото: prichod.ru

Советские города, которые ушли под воду из-за строительства ГЭС. / Фото: prichod.ru

 

Строительство сооружений на реках в советские годы привело к непоправимым последствиям - несколько городов были затоплены. Одни полностью скрылись под водой, другие ушли частично, но жить в них все равно не представляло возможности.
Итак, давайте вспомним пять населенных пунктов, которые превратились в «Атлантиду».

1. Молога — город, который был полностью затоплен


Город полностью ушел под воду. / Фото: smolbattle.ru

Город полностью ушел под воду. / Фото: smolbattle.ru

 

В Советском Союзе началось активное строительство гидроэлектростанций. Однако вместе с пользой они принесли немало бед для простых жителей — их дома были полностью или частично затоплены. Так, после возведения Рыбинского водохранилища, город Молога, расположенный на берегу Волги, стал постепенно погружаться под воду. Затопление было вызвано слиянием городской реки Мологи и самой Волги. Это был старинный населенный пункт — он был основан в 12 веке. Его население составляло шесть тысяч человек.

Сначала были затоплены улицы, расположенные в непосредственной близости с Волгой, а затем большая вода настигла центр города, поселки, села и деревни. Местных жителей оперативно переселяли, в наши дни еще сохранилось несколько разбитых водами сооружений, которые хорошо видны во время низкого уровня воды.

2. Корчева — от города остались руины под водой


Городок располагался на правом берегу Волги. / Фото: nasledie-mo.ru

Городок располагался на правом берегу Волги. / Фото: nasledie-mo.ru


 

Еще одним населенным пунктом, который стал жертвой советского строительства ГЭС, стал Корчева.
Этот уездный городок располагался в Тверской губернии на правом берегу Волги. Жизнь в нем кипела до 1937 года, а затем пришла беда. Его территория стала превращаться в полуострова, которые затапливала вода. А произошло это после строительства Иваньковского водохранилища.

 
Вода превратила город в затопленные полуострова. / Фото: ruscable.ru

Вода превратила город в затопленные полуострова. / Фото: ruscable.ru

 

Сейчас от города остались одни руины, спрятанные под водой, а также сквозь чистую воду можно рассмотреть старинное городское кладбище. После затопления советских граждан определили на постоянное место жительство в город Конаково, который также располагается в Тверской области.

3. Весьегонск — была затоплена старая часть города


Город был затоплен в конце 30-х годов. / Фото: vesyegonskto4karu.blogspot.com

Город был затоплен в конце 30-х годов. / Фото: vesyegonskto4karu.blogspot.com


 

А вот спустя два года после затопления Корчева жители другого населенного пункта Весьегонска столкнулись с аналогичной бедой. Их начали массово расселять в 1939 году из-за строительства Рыбинского водохранилища. Многие граждане уже знали о сложившейся ситуации и самостоятельно стали разбирать свои дома, чтобы перевезти в соседние деревни. Весьегонск частично был затоплен. Пострадала его старинная часть, в которой были расположены церкви. Во время засухи вершины сооружений показываются из-под воды, напоминая о былой жизни. Остальная часть города была перенесена на новую территорию, которая находится на более возвышенном месте.

4. Калязин — от города осталась одна колокольня


Сохранилась колокольня Никольского собора. / Фото: realty.rbc.ru

Сохранилась колокольня Никольского собора. / Фото: realty.rbc.ru

 

Также жертвой строительства водохранилища стал город Калязин. Произошло это после возведения Угличской ГЭС в 1940 году. Город был исторически ценным объектом, поскольку в нем располагались странные храмы, церкви и колокольни. Правда, и после затопления город остался уникальным памятником — на его территории среди большой воды виднеется колокольня, которая принадлежала Никольскому собору. Многие современные путешественники специально посещают это уникальное историческое место ради одного только вида на этот «маяк».

В любое время года затопленную колокольню можно посетить. Летом к ней организованы выезды на катере, а вот зимой можно отправиться с гидом прямо по льду. За год Калязин посещает много туристов, в том числе из других стран.

5. Ставрополь-на-Волге — затопленный город-крепость


Куйбышевская ГЭС стала причиной затопления Ставрополя-на-Волге. / Фото: snt-bugorok.ru

Куйбышевская ГЭС стала причиной затопления Ставрополя-на-Волге. / Фото: snt-bugorok.ru

 

Жители Ставрополя-на-Волге даже не подозревали, что в начале 50-х годов станут жителями нового города после строительства Куйбышевской гидроэлектростанции. После возведение водохранилища Волга вышла из берегов и начала затапливать населенный пункт. А он считался крупным промышленным городом, который был известен своей богатой историей 17 века. За время своего существования он получил статус «город-крепость», поскольку на его территории располагались оборонительные сооружения для защиты границ с востока. Переселенцев отправили застраиватьновую территорию, которая быстро превратилась в успешный центр. Он стал крупным городом — Тольятти. Сейчас его называют «столицей российских автомобилей».

В наши дни от Ставрополя-на-Волге остались одни фундаменты, разрушенные административные здания и кладбище. Некоторые руины обнажаются во время засушливой погоды.

