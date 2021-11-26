7 государств, жители которых сильнее всего страдают от киберпреступников

Киберпреступность растет.

1. Китай

В Китае хакеров наказывают огромными сроками.

2. Индия

Жертвой злоумышленников в сети может стать любой пользователь.

3. США

В США в отношении хакеров едва ли не истерия.

4. Бразилия

Власти предпринимают все более жесткие меры.

5. Индонезия

Число преступлений по всему миру растет стремительно.

6. Мексика

Наибольшей популярностью пользуются вирусы-вымогатели.

7. Германия

В Германии число преступлений с хищением данных ужасает.

Бонус: Россия

В России киберпреступность растет в разы год от года.