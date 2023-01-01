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Особенности национального смеха

Интернет, в определённом смысле, объединил мир в одну «глобальную деревню», где представители разных национальностей и культур общаются при помощи одних и тех же смайликов и небольшого набора понятных всем пользователям терминов.

Однако всё же ещё остаются моменты, отличающие нас друг от друга – такие, как смех. Нам трудно представить, что обычное для нас ха-ха-ха совсем чуждо тайцам и японцам – у них свои, странные для нас, способы выражения радости.

Вот как выражают смех в разных странах мира:

На иврите смех звучит для нас традиционно

Особенности национального смеха

kkkkkk — корейский эквивалент нашего ха-ха-ха

Особенности национального смеха

В тайском языке цифра 5 произносится как «ха». Поэтому тайцы выражают смех набором пятёрок

Особенности национального смеха

В китайском языке смех обозначают иероглифом 笑声, что произносится как «сяо шен». В мандаринском варианте китайского существует также иероглиф 哈哈 , который произносится как «ха-ха», а также 呵呵 («хе-хе») и 嘻嘻 («хи-хи»)

Особенности национального смеха

Жители Ямайки обозначают смех аббревиатурой DWL (расшифровывается как «умираю от смеха») — это аналог американского LOL и французского MDR

Особенности национального смеха

Датчане изображают смех по-разному: хе-хе, хо-хо или хи-хи

Особенности национального смеха

В испанском «j» как «х», так что «jajaja» произносится как знакомое нам «ха-ха-ха»

Особенности национального смеха

Англичане тоже тоже используют «ха-ха-ха», правда, слегка приправленное британским акцентом

Особенности национального смеха

Исландцы чаще всего «хихи»-кают

Особенности национального смеха

В итальянском гласная указывает на тон смеха. Например, ahahah — это обычный громкий смех, eheheh — это улыбка, а ihihih — это саркастическое хихиканье

Особенности национального смеха

У греков смех выражается обычным «ха-ха-ха»

Особенности национального смеха

Французы сообщают друг другу, что они «умирают со смеху», при помощи аббревиатуры MDR (mort de rire)

Особенности национального смеха

Не путать с www из адресов веб-страниц. Звучит похоже на повторяющуюся букву «у»

Особенности национального смеха

Бразильцы пишут на португальском huehuehue или rsrsrsrs

Особенности национального смеха

В арабском нет коротких гласных. Поэтому они выражают смех только согласными, которые, впрочем, произносятся как «ха-ха-ха»

Особенности национального смеха

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