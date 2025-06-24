Где добывали и хранили пресную воду моряки в прошлом во время длительных путешествий

В прошлом, когда на кораблях не было опреснителей и обеспечение команды пресной водой было сложной задачей. Морская вода была, да и остаётся не пригодной для питья из-за высокого содержания соли и других примесей. Потому на протяжении веков мореплаватели сталкивались с одной из самых серьезных проблем — обеспечением себя пресной водой во время длительных путешествий. История показывает, что моряки использовали различные методы для добычи, хранения и рационального использования этого жизненно важного ресурса.
Бочки с водой /Фото:ixbt.com
Вопрос с пресной водой был довольно сложным и актуальным, вызывал немало трудностей. Ведь чтобы обеспечить себя ей, корабли вынуждены были либо брать с собой запасы воды, либо делать остановки на берегу для ее пополнения. Это требовало не только дополнительного времени, но и больших усилий со стороны экипажа. Однако с развитием технологий были изобретены опреснители, способные очистить морскую воду и превратить ее в пригодную для употребления.
В эпоху Великих географических открытий и Нового времени, когда корабли отправлялись в длительные плавания, неизбежно возникала необходимость в запасах провианта, включая пресную воду. Бочки с водой, наряду с другими запасами, занимали место на палубе, и стюарды должны были вести строгий учет, контролируя количество запасов на борту. Велись специальные записи в журналах учета Королевского флота и на различных торговых суднах того времени.
Эпоха географических открытий /Фото:dzen.ru
Объем питьевой воды для экипажа зависел от различных факторов, включая численность команды, продолжительность рейса и интервал между остановками. К примеру, до индийского городв Сурат одному человеку требовалось около 476 литров воды для всего путешествия. Поход по морю от Великобритании до Сурата, длиной свыше 10 000 километров и со скоростью пять узлов, заняло бы примерно 240 дней. Если считать, что каждый член экипажа использовал бы два литра воды из бочки объемом 126 галлонов ежедневно, то учитываемой бочки хватило бы на 238 дней. К тому же просто провести для экипажа, состоящего из нескольких сотен человек, необходимое количество бочек было бы невозможно. Более того, свежая вода быстро портилась, особенно в условиях теплого климата.
Потому важнейшим источником пресной воды для моряков были источники и родники на берегах. Перед отплытием команда часто планировала путь так, чтобы можно было пополнить запас воды на различных островах или в портах.
Потому пираты ром /Фото:newsrobotics.ru
Во время морских путешествий моряки также использовали самые разнообразные способы для сбора дождевой воды.
Хранение пресной воды на борту корабля также было непростой задачей. Вода хранилась в специальных бочках, сделанных из древесины, они обрабатывались смолой или другими веществами, чтобы предотвратить гниение дерева и обеспечить герметичность емкостей. В некоторых случаях, чтобы улучшить качество воды, моряки использовали простые методы фильтрации, например, пропуская воду через песок или чистую ткань. Это помогало удалять осадок и частицы, хотя не устраняло все бактерии. Вместо этого её разбавляли спиртом для обеззараживания.
Вода распределялась очень чётко /Фото:furman.top
Для предотвращения загрязнения воды и её порчи моряки часто добавляли в запасы специальную соль, сок цитрусовых или даже алкоголь. Это позволяло сохранить воду свежей во время долгих переходов. А вот ром на борту действительно мог заменить воду, он не портился, и им можно было напиться. Потмоу многие моряки и пираты пили именно его.
Для улучшения ситуации моряки прибегали и к ещё одному древнему методу, добавляя уксус в воду. Этот трюк был известен еще со времен Древнего Рима. Смесь уксуса с пресной водой позволяла сохранить её свежесть до двух недель, в зависимости от климата и времени года. Тем не менее, этого было недостаточно для длительных морских путешествий.
Несмотря на это, даже с добавками, размножение микробов в воде замедлялось лишь на некоторое время. Именно поэтому для долгих морских путешествий были необходимы запасы вина и крепких спиртных напитков, только вот пиво не подходило из-за недостаточной концентрации алкоголя для сохранения свежести в таких условиях.
Грог /Фото:mnogoigr96.ru
В Британском Королевском флоте, прославленный вице-адмирал Эдвард Вернон, начал практиковать ежедневную раздачу морякам полпинты рома для предотвращения цинги и других желудочно-кишечных заболеваний у членов экипажа. Однако это вызвало случаи пьянства среди моряков, а также пьяных дебошей. Это подтолкнуло адмирала Вернона к идее разбавлять ром с водой и лимонным соком. Так появился напиток, известный как «грог», в его честь.
Не только британские моряки, но и пираты начали пользоваться грогом, наполняя свои трюмы бочками этого напитка. Разбавленный ром с добавлением других компонентов не только продлевал срок хранения воды на судне, но также очищал её, делая безопасной для употребления.
Эффективное использование ограниченных запасов позволило сохранить воду в хорошем состоянии на кораблях на долгое время. Позже на два литра пресной воды стали добавлять триста граммов лимонного сока, что значительно уменьшило количество микроорганизмов в ней. Такой метод позволял сохранять воду примерно на двадцать или чуть больше дней, что являлось значительным достижением для того времени.
Хранение воды на корабле /Фото:novostiifakty.mediasole.ru
Во время своих путешествий капитан Джеймс Кук заметил, что айсберги содержат ценнейший ресурс — пресную воду. Когда море было спокойным, его корабли подходили максимально близко к айсбергам, а команда на шлюпках отбивала куски льда, которые затем таяли в бочках на борту, наполняя их свежей пресной водой.
Моряки, находясь на борту, старались сократить расход воды, обходясь без мытья посуды, а в некоторых случаях, например, в жарких тропических зонах, вода использовалась только для питья. Душ принимался моряками принимался под дождем, что оставляло специфический запах на палубе. Что касается стирки и ухода за одеждой, они старались минимизировать её, поскольку стирка в соленой воде значительно портила ткани, приводя к быстрому износу. Поэтому большинство моряков надевали рубахи лишь по необходимости, например, при взаимодействии с внешним миром или для защиты от непогоды, во время сражений. Этот подход позволял не только сохранять вещи в хорошем состоянии, но и облегчать повседневную жизнь на борту.
Сбор кусков айсбергов /Фото:rutube.ru
Команды тщательно рассчитывали свои запасы, чтобы избежать ситуации, когда путешествие затягивалось, и пресной воды не хватало. На больших судах были специальные указатели, помогающие отслеживать количество оставшейся воды. Проблема заключалась и в том, что прошлом не существовало точных карт и маршрутов, а парусные корабли были очень зависимы от скорости и направления ветра. Точную продолжительность плавания предугадать было сложно, и никто не хотел оказаться без запасов из-за ошибок в расчетах или неблагоприятных погодных условий. Поэтому основными запасами воды на кораблях служили резервуары, загружаемые в порту и рассчитанные на длительные рейсы.
Еще одной серьезной задачей было равномерное распределение воды в бочках, которые выполняли роль балласта. Неправильное распределение этого груза могло привести к крену судна. В связи с этим моряки, отвечавшие за подачу пресной воды, тщательно контролировали, чтобы вес по обеим сторонам трюма оставался примерно одинаковым.
Только для питья /Фото:myslide.ru
Однако, это не было единственным важным аспектом. Доступ к пресной воде был также связан с обеспечением моряков пищей. Из-за склонности продуктов к быстрой порче, на судах не брали легко портящиеся продукты. Основными продовольственными запасами были засоленное мясо и рыба. Процесс обезсоливания продуктов требовал вымачивания их в пресной воде несколько часов.
Джек Воробей с ромом /Фото:drive2.ru
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