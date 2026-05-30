10 известнейших картин с неожиданным подтекстом

Что скрывает человек на переднем плане картины?
После того, Дэн Браун написал "Код да Винчи", появилось огромное количество увлечённых людей, пытающихся отыскать некий скрытый подтекст в произведениях искусства. В нашем обзоре 10-ка необычных трактовок известных картин. Не исключено, что некоторые из них имеют право на жизнь.
1. "Сатир, оплакивающий нимфу" на самом деле является сценой жестокого убийства
Сатир, оплакивающий нимфу. Пьеро ди Козимо.
Картина Пьеро ди Козимо "Сатир, оплакивающий нимфу", написанная в 1495 году, якобы изображает сцену из "Метаморфоз" Овидия. В этой истории Прокриду случайно убил в лесу во время охоты ее муж, охотник Цефал. Однако, британской профессор Майкл Баум считает иначе. По его словам, внимательное изучение картины показывает, что Прокрида не могла быть убита случайно, все признаки указывают на жестокое преднамеренное убийство. Прокрида имеет глубокие рваные раны на руках, как будто пыталась отбиться от атак ножом. Также на шее есть рана. Профессор Баум подозревает, что Козимо попросил местный морг одолжить ему труп для того, чтобы зарисовать жертву убийства.
2. Диего Ривера - у Дж. Д. Рокфеллера-младшего был сифилис
Человек, контроллер Вселенной. Диего Ривера.
Картина Диего Риверы "Человек, контроллер Вселенной" — одно из величайших творений мексиканского изобразительного искусства. Первоначально картина была создана по заказу Рокфеллер-центра, но Нельсон Рокфеллер уничтожил оригинальную фреску из-за того, что художник изобразил на ней Ленина. После этого Ривера вернулся в Мексику и восстановил свою картину, добавив в нее ссылку на то, что у отца Нельсона Рокфеллера был сифилис.
3. На картине "Изабелла" человек скрывает свою эрекцию
Офелия. Джон Эверетт Милле.
Один из художников братства прерафаэлитов Джон Эверетт Милле, вероятно, более всего известен сегодня своей картиной "Офелия". В 2012 году исследователи обнаружили нечто неожиданное на его более ранней картине - "Изабелла". На ней изображен сюжет из поэмы Джона Китса, основанный, в свою очередь, на известнейшем романе Бокаччо "Декамерон". На картине сидящий за столом человек поднял ногу, пытаясь пнуть собаку, однако при этом на столе видна тень его эрекции.
4. La Primavera — признание в любви к садоводству
La Primavera. Боттичелли.
Одной из самых известных, а также самых загадочных картин в галерее Уффици во Флоренции является картина Боттичелли "La Primavera". Из-за того, что на ней группа женщин ходит по небу, как по лужайке, эксперты утверждают, что картина носит аллегорический смысл. Есть одна теория, которая выделяется среди всех: Ботичелли написал картину из-за своей любви к садоводству. По официальным оценкам, на картине изображено, по крайней мере, 500 тщательно отрисованных различных растений, почти 200 различных видов. Некоторые полагают, что это были все растения, которые произрастали в 15 веке во Флоренции.
5. "Урок музыки" — картина с сексуальным подтекстом
Урок музыки. Ян Вермеером.
Созданный Яном Вермеером в 1660-е годы, "Урок музыки" считается одной из величайших картин, изображающих голландский образ жизни 17-го века. Теперь помимо стандартного описания этой картины,существует менее известное — картина отображает сексуальность и скрытую похоть. Согласно этой теории, картина наполнена отсылками на сексуальную напряженность между девушкой и ее наставником. Зеркало над клавесином показывает то, как девушка на самом деле, смотрит на мужчину, в то время как она играет. За ними на столе стоит кувшин вина, которое является афродизиаком, в то время как инструмент на полу рассматривается как огромный фаллический символ.
6. "Терраса кафе ночью" — отсылка к Тайной Вечере
Терраса кафе ночью. Ван Гог.
Созданная в 1888 году, "Терраса кафе ночью" является одной из наиболее важных работ Ван Гога. Некоторые исследователи утверждают, что в картине есть скрытый смысл — она на самом деле передает замысел Тайной Вечери. С раннего детства Ван Гог был чрезвычайно религиозным. Его отец был протестантским священником, и влиятельные арт-критики утверждают, что картины Винсента проникнуты христианскими образами. Чем же "Терраса кафе ночью" похожа на Тайную Вечерю? Если внимательно присмотреться к обедающим, то можно увидеть 12 человек, сидящих вокруг центральной фигуры с длинными волосами. Также на картине есть ряд скрытых крестов, в том числе один непосредственно над фигурой Христа.
7. "Аллегория с Венерой и Амуром" — предупреждение о сифилисе
Аллегория с Венерой и Амуром. Аньоло Бронзини.
Картина Аньоло Бронзини 1546 года, которую принято считать венцом эротизма, как утверждают исследователи, является предупреждением о разрушительных последствиях сифилиса. Об этом свидетельствует кричащая фигура в левой части картины. Хотя в классическом описании картины сказано, что это метафора ревности или отчаяния, внимательное изучение показывает, что ей на самом деле очень плохо. Ее пальцы опухли как у больного сифилисом, на них не хватает ногтей, а волосы имеют признаки сифилитической алопеции. Беззубые десны предполагают отравление ртутью, которой пытались лечить сифилис в Италии эпохи Возрождения.
8. El Autobus рассказывает об ужасной катастрофе
El Autobus. Фрида Кало.
Картина мексиканской художницы Фриды Кало "El Autobus", написанная в 1929 году, показывает жизнь мексиканского сообщества. Домохозяйка, рабочий, мать-индианка и богатый бизнесмен гринго, несмотря на социальные различия, рядом ожидают автобус рядом с девушкой, которая, вероятно, означает саму Фриду. Все субъекты этой картины не знают, что их ожидает ужасная авария. В 1925 году Кало ехала на автобусе, который врезался в трамвай. Ее более поздние работы часто ссылаются на эту аварию, подразумевая, что это было чудом, что она выжила в катастрофе. И
9. Картины голландской школы живописи — картины в картинах
Золотой век голландской живописи.
Голландский Золотой век живописи уступает, пожалуй, только итальянскому Возрождению. Как и среди другие эпохи, в это время также были свои собственные причуды в моде и в живописи, одной из которых стало то, что художники рисовали "картины в картинах". Одним из примеров такого стиля является картина "Тапочки" Самуэля ван Хугстратена. На первый взгляд, на картине показан пустой зал с двумя парами тапочек, которые лежат среди него. На стене зала висит картина Каспара Нетшера "Отец отчитывает свою дочь". С первого взгляда, ничего необычного. Но современным ценителям голландского искусства известно, что картина Нетшера была нарисована внутри борделя. По видимому, эти тапочки принадлежат мужчине и женщине, которые разделись и пошли заниматься сексом.
10. Работа Л.С. Лоури полна скрытых страданий
Несчастный случай. Л.Лоури
Художник середины 20-го века известен своими картинами, изображающими северо-запад Англии. Л.Лоури часто рисовал огромные городские сцены с толпами "аферистов". Хотя он был популярен, мир искусства не признавал его картины, как тривиальные в течение длительного времени. На самом деле картины Лоури наполнены скрытыми человеческими страданиями. На картине 1926 года "Несчастный случай" нарисована толпа людей, которые собрались возле озера, и смотрят на него. На самом деле эта сцена была вдохновлена местным самоубийством, и толпа собралась поглазеть на труп утопленника. На других картинах Лоури изображены люди, смотрящие на кулачные бои, люди, которых выселяют из дома, или просто глядящие из окон в подавленном настроении.
