Пенсионерка переделала фургон в уютный дом в стиле бохо

Знакомьтесь, это Кайса — 55 летняя пенсионерка из Швеции, у которой есть свой чудесный дом с садом и 4 любимых внука, с которыми она обожает проводить время.
Однако Кайсе оказалось недостаточно размеренной жизни в обычном доме, ведь ее давней мечтой было пожить в доме на колёсах. И вот, после выхода на пенсию, женщине все-таки удалось воплотить свою мечту в жизнь.
В 2020 году Кайса приобрела фургон 1980 года выпуска за 550 долларов.
Так как средства у пенсионерки были ограничены, то для ремонта ей пришлось использовать бюджетные и переработанные материалы. В итоге для того чтобы превратиь фургон в уютное жилище, женщине потребовалось 2 месяца и порядка 450 долларов.
Для оформления фургона Кайса выбрала уютный стиль бохо со множеством очаровательных декоративных элементов: подушек, пледов, плетеных горшков для цветов, растений, ловцов снов, корзин и прочих мелочей. Несмотря на обилие декора, в доме все продумано до мелочей. В крошечном фургоне есть достаточно места для хранения вещей и обуви.
В фургоне предусмотрены две обеденные зоны, это необходимо для того, чтобы все 4 внука Кайсы могли с комфортом размещаться за обеденными столами.
Особое внимание следует уделить меньшей обеденной зоне.
Эта зона буквально за несколько минут трансформируется в дополнительное спальное место.
Для того чтобы младший внук мог спать рядом, над своей кроватью Кайса смастерила детскую кроватку, в которой также очень любит отдыхать ее собака.
В фургоне, который купила Кайса, уже была кухня, но ее внешний вид оставлял желать лучшего: кухня была темной и старомодной.
Кайса сама переделала кухонную зону, перекрасила полы, стены и фасады шкафов.
Результат работы превзошел все ожидания, кухня получилась великолепной.
Для зонирования пространства используются светлые шторы, которые можно легко передвигать по карнизам, чтобы отделить кухню от зоны отдыха и зоны, в которой расположен компактный био-туалет.
Без больших денежных вложений Кайсе удалось превратить старый трейлер в уютный дом на колесах, где она любит проводить время со своими четырьмя внуками.
Пенсионерка переделала фургон в уютный дом в стиле бохо
Знакомьтесь, это Кайса — 55 летняя пенсионерка из Швеции, у которой есть свой чудесный дом с садом и 4 любимых внука, с которыми она обожает проводить время.
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