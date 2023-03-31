Пенсионерка переделала фургон в уютный дом в стиле бохо

Знакомьтесь, это Кайса — 55 летняя пенсионерка из Швеции, у которой есть свой чудесный дом с садом и 4 любимых внука, с которыми она обожает проводить время.

Однако Кайсе оказалось недостаточно размеренной жизни в обычном доме, ведь ее давней мечтой было пожить в доме на колёсах. И вот, после выхода на пенсию, женщине все-таки удалось воплотить свою мечту в жизнь.







В 2020 году Кайса приобрела фургон 1980 года выпуска за 550 долларов.







Так как средства у пенсионерки были ограничены, то для ремонта ей пришлось использовать бюджетные и переработанные материалы. В итоге для того чтобы превратиь фургон в уютное жилище, женщине потребовалось 2 месяца и порядка 450 долларов.







Для оформления фургона Кайса выбрала уютный стиль бохо со множеством очаровательных декоративных элементов: подушек, пледов, плетеных горшков для цветов, растений, ловцов снов, корзин и прочих мелочей. Несмотря на обилие декора, в доме все продумано до мелочей. В крошечном фургоне есть достаточно места для хранения вещей и обуви.







В фургоне предусмотрены две обеденные зоны, это необходимо для того, чтобы все 4 внука Кайсы могли с комфортом размещаться за обеденными столами.







Особое внимание следует уделить меньшей обеденной зоне.







Эта зона буквально за несколько минут трансформируется в дополнительное спальное место.







Для того чтобы младший внук мог спать рядом, над своей кроватью Кайса смастерила детскую кроватку, в которой также очень любит отдыхать ее собака.







В фургоне, который купила Кайса, уже была кухня, но ее внешний вид оставлял желать лучшего: кухня была темной и старомодной.







Кайса сама переделала кухонную зону, перекрасила полы, стены и фасады шкафов.







Результат работы превзошел все ожидания, кухня получилась великолепной.







Для зонирования пространства используются светлые шторы, которые можно легко передвигать по карнизам, чтобы отделить кухню от зоны отдыха и зоны, в которой расположен компактный био-туалет.







Без больших денежных вложений Кайсе удалось превратить старый трейлер в уютный дом на колесах, где она любит проводить время со своими четырьмя внуками.



