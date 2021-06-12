Идеи, которые помогут превратить однокомнатную квартиру в уютное гнёздышко

Многие думают, что однокомнатная квартира - это приговор для стильного и уютного интерьера.

Но на самом деле это совсем не так.

Даже однокомнатную квартиру небольшой площади можно превратить в функциональное, удобное и уютное жильё, если воспользоваться советами профессиональных дизайнеров.

1. Яркость и приватность

Спальня за шторками в нише и яркий желтый стул.

Спальная зона, оборудованная в небольшой нише со шторками, с темной акцентной стеной, открытым стеллажом, двуспальной кроватью, оригинальной вешалкой, черным столиком и желтым стулом, который стал яркой деталью этого сдержанного пространства.

2. Гламурная классика

Светлая гостиная, совмещенная со спальней.

Очаровательная гостиная, оформленная в нейтральных светлых тонах, с классическим диваном, белым столиком, рабочим столом, открытыми полками, узким стеллажом и комфортабельной двуспальной кроватью, скрытой за легкими белыми занавесками.

3. Лаконичный дизайн

Лаконичный дизайн квартиры-студии, оформленной в белых тонах.

Маленькая квартира-студия с белой отделкой стен, компактным и современным кухонным гарнитуром, узким столиком для готовки или трапез, лаконичным диваном, который легко превращается в спальное место, стильным журнальным столиком, двумя оригинальными стульями и обилием деревянных деталей, которые делают интерьер живым и динамичным.

4. Приятная палитра

Комната в бело-синих тонах.

Стильное и функциональное пространство, с акцентной стеной приятного голубого оттенка, двумя открытыми полками, выполненными из темного дерева, длинной тумбой под телевизор, и большим угловым диваном синего цвета, который легко превращается в полноценное спальное место.

5. Примечательная деталь

Однокомнатная квартира с оригинальной стеной.

Чудесный интерьер светлой однокомнатной квартиры с уютной и эргономичной мебелью, узорчатым ковром, многофункциональным белым столом и оригинальной кирпичной стеной на границе между кухней и комнатой.

6. Четкая граница

Яркий дизайн спальни, совмещенной с гостиной.

Крошечная комната, разделенная на зоны с помощью цвета и оригинальной перегородки из гипсокартона, которые позволили совместить спальную зону и гостиную в одном небольшом пространстве.

7. Оттенки серого

Квартира-студия в серых тонах.

Стильный и современный интерьер небольшой квартиры-студии, оформленной в бело-серых оттенках, с простым мягким диваном, низким деревянным столиком, роскошным белым ковром и уютной спальней, скрытой за плотными занавесками благородного серого оттенка.

8. Скандинавский стиль

Квартира-студия в скандинавском стиле.

Светлая и динамичная квартира-студия со снежно-белой отделкой, уютной кухней и зоной отдыха, оборудованной на невысоком деревянном подиуме.

9. Скрытые системы

Скрытые системы в интерьере однокомнатной квартиры.

Современный и функциональный интерьер однокомнатной квартиры с компактным рабочим местом, скрытым за створками импровизированного шкафа, подъемной кроватью, которая легко трансформируется в диван и парой креативных столиков, способных также выполнять роли тумбочек или сидений для гостей.

10. Планировка

Чудесная квартира-студия с элементами рустикального стиля.

Небольшая квартира-студия, стены и пол которой оформлены в спокойных светло серых оттенках, с компактной кухней, спальной зоной, скрытой за длинными занавесками, и несколькими разномастными столами из грубого дерева, которые привнесли в интерьер нотки рустикального стиля.

11. Очаровательный хаос

Многофункциональное пространство.

Просторная комната, в которой удалось разместить все необходимое для жизни современного человека. Тут есть и зона отдыха с уютным угловым диваном и необычным столиком, и место для трапез, и ниша, в которую удалось вписать кровать чердак и письменный стол.

12. Современный стиль

Однокомнатная квартира в современном стиле.

Белоснежная комната, оформленная в современном стиле и разделенная на две зоны с помощью небольшой тумбочки и стоящего на ней телевизора.

13. Эклектика

Стильный интерьер однокомнатной квартиры в хрущевке.

Оригинальный интерьер гостиной-спальни, каждая из стен которой имеет свой неповторимый дизайн, а минимальный набор грамотно подобранной мебели создает комфортные условия для жизни.

14. Подиум

Квартира-студия с кухней на подиуме.

Квартира-студия с маленькой кухней на подиуме, отделенной от жилого пространства с помощью невысокой перегородки из гипсокартона - прекрасный пример грамотной планировки и организации небольшого пространства.

15. Модерн

Квартира-студия в стиле модерн.

Изумительный интерьер квартиры-студии, оформленной преимущественно в серых тонах, с потрясающей дизайнерской мебелью, оригинальными светильниками и чудесными предметами декора, которые делают это помещение по истине уникальным.

16. Геометрия

Уютная комната с геометрическими деталями.

Уютная комнатка с броскими геометрическими принтами, компактным серым диванчиком, оригинальным креслом, многофункциональным деревянным столиком, и кроватью, расположенной на невысоком подиуме за перегородкой из прозрачного стекла.

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17. Драматичная атмосфера

Атмосферный интерьер в темных тонах.

Элегантная комната, в интерьере которой удивительным образом удалось сочетать разные принты и фактуры для создания глубокого и атмосферного пространства, выполняющего функции спальни и гостиной.

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18. Ослепительная белизна

Однокомнатная квартира с белоснежными стенами.

Прекрасный интерьер маленькой квартиры-студии, все стены которой выкрашены в белый цвет, за счет чего пространство выглядит светлее и больше, а обилие различных ярких мелочей делает его интересным и динамичным.

19. Серый туман

Спокойный интерьер квартиры-студии в серых тонах.

Оригинальный интерьер небольшой студии, все стены которой выкрашены в спокойный серый цвет, с яркими полками и барной стойкой на кухне, уютным уголком для уединенного отдыха, и минималистичной спальней, изюминкой которой стало огромное окно.

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