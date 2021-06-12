Идеи, которые помогут превратить однокомнатную квартиру в уютное гнёздышко

Многие думают, что однокомнатная квартира - это приговор для стильного и уютного интерьера.
Но на самом деле это совсем не так.
Даже однокомнатную квартиру небольшой площади можно превратить в функциональное, удобное и уютное жильё, если воспользоваться советами профессиональных дизайнеров.
1. Яркость и приватность
Спальня за шторками в нише и яркий желтый стул.
Спальная зона, оборудованная в небольшой нише со шторками, с темной акцентной стеной, открытым стеллажом, двуспальной кроватью, оригинальной вешалкой, черным столиком и желтым стулом, который стал яркой деталью этого сдержанного пространства.
2. Гламурная классика
Светлая гостиная, совмещенная со спальней.
Очаровательная гостиная, оформленная в нейтральных светлых тонах, с классическим диваном, белым столиком, рабочим столом, открытыми полками, узким стеллажом и комфортабельной двуспальной кроватью, скрытой за легкими белыми занавесками.
3. Лаконичный дизайн
Лаконичный дизайн квартиры-студии, оформленной в белых тонах.
Маленькая квартира-студия с белой отделкой стен, компактным и современным кухонным гарнитуром, узким столиком для готовки или трапез, лаконичным диваном, который легко превращается в спальное место, стильным журнальным столиком, двумя оригинальными стульями и обилием деревянных деталей, которые делают интерьер живым и динамичным.
4. Приятная палитра
Комната в бело-синих тонах.
Стильное и функциональное пространство, с акцентной стеной приятного голубого оттенка, двумя открытыми полками, выполненными из темного дерева, длинной тумбой под телевизор, и большим угловым диваном синего цвета, который легко превращается в полноценное спальное место.
5. Примечательная деталь
Однокомнатная квартира с оригинальной стеной.
Чудесный интерьер светлой однокомнатной квартиры с уютной и эргономичной мебелью, узорчатым ковром, многофункциональным белым столом и оригинальной кирпичной стеной на границе между кухней и комнатой.
6. Четкая граница
Яркий дизайн спальни, совмещенной с гостиной.
Крошечная комната, разделенная на зоны с помощью цвета и оригинальной перегородки из гипсокартона, которые позволили совместить спальную зону и гостиную в одном небольшом пространстве.
7. Оттенки серого
Квартира-студия в серых тонах.
Стильный и современный интерьер небольшой квартиры-студии, оформленной в бело-серых оттенках, с простым мягким диваном, низким деревянным столиком, роскошным белым ковром и уютной спальней, скрытой за плотными занавесками благородного серого оттенка.
8. Скандинавский стиль
Квартира-студия в скандинавском стиле.
Светлая и динамичная квартира-студия со снежно-белой отделкой, уютной кухней и зоной отдыха, оборудованной на невысоком деревянном подиуме.
9. Скрытые системы
Скрытые системы в интерьере однокомнатной квартиры.
Современный и функциональный интерьер однокомнатной квартиры с компактным рабочим местом, скрытым за створками импровизированного шкафа, подъемной кроватью, которая легко трансформируется в диван и парой креативных столиков, способных также выполнять роли тумбочек или сидений для гостей.
10. Планировка
Чудесная квартира-студия с элементами рустикального стиля.
Небольшая квартира-студия, стены и пол которой оформлены в спокойных светло серых оттенках, с компактной кухней, спальной зоной, скрытой за длинными занавесками, и несколькими разномастными столами из грубого дерева, которые привнесли в интерьер нотки рустикального стиля.
11. Очаровательный хаос
Многофункциональное пространство.
Просторная комната, в которой удалось разместить все необходимое для жизни современного человека. Тут есть и зона отдыха с уютным угловым диваном и необычным столиком, и место для трапез, и ниша, в которую удалось вписать кровать чердак и письменный стол.
12. Современный стиль
Однокомнатная квартира в современном стиле.
Белоснежная комната, оформленная в современном стиле и разделенная на две зоны с помощью небольшой тумбочки и стоящего на ней телевизора.
13. Эклектика
Стильный интерьер однокомнатной квартиры в хрущевке.
Оригинальный интерьер гостиной-спальни, каждая из стен которой имеет свой неповторимый дизайн, а минимальный набор грамотно подобранной мебели создает комфортные условия для жизни.
14. Подиум
Квартира-студия с кухней на подиуме.
Квартира-студия с маленькой кухней на подиуме, отделенной от жилого пространства с помощью невысокой перегородки из гипсокартона - прекрасный пример грамотной планировки и организации небольшого пространства.
15. Модерн
Квартира-студия в стиле модерн.
Изумительный интерьер квартиры-студии, оформленной преимущественно в серых тонах, с потрясающей дизайнерской мебелью, оригинальными светильниками и чудесными предметами декора, которые делают это помещение по истине уникальным.
16. Геометрия
Уютная комната с геометрическими деталями.
Уютная комнатка с броскими геометрическими принтами, компактным серым диванчиком, оригинальным креслом, многофункциональным деревянным столиком, и кроватью, расположенной на невысоком подиуме за перегородкой из прозрачного стекла.
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17. Драматичная атмосфера
Атмосферный интерьер в темных тонах.
Элегантная комната, в интерьере которой удивительным образом удалось сочетать разные принты и фактуры для создания глубокого и атмосферного пространства, выполняющего функции спальни и гостиной.
Видео-бонус:
18. Ослепительная белизна
Однокомнатная квартира с белоснежными стенами.
Прекрасный интерьер маленькой квартиры-студии, все стены которой выкрашены в белый цвет, за счет чего пространство выглядит светлее и больше, а обилие различных ярких мелочей делает его интересным и динамичным.
19. Серый туман
Спокойный интерьер квартиры-студии в серых тонах.
Оригинальный интерьер небольшой студии, все стены которой выкрашены в спокойный серый цвет, с яркими полками и барной стойкой на кухне, уютным уголком для уединенного отдыха, и минималистичной спальней, изюминкой которой стало огромное окно.
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