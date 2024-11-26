Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Лицо Нью-Йорка стало преображаться в начале 20-го столетия, когда начался строительный бум, и в городе, как грибы после дождя, стали появляться небоскрёбы. На это же время пришлось строительство первых линий Нью-Йоркского метрополитена. Представленные ниже фотографии, увековечившие процесс строительства крупнейшего города США, хранятся в архиве Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Церковь Троицы «зарастает» небоскрёбами Строительство небоскрёба Вулворт-билдинг в 1911 году.Строительство небоскрёба Вулворт-билдинг в 1912 году . Торжественная церемония закладки краеугольного камня центрального здания Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1902 году.Строительство Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1904 году . Строительство центрального здания Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1905 году.Строители размещают кусок мрамора на крыше Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1906 году.Строительство линии Бродвея под Центральным парком в 1901 году.Строительство линии метро между Бродвеем и 151-й улицей, 1901-1905 год.Туннель метро, 1904 год.Строительство небоскрёба Metropolitan Tower . Строительство небоскрёба Зингер-Билдинг, 1908 год . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)