Трудная дорога к славе: 5 знаменитостей, которых в детстве бросили родители

У них было тяжёлое детство.
Об этих людях можно сказать: им не повезло с самого детства. Родители предпочли забыть о собственных детях. Несмотря ни на что, они выросли и достигли небывалых высот. Сегодня их имена знает весь мир, а судьбы этих звёзд являются ярким примером того, как стойкость и целеустремлённость могут помочь в борьбе за собственное счастье. Ни трудное детство, ни отсутствие финансовых возможностей не стали для них препятствием на пути к славе и богатству.
Стив Джобс
Стив Джобс. / Фото: www.chinadaily.com.cn
Его мать Джоан Штибле во время обучения в магистратуре влюбилась в ассистента преподавателя сирийца Абдулфаттаха Джандали. Родители девушки были категорически против их брака, а отец, узнав о беременности дочери, грозил лишить её наследства. Джоан родила чудесного мальчика в Сан-Франциско и готова была подписать бумаги на его усыновление. Единственным условием, которое биологическая мать выдвигала к будущим усыновителям – наличие высшего образования. Однако чета Джобсов не могла похвастаться данным фактом, но будущие родители обещали оплатить мальчику обучение.
Стив Джобс в детстве с приемным отцом. / Фото: www.mahkan.com
Стив Джобс категорически возражал против определения «приёмные родители» по отношению к Полу и Кларе Джобс. Это они не спали ночами, когда он болел, учили его читать и писать, а в подростковом возрасте терпели все выходки сына. Именно отец привил сыну любовь к электронике, тем самым определив всю его дальнейшую жизнь.
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро. / Фото: www.wallpapersafari.com
Детство актрисы было отнюдь не безоблачным. Родители расстались буквально за несколько дней до её рождения, старших детей отец забрал с собой, а новорожденную Норму бабушка категорически отказалась принимать в своём доме. Мама девочки Глэдис Пёрл Бейкер отдала дочь в семейный детский дом, правда, постоянно навещала Норму. В семь лет Глэдис забрала девочку, но уже через год мать попала в психиатрическую клинику, а дочь забрала к себе её подруга, оформив опекунство над Нормой. Однако любящей семьи будущая звезда так и не обрела. После замужества опекунши девочку опять отправили в детский дом.
Мэрилин Монро в детстве. / Фото: www.prikolno.cc
Но и тогда злоключения Нормы не закончились. Её забрали из сиротского дома и определили к тётке, она испытывала домогательства от одного из её сыновей, позже переехала в другую семью и, в конце концов, решила выйти замуж в 16 лет, чтобы прекратить весь этот кошмар.
Коко Шанель
Коко Шанель. / Фото: www.superzena.b92.net
Законодательница моды стильная и сильная Коко Шанель в детстве носила приютскую форму, которую ненавидела всей душой. Её мама умерла во время родов, а отцу наследники были совершенно не нужны. Будущему дизайнеру было всего 11 лет, когда папа просто бросил своих детей. Они были под присмотром родственников, а после оказались в приюте, где дети были одинаково безликими в своих платьях. Именно тогда Габриель (настоящее имя Коко Шанель) стала задумываться о роли одежды в жизни женщины. Прошли годы, она сама стала иконой стиля и создателем изысканных нарядов.
Коко Шанель. / Фото: www.reader.gr
Пирс Броснан
Пирс Броснан. / Фото: www.postimg.cc
Он стал звездой, несмотря на то, что пережил в детстве. Пирсу Броснану едва исполнился год, когда отец оставил семью. Впрочем, в то время мать тоже не слишком хотела заниматься воспитанием малыша и в четыре года отдала его на попечение бабушки и дедушки. После их смерти он пожил в семье тёти, потом дяди. Однако мальчик родственникам был не нужен, и будущий актёр оказался в приюте «Школа братьев Христа», в котором воспитанники подвергались довольно жестоким наказаниям.
Пирс Броснан. / Фото: www.people.com
Через несколько лет мать забрала его в свою новую семью. Отец Пирса Броснана после развода впервые увиделся с сыном, когда он уже был знаменит на весь мир.
Джон Леннон
Джон Леннон. / Фото: www.resize-parismatch.ladmedia.fr
Родители маленького Джона расстались вскоре после его появления на свет. Ему было всего 4 года, когда мама нашла себе нового мужчину, а сына передала на воспитание своим родственникам Мими и Джорджу Смит. С тетей, заменившей ему мать, он частенько конфликтовал из-за несовпадения взглядов на жизнь и недовольства Мими его увлечением гитарой. С Джорджем они жили дружно, однако он скончался, когда мальчику было всего 15 лет. Тогда он стал искать утешения в обществе родной матери и её семьи, подружившись с её двумя детьми и мужем.
Джон Леннон. / Фото: www.epitafii.ru
Однако детские обиды сказались на его психике и поведении. Он всегда был неуравновешен и считал себя непонятым и несчастным.
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