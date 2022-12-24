Перестаньте пытаться быть «хорошим» и нравиться всем

Пишет популярный американский автор и блогер Кайла Мэтьюс:
Всю жизнь меня воспринимали как «хорошую» девочку. Главным образом, потому что я была застенчивой и тихой. Все в садике говорили, что я славный ребёнок, и на этом всё.
Оглядываясь назад, я сейчас понимаю, как плохо может отразиться на всей жизни человека полученная с детства установка «Надо нравиться всем».
Когда вы стараетесь быть хорошим для всех, вы, в конечном итоге, перестаёте быть самим собой, делать то, что хотите, и начинаете позволять людям обижать вас, просто потому что не можете найти в себе сил послать их. Желание быть идеально «хорошим» может в итоге сломать вас.
Если вы «хороший», вы никогда никого не критикуете и стараетесь не говорить людям неприятных вещей. Ваша речь состоит из одних комплиментов, а когда кому-то приходит в голову поинтересоваться вашим собственным мнением, вы отвечаете что-то вроде «неважно», или «да правда, неважно», или «я ничего такого не имел ввиду».
Чтобы быть по-настоящему хорошим другом, коллегой, лидером, вы должны делиться своими идеями, а не только слушать других
Но проблема в том, что чем больше вы повторяете «неважно» в отношении собственных чувств, тем менее важными они начинают казаться вам самим. Вы обесцениваете собственное мнение.
Недавно близкие мне люди указали на тот факт, что я никогда не высказываю своё мнение, и что они воспринимают это как недоверие с моей стороны. Они посчитали, что мне настолько не по себе в их обществе, что я не могла внятно ответить им даже на самые простые вопросы.
Я всегда старалась быть милой для всех. Никогда не хотела быть самой странной девушкой в компании, поэтому придавала большую значимость чужому мнению, чем своему. Но чтобы быть по-настоящему хорошим другом, коллегой, лидером, вы должны также делиться своими идеями, а не только слушать других.
Я нашла один способ, который помог мне посмотреть по-новому на дружбу, работу и даже коллективное хобби, я составила список вещей, которые не люблю и не хотела бы делать. И самая полезная отправная точка — научиться высказывать собственное мнение.
Чрезмерная учтивость делает «хороших» людей менее честным
Стараясь быть чрезмерно «хорошим», вы частенько вынуждены привирать — например, чтобы не обидеть собеседника. Исследования, проведенные в университете Нотр-Дам в штате Индиана, показали, что люди, часто вынужденные говорить неправду из-за каких-то обстоятельств, больше подвержены болезням. Те участники, которым врать пришлось меньше, практически перестали жаловаться на головные боли и чувствовать эмоциональную напряженность.
«Хорошие» люди кажутся пассивными
Если вы постоянно говорите только приятные вещи, стараясь не задеть ничьих чувств, при этом забывая про собственное мнение, вы будете казаться скучным и пассивным человеком. Поверьте, если ваши друзья и коллеги хотели бы, чтобы с ними постоянно соглашались, они бы поговорили с зеркалом.
Очень важно понимать, что если люди обращаются к вам, значит, они хотят услышать, что думаете именно вы.
Слишком «хорошие» люди приравниваются к послушным
Недавнее исследование, опубликованное Journal of Personality, показало, что «хорошие» люди чаще выполняют поручения более авторитетных личностей, если даже эти указания могут причинить кому-нибудь боль.
Люди, в меньшей степени поддающиеся манипулированию и склонные к полемике, обладают более твёрдыми принципами и отказываются от причинения вреда невинным.
«Хорошие» люди хвалят других незаслуженно
Это здорово — хвалить людей за важные достижения, но если вы не считаете чей-то поступок таковым, похвала может пойти во вред вашим отношениям. Вы не только не поделитесь своим настоящим мнением, но и рискуете задеть самооценку человека, когда он осознает, что вы ему соврали.
Если вам действительно что-то не нравится, но вы хотите быть вежливым, подчеркните: «это только моё личное мнение»
В любой сфере, где необходимы лидерские качества, важно сосредоточиться на том, как быть сильным лидером, а не «хорошим» для всех человеком. Это не значит, что вы должны вести себя как придурок, вы просто не должны относиться к эмоциям окружающих, как к хрустальной вазе.
Для себя я нашла отличный способ дать конструктивную критику, при этом не показавшись стервой. Метод называется «бутерброд» — сначала я искренне говорю комплимент, относящийся к ситуации, затем идет критика, после этого снова одобрительное утверждение или честная похвала. Если вам действительно что-то не нравится, но вы хотите быть вежливым, подчеркните: «это только моё личное мнение».
На «хороших» людей нередко обижаются
Как ни странно, ваши попытки постоянно быть «хорошим» в глазах общества могут всерьёз раздражать окружающих. Кроме того, желание угодить всем — причина стресса, перегруженностью работой, и обид людей, взваливших на вас груз собственных дел, с которыми вы не справились.
На самом деле, как показало одно исследование, люди не любят обе крайности — слишком эгоистичных и слишком хороших людей. В частности, одни участники эксперимента недолюбливали чрезмерно великодушных участников, потому что те «выставляли их в плохом свете».
Цель моей статьи — не убедить вас, что хорошие люди хуже плохих (мир не делится на чёрное и белое), а в том, чтобы напомнить: нравиться всем просто невозможно, поэтому уменьшите усилия в этом вопросе, и направьте свою энергию на пользу себе.
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