8 вещей из бабушкиного сундука, за которые сегодня можно выручить немалую сумму

Вещи из бабушкиного сундука, которые помогут разбогатеть.
По интернету гуляет немало статей о счастливчиках, которые в одночасье разбогатели только благодаря тому, что в их доме оказались ценные вещи. Многие мечтают стать героями подобных историй, но думают, что счастье возможно у кого-то, но не у них. Однако, на самом деле у многих в доме находятся очень ценные старые вещицы, которые стоят дорого, тем не менее на них никто не обращает внимания. В этой статье расскажем о восьми таких потенциальных ценностях.
Хрусталь
И даже IKEA сегодня делает хрусталь.
Для кого-то хрустальная посуда является отголоском Советского Союза, но на самом деле сейчас он в цене, причем абсолютно любой. Большой популярностью хрусталь пользуется в Западных странах. Сейчас имитацию хрусталя в своих коллекциях представляют крупные фирмы подобны IKEA. Поэтому, если вы не особый любитель хрусталя, то, как повод избавиться от него, — продать ценителям.
Старая посуда Pyrex
Pyrex – посуда, о которой мечтают хозяйки по всему миру.
Жаропрочная посуда этой марки пользуется ошеломляющей популярностью. Но закоренелые коллекционеры готовы потратиться не на новые коллекции, а на посуду 20-летней давности и более. В коллекциях российских домов продукция французского производителя была не такой частой, но, если вы как раз тот редкий счастливчик — можете смело выставлять дорогостоящий винтаж на аукцион.
Флаконы от старинных духов
Ах, какие душевные были флаконы!
Если флакон окажется еще и хрустальным с притертой крышкой — это пик удачи. Ведь именно такие интересны участникам аукционов, среди которых полно коллекционеров и дизайнеров интерьера.
Новогодние игрушки
Новогодние ретросокровища.
Еще одна страсть любителей раритетов — старинные елочные игрушки, причем даже советского производства. Вот только из-за повышенной хрупкости продукции, подобной роскоши осталось совсем мало, отсюда, наверное, и ценность продукта.
Формы для печенья
Формы для самого оригинального печенья.
Чем больше возраст у формочки, тем выше ее стоимость. Ну, а если ее форма приурочена к какому-то празднику, то эта формочка бесценна!
Плетеная мебель
Картины-литографии были популярны в начале XX века.
Возможно, в процессе продажи возникнут трудности с доставкой до покупателя, но это того стоит.
Литография
Картины-литографии были популярны в начале XX века.
Только подумайте — популярные и общедоступные ранее картины-литографии, датированные началом ХХ века из серии Currier and Ives, до сих пор продолжают украшать стены многих домов. При этом на аукционах они продаются по цене до $100 000.
Статуэтки из керамики
Среди фарфоровых статуэток есть действительно эксклюзивные экземпляры.
Здесь есть одна сложность — дать точную оценку и вообще выявить ценный экземпляр может только профессионал. Однако, если где-то в закутках завалялась редкая старинная вещица, лучше показать ее знатоку. Кто знает, может ненужная безделушка для вас станет для кого-то долгожданной ценностью.
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