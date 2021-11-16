8 вещей из бабушкиного сундука, за которые сегодня можно выручить немалую сумму

Вещи из бабушкиного сундука, которые помогут разбогатеть.

Хрусталь

И даже IKEA сегодня делает хрусталь.

Старая посуда Pyrex

Pyrex – посуда, о которой мечтают хозяйки по всему миру.

Флаконы от старинных духов

Ах, какие душевные были флаконы!

Новогодние игрушки

Новогодние ретросокровища.

Формы для печенья

Формы для самого оригинального печенья.

Плетеная мебель

Картины-литографии были популярны в начале XX века.

Литография

Картины-литографии были популярны в начале XX века.

Статуэтки из керамики

Среди фарфоровых статуэток есть действительно эксклюзивные экземпляры.