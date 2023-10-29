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Что обувь говорит о хозяевах, или 9 советов, как поддерживать свои ботинки в идеальном состоянии


Обувь прослужит долго, если за ней ухаживать с умом. /Фото: remontobuvi.org

Обувь прослужит долго, если за ней ухаживать с умом. /Фото: remontobuvi.org

Стилисты утверждают, что от обуви зависит половина успеха всего образа. Не зря говорят, что по состоянию мужских ботинок можно многое узнать об их обладателе. То же самое верно и для женского обувного гардероба. Даже самая стильная и красивая пара недолго будет радовать, если не ухаживать за ней правильно. Зная секреты мастеров обувного дела и народные хитрости, можно максимально продлить срок носки обуви, и при этом она будет выглядеть как новая.

1. Чья сегодня смена?


При чередовании обувь прослужит намного дольше. /Фото: www.zirveart.com

При чередовании обувь прослужит намного дольше. /Фото: www.zirveart.com

Крайне желательно, чтобы на один сезон имелись хотя бы две пары обуви, в особенности это касается кожаных изделий. Обувь работает по много часов в день и тоже нуждается в отдыхе, чтобы восстановить свою форму. За ночь кожа может не успеть просохнуть, а влажной она легко поддается деформации. Именно на этом ее свойстве основаны некоторые методы растяжения тесных пар.

2. Правильная сушка


Проверенный годами способ сушки. /Фото: myoutdoorslife.com

Проверенный годами способ сушки. /Фото: myoutdoorslife.com

Предпочтительно, чтобы обувь высыхала естественным образом – это касается и кожаной, и экземпляров из современных материалов. Нагревание на батарее может привести к тому, что кожа станет неровной и потеряет эластичность, а влагоотводящие материалы перестанут выполнять свои функции, сделав новую и совсем недешевую пару бесполезной.

Для ускорения высыхания можно воспользоваться старыми добрыми газетами, набив бумажными комочками внутри и обернув парой слоев снаружи. Желательно, чтобы верхний кокон не был сплошь фотографиями и иллюстрациями, иначе можно сделать незапланированный декупаж, особенно на светлой обуви. При необходимости альтернативой газетам может стать тонкая бумага или мешочки с рисом.
Деревянные колодки используют для сушки и хранения. /Фото: img78.static.darudar.org

Деревянные колодки используют для сушки и хранения. /Фото: img78.static.darudar.org

 

Если стельки съемные, вытащите их – так все высохнет намного быстрее. Ценители обуви могут вставить в нее для сушки деревянные колодки – они помогут сохранить форму и впитают лишнюю влагу. А вот пластиковые распорки с пружинами лучше оставить для сезонного хранения, ведь пластик не гигроскопичен.

3. СПА для кожи


Крем и воск питают и защищают кожаную обувь. /Фото: www.bluemaize.net

Крем и воск питают и защищают кожаную обувь. /Фото: www.bluemaize.net

Массаж сухой щеткой полезен не только для человека – он придется по вкусу и обуви. После высыхания грязь легко удалится щетиной средней жесткости. После каждых трех-четырех выходов в свет, но не чаще, балуйте кожаную обувь кремом и воском – так она будет увлажненной, эластичной и сможет противостоять воде и прочим воздействиям окружающей среды.

Кстати, если крем темнее кожи на обуви, то он сделает ее цвет более глубоким и насыщенным, а более светлый зрительно прибавит ей возраста. Если ваши туфли или ботинки необычной расцветки, то можно получить необходимый оттенок, смешивая бесцветный крем с цветным.

Крем и воск лучше всего наносить тканью от старой рубашки или носового платка – она не оставляет на коже ворсинок. Первому нужно дать высохнуть самостоятельно (на это может уйти от 15 минут до 2 часов), а лишнее убрать щеткой с натуральной щетиной. Воском можно покрыть обувь в 2-3 слоя, не забыв при этом пройтись и по месту соединения с подошвой – такая обработка хорошо защитит и от влаги, и от реагентов.
Щетка из натуральной щетины уберет излишки крема. /Фото: hoznauka.ru

Щетка из натуральной щетины уберет излишки крема. /Фото: hoznauka.ru

 

Глубокая чистка необходима перед отправкой обуви в коробку до следующего сезона. Растворить прежде нанесенные слои воска можно с помощью бензина или уайт-спирита, а вот средства с ацетоном не подойдут.

4. Косметика для обуви


Правильная косметика нужна даже обуви. /Фото: cdn.tvc.ru

Правильная косметика нужна даже обуви. /Фото: cdn.tvc.ru

Оказывается, что многие средства для кожаной обуви содержат силиконы, забивающие ее поры. Обработанная ими обувь теряет блеск и дышащие свойства, начинает сильно притягивать пыль и становится неприятной на ощупь. Исправить ситуацию можно, осторожно удалив скипидаром вредные слои. Самая подходящая косметика для кожаной обуви – та, в которой есть пчелиный воск, льняное масло и животные жиры.
Придать блеск экокоже поможет простая губка для обуви. /Фото: ladieslive.ru

Придать блеск экокоже поможет простая губка для обуви. /Фото: ladieslive.ru

 

А вот обуви из искусственной кожи силиконы не страшны: нет пор – значит, и забивать нечего. Так что можно спокойно навести глянец на кроссовки губкой из супермаркета по соседству.

5. Лаковая обувь


Вазелин скроет царапины на лаковой коже. /Фото: www.kilocalorii.ro

Вазелин скроет царапины на лаковой коже. /Фото: www.kilocalorii.ro

Обычный ластик сможет стереть темные следы с поверхности лакированной обуви, а для восстановления блеска не обязательно приобретать специальную салфетку – с этим справится и кусочек бархатной ткани.

6. Не такая уж прихотливая замша


Пилочка заменит ластик для обуви в экстренном случае. /Фото: www.vplate.ru

Пилочка заменит ластик для обуви в экстренном случае. /Фото: www.vplate.ru

Поддерживать хороший внешний вид обуви из замши и нубука не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Конечно, она не предназначена для сырой погоды и слякоти, как и резиновые сапоги для ношения в жару. Короткий замшевый ворс и нубук легко чистится от пыли резиновой щеткой, более стойкие загрязнения легко удалить специальным обувным или даже простым канцелярским ластиком.
Пар из утюга освежит замшу. /Фото: www.modeideen.tk

Пар из утюга освежит замшу. /Фото: www.modeideen.tk

 

Не стоит мыть такую обувь водой, иначе есть риск появления некрасивых и трудно выводимых пятен – лучше использовать специальный раствор или мыло. А для защиты от влаги, грязи и пыли необходимо обрабатывать нубук и замшу спреем, который защитит ее от влаги и грязи. Новую обувь нужно опрыскать этим составом два раза, и впоследствии обновлять защиту по мере необходимости, примерно каждую неделю или две. Если замша загрубела, паровые процедуры смягчат и освежат ее. Можно провести их с помощью утюга, окутывая обувь облаком из пара, но не касаясь ее поверхности.

7. Бережное обращение


Рожок для обуви с ухватом для фиксации. /Фото: cs01.services.mya5.ru

Рожок для обуви с ухватом для фиксации. /Фото: cs01.services.mya5.ru

Не стоит лениться использовать рожок – смятый задник еще не делал ни одну пару обуви удобнее и красивее. Если выбрать длинный, то не придется низко нагибаться или искать его, торопясь по делам, к тому же такой рожок может стать оригинальным украшением прихожей, если выбрать экземпляр с необычным дизайном. Обувь дольше прослужит, если не снимать ее, зацепляя носком пяточную часть подошвы – в противном случае она может скоро оторваться.

8. Большая стирка


После стирки в машинке особенно важно хорошо высушить обувь. /Фото: лориблу.com

После стирки в машинке особенно важно хорошо высушить обувь. /Фото: лориблу.com

Кеды, слипоны и кроссовки, а также некоторые демисезонные и зимние сапоги из ткани можно стирать в машинке, если они сильно загрязнились. Главное, после тщательно высушить их рекомендованным производителем способом, чтобы не появилось неприятного запаха.

9. Идеальная подошва


Зубные порошок или паста способны отбелить и подошву. /Фото: cdn.fishki.net

Зубные порошок или паста способны отбелить и подошву. /Фото: cdn.fishki.net

Сделать подошву любимых кед или кроссовок вновь белоснежной помогут зубная щетка в сочетании с зубными же порошком или пастой (выбирайте простую белую), средством для мытья сантехники или порошком для стирки светлого белья.
Кожаная подошва высохнет быстрее, если положить обувь на бок. /Фото: 1.bp.blogspot.com

Кожаная подошва высохнет быстрее, если положить обувь на бок. /Фото: 1.bp.blogspot.com

 

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