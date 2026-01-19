Бессмертные: элитные войска древнего мира

Первый раз об отряде Бессмертных написал древнегреческий историк Геродот: в его повествовании, полном боли за покоренную Персией страну, этим элитным воинам было отведено немало места. Такие отряды могли считаться своего рода спецназом армии: хорошо вооруженные, прошедшие отличную подготовку, они внесли свою серьезную лепту в главных сражениях персидских царей.
Знать
Эти отряды были настоящей элитой армии. Они собирались из мидян, персов и эламитов. Первую же тысячу, на чьей ответственности лежала охрана царской особы, полностью составляли знатные персы. Попасть в один из полков Бессмертных считалось высочайшей удачей: перед юношей открывались пути на самую верхушку власти.
Подготовка
Но для того, чтобы стать Бессмертным знатного происхождения было мало. Мальчики с детства приучались вести жизнь аскета, полную тренировок и религиозной подготовки. Претендент на должность в обязательном порядке отлично владел луком, умел скакать на коне и знать учение Заратустры.
Экипировка
В отличие от многих других армейских подразделений того времени, Бессмертные обладали определенной стандартной экипировкой. Кожаная броня надежно защищала тело, плетеный щит был крепок, а короткие копья позволяли бойцу вести поединок на ближней дистанции. Кроме того, каждый Бессмертный оснащался луком и стрелами с железными наконечниками.
Плюсы и минусы
Гвардия царя одинаково хорошо показывала себя и в ближнем бою и в конном.ударом — в этом была их сила. Однако, у таких отрядов насчитывалось и немало минусов. Длинные копья и мечи противника сводили на нет преимущества Бессмертных: греческие гоплиты оказывались для них весьма сложным врагом.
Знаменитые битвы
Само собой, элитные части армии царя участвовали почти во всех главных сражениях Персидской империи. Камбиз завоевал с их помощью Египет, Нововавилонское царство пало под их копьями и стрелами. Больше всего Бессмертные известны битвами в Греко-персидских войнах (вспомнить, хотя бы, популистский, но довольно правдоподобный фильм «300 спартанцев»). Эти войны стали последним пристанищем Бессмертных — после них отряды полностью расформировали.
Реинкарнация первая
Чуть позже, в Иране Сасанидов появились новые Бессмертные. Эти отряды во многом напоминали своих предшественников и численность их также составляла ровно 10 000 воинов. Но Сасаниды использовали элитную гвардию только в качестве конных отрядов, что принесло свои плоды.
Реинкарнация вторая
Иран никак не мог отказаться от красивой легенды об элитных воинах. У последнего шаха Ирана также появился собственный отряд Бессмертных, правда численность его уже не превышала пяти тысяч человек. К ним же был приписан танковый батальон Чифтен, ни разу не принявший участия в реальных боевых действиях. Революция 1979 года окончила эту славную историю отряда, бойцы которого долгие века считались лучшими во всей Европе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии