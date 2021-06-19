Корова, мячи и желе: 12 странных вещей, которые «дождем» падали с неба

Обычно «манной небесной», которая может упасть на головы людям, бывают осадки – дождь, снег или град. Но порой, то, что сыпалось с неба на землю, вызывало если не ступор, то сильное удивление. Ведь мало кто из нас ожидает, что на его голову с облаков вместо дождя сорвется молоко, пауки или даже корова. Мы подобрали 12 самых неожиданных вещей, которые упали с неба.
1. Деньги
И деньги падают с неба. /Фото: chrontime.com
Пожалуй, многие из нас мечтают, чтобы им «свалились на голову» деньги. Но в этом случае речь пойдет не про случайно выигранную лотерею. Некоторым людям все же несказанно повезло «поймать» куш, причем в прямом смысле – они просто ловили летящие в воздухе деньги.
В 2007 году такой «дождь» посыпался на машину одной безработной немецкой женщины, Анны Коргхен. Притормозив, она вызвала полицию, но когда те приехали, никаких денег не было. Полисмены даже вменили Анне ложный вызов, но вряд ли узнали, что вскоре после этого она купила новый дом, сменила автомобиль и даже открыла свое дело.
Интересный факт: в 1968 и 1976 году «денежные дожди» прошли и в Чикаго, но природа тех денег так и не была выяснена. Существует мнение, что причина падения купюр с неба намеренно умалчивается властями.
2. Звездное желе
Неизвестная субстанция с неба. /Фото: unnatural.ru
Иногда с неба срываются не просто неожиданные, а и неизвестные вещи. Такая история произошла почти десять лет назад в Шотландии. На 18 сентября 2009 синоптики пообещали осадки, но природа, очевидно, превзошла все возможные ожидания. Вместо дождя на землю хлынул поток непонятной массы, похожей на желе.
Приехавшие специалисты из National Geographic после серии проведенных анализов вещества объявили, что его природа неизвестна, но неопасна для человеческого организма. Существует мнение, что «звездное желе» - это просто яйца жаб и лягушек, которые ветром могло поднять в атмосферу.
3. Корова
Летающая корова оказалась не фантастикой. /Фото: chrontime.com
Казалось, что летающая корова может быть всего лишь персонажем советского мультфильма про Алису Селезнёву. Однако реальная действительность преподнесла аналогичный эпизод: с неба «прилетела» целая телячья мама. Причем, в отличие от мультфильма, была она без крыльев. На лодку японских рыбаков внезапно приземлилась корова. Их судно затонуло, «летающее» животное так и не нашли. Мужчинам никто не поверил, а некоторых даже отправили на лечение в психдиспансер.
Разгадка пришла через две недели. ВВС Российской Федерации сообщила японской стороне, что это у них в самолете перевозилась корова. В какой-то момент она стала вести себя неадекватно, буквально разнося грузовой отсек. Было принято решение сбросить беспокойный «груз», и бедное животное отправилось в полет с высоты 20 километров.
Занимательный факт: этот «феномен» в шутку прозвали НЛК – неопознанная летающая корова.
4. Кровь
Кровавый дождь - не просто библейский сюжет. /Фото: theecology.ru
Кровавый дождь – это не просто кара небесная, в последние годы она уже не раз воплощалась в жизнь. Было несколько эпизодов, когда вместо обычного дождя выпадал ярко-красный. Как это было, например, в Индии. Но зачастую причинами такого окрашивания были грибковые споры или микроводоросли в каплях воды.
Но однажды в Колумбии прошел красный дождь. И в этот раз причиной были не водоросли. Анализы показали, что в виде осадков действительно выпала кровь. Причину столь необычного явления так и не удалось выяснить. А вот колумбийские священнослужители сразу объявили кровавый дождь божьим провидением и начали активно пропагандировать праведную жизнь.
5. Куски мяса
Несвежие осадки в Кентукки. /Фото: nlo-mir.tu
3 марта 1876 года в американском штате Кентукки обычное теплое утро внезапно прервалось необыкновенным дождем. С неба падали …куски сырого, уже несвежего мяса. Причем выглядело оно так, как будто его пропустили через мясорубку. Сегодня можно было подумать, что это были птицы, попавшие в двигатели самолетов. Но в конце 19 века списали на вестник Апокалипсиса.
Причина оказалась куда более приземленной и объяснялась биологией. Источником «мясного дождя» были стервятники. Как выяснилось, во время полета эти птицы-падальщики отрыгивают неусвоенную их желудками пищу. Чаще всего происходит это, когда они чувствуют опасность. Скорее всего, что-то потревожило птиц в небе, и они решили избавиться от «балласта».
6. Леденцы
Небесные сладости. /Фото: bugaga.ru
Согласно Библии, манна небесная падала с неба шесть дней. И на вкус она была разной, для стариков она казалась мёдом. В реальной жизни сладости также падали с неба. Только случалось это дважды, и вместо «манны» выпали… леденцы.
2 и 11 сентября 1857 года в штате Калифорния внезапно прошёл настоящий «конфетный» ливень. Сообщалось, что в эти два дня ночью с неба падали леденцы или сахар. Причем размер они имели довольно приличный - длиной практически с гусиное перо. Некоторые местные жительницы нашли применение таким «осадкам» на радость себе и детям: из выпавших леденцов приготовили сироп.
7. Лягушки
Лягушки-путешественницы в реальной жизни. /Фото: chrontime.ru
Пожалуй, многим известна сказка Всеволода Гаршина «Лягушка-путешественница». Вот только там она летала с помощью прутика, который несли утки. А вот в повседневности эти амфибии обходятся без помощи птиц.
«Дожди» из лягушек – не такое редкое явление, как может показаться. И причиной падения с неба обитателей водоемов кроется в прямом смысле в воздухе. Как выяснилось, в небо из озер и рек лягушек вместе с водой поднимают смерчи и переносят их на огромные расстояния.
8. Молочные реки
Молочные реки, кисельные берега. /Фото: chrontime.com
Иногда в природные явления вмешиваются творения рук человеческих. Ведь именно людская деятельность стала причиной того, что в городе Честер штата Южная Каролина регулярно выпадает молочный дождь.
Все дело в том, что там находится завод по производству молочной продукции. Но, судя по всему, система фильтров у них несовершенная. Во время производства сухих сливок их часть с выхлопами оказывается в воздухе и смешивается с собирающимися осадками. Так и выпадают молочные дожди, которые собираются на земле в целые реки.
9. Мячи для гольфа
Дождь из мячей для гольфа. /Фото: lifter.com.ua
Когда с неба срывается град размером с теннисный мячик, для многих это неожиданность. Но когда на голову начинают сыпаться реальные мячи, только для гольфа, в Америке уже мало кто удивляются. Ведь для них это совсем не редкость.
Действительно, в США уже не один раз выпадали «небесные» мячи для гольфа. Причиной является, как и в случае с лягушками торнадо. Сильный поток воздуха поднимает мячи вверх, и из-за их легкости они остаются где-то среди облаков и после того, как стихия успокоится. Но зачастую выпадают на землю с первыми же осадками.
10. Пауки
Кошмар арахнофоба. /Фото: lifter.com.ua
Дождь из пауков, наверное, станет настоящим адом для арахнофобов. Ведь одно дело, когда предмет твоего страха безобидно плетет паутину в каком-нибудь темном углу. И совсем другое, когда десятки пауков в прямом смысле слова падают на голову.
Такой случай произошел в Бразилии, причем под этот «дождь» упал на съемочную группу. Операторы снимали леса Амазонии, когда прямо над ними проплыло целое «облако» из мохнатых пауков. Причиной этих осадков стал ветер, который сорвал легкую паутину вместе с ее обитателями.
11. Человек
Увы, но люди сами не летают. /Фото: theecology.ru
Все мы знаем, что люди не летают. По крайней мере, самостоятельно. Однако в США произошел случай, когда человек все же упал на землю прямо с неба. Вот только и начало, и конец этого «полета» был трагическим.
В 2014 году женщина со своим ребенком ехала в автомобиле, когда прямо им на капот упал человек. Как позже выяснилось, в небе над этой местностью столкнулось два самолета, жертвами стали все 122 человека – пассажиры и экипаж обоих лайнеров, но один из них выпал из самолета и собой разбил лобовое стекло машины.
12. Черви
Дождевые черви в буквальном смысле. /Фото: chrontime.com
Дождевые черви хоть и совершенно безобидные, но все же не всем приятные. Не каждому хочется даже прикасаться к ним. И несмотря на то, что их название технически к самому дождю не относятся, несколько раз черви все же падали людям на головы. Чаще всего причиной становились пресловутые смерчи, но один эпизод выбивается из общего ряда.
Произошло это в Англии в 1995 году, когда прямо во время футбольного матча на спортсменов начали падать дождевые черви. Игру пришлось приостановить. Однако была странность: в те дни никаких торнадо не было, и причина конкретно этих осадков до сих пор остается неясной.
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