9 ностальгических вещей времен СССР, которые стали символами целой эпохи

В Советском Союзе производилось огромное количество разных вещей. Многие из них были действительно уникальными. Другие смогли приобрести настоящую популярность, только оказавшись в этой стране. Как бы то ни было, большинство подобных «штуковин» в конечном итоге стали действительно культовыми предметами быта советского гражданина.
1. Авоська
Очень удобная сумка. ¦Фото: vecher.kz.
Гениальная сумка была придумана вовсе не в СССР, а в Российской Империи в конце XIX столетия. Ее изобретателем стал Вавржин Крчил. Однако, именно в Советском Союзе данная вещь смогла стать действительно культовой.
2. Командирские часы
Отличный подарок. ¦Фото: ok.ru.
Первоначально «командирскими» называли только те часы, что можно было получить в качестве награды за какой-либо воинский подвиг или достижение. В СССР традиция с часами начала закрепляться только в годы Второй мировой войны. Уже после нее часы «Командирские» стали общедоступным товаром. Изготавливали их на Чистопольском часовом заводе.
3. Значки
Сегодня такие можно коллекционировать. ¦Фото: meshok.net.
В Советском Союзе было бы сложно отыскать человека, у которого бы не было парочки значков. Носили их буквально все – пионеры, октябрята, рабочие, военные и многие другие. В Союзе существовало огромное количество значков. Один – подчеркивали заслуги и достижения, другие – были просто юбилейными.
4. Батарейка «Планета»
Если не лизнуть - не будет работать. ¦Фото: auction.ru.
Вещь, которая должна была быть у каждого советского мальчишки! Проверяли работоспособность таких элементов питания при помощи своего языка. Ну, или языка своего лучшего друга. Если щиплет – значит, батарейка что надо. Конечно же, при помощи «Планеты» можно было запитать разнообразные портативные устройства.
5. Кирзовые сапоги и портянки
По ним узнавали советских солдат. ¦Фото: chert-poberi.ru.
Производство кирзовых сапогов было налажено перед началом Второй мировой войны Иваном Плотниковым. За это достижение он даже был удостоен Сталинской премии. По итогу сапоги стали одним из тех атрибутов, по которому красноармейцев узнавали по всему миру. После войны сапоги стали носить и простые граждане.
Портянки неразрывно связаны с кирзовыми сапогами. В вопросе практичности и удобства дадут фору даже современным носкам. Главное, уметь правильно их наматывать.
6. Тельняшка
Стала популярна благодаря ВДВ. ¦Фото: batona.net.
Полосатые майки появились на морском флоте задолго до образования Советского Союза, однако, как и в случае с авоськой, только во времена СССР данная вещь превратилась в своеобразный культ. Во многом благодаря тому, что тельняшка обзавелась голубыми полосками и попала в ВДВ.
7. Телогрейка
Для суровой зимы. ¦Фото: livinghistory.ru.
В 1930-е годы власти Советского Союза усмотрели в телогрейке идеальную одежду. Она была хороша и для работы, и для войны. Ватник теплый и удобный. К 1945 году он стал настоящим символом и культом.
8. Ремень с бляхой
Главный фетишь солдата. ¦Фото: military21.ru.
Ремень с бляхой – настоящий фетиш советского солдата и моряка. А еще незаменимая вещь в хозяйстве, во всяком случае, казарменном. Отдельные кадры умудрялись прикуривать и даже бриться при помощи бляхи.
9. Молоко в «пирамидках»
Даже инструкция к ним была. ¦Фото: fishki.net.
На самом деле в XX веке молоко в треугольных пакетах продавали не только в СССР. Тем не менее, для многих наших соотечественников именно эта упаковка является одним из сильнейших предметов ностальгии.
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