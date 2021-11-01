9 ностальгических вещей времен СССР, которые стали символами целой эпохи

1. Авоська

Очень удобная сумка. ¦Фото: vecher.kz.

2. Командирские часы

Отличный подарок. ¦Фото: ok.ru.

3. Значки

Сегодня такие можно коллекционировать. ¦Фото: meshok.net.

4. Батарейка «Планета»

Если не лизнуть - не будет работать. ¦Фото: auction.ru.

5. Кирзовые сапоги и портянки

По ним узнавали советских солдат. ¦Фото: chert-poberi.ru.

6. Тельняшка

Стала популярна благодаря ВДВ. ¦Фото: batona.net.

7. Телогрейка

Для суровой зимы. ¦Фото: livinghistory.ru.

8. Ремень с бляхой

Главный фетишь солдата. ¦Фото: military21.ru.

9. Молоко в «пирамидках»

Даже инструкция к ним была. ¦Фото: fishki.net.