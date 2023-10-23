10 выдающихся археологических открытий этого года, меняющих привычный взгляд на нашу историю

Самые интригующие археологические находки 2017 года.
Последний год оказался весьма плодотворным для археологов. Учёным удалось сделать множество интересных открытий, которые позволили узнать много нового и раскрыли тайны артефактов, найденных ранее. В этом обзоре «десятка» самых значимых археологических находок последних месяцев.
1. Гигантский колосс
Гигантский колосс, найденный в трущобах Каира.
По словам министра древностей Египта Халеда Алнани, этот год стал «годом археологических открытий», особенно после периода стагнации, начавшегося после протестов «арабской весны» 2011 года. В этом году археологи обнаружили гробницу римской эпохи недалеко от города Минья, еще три древних могилы близ Самалута, которые могут являться гораздо более крупного кладбища, а также гробницу возле Долины царей, принадлежащую ювелиру по имени Аменемхат. В последней были найдены сотни артефактов.
Гигантский колосс, найденный в трущобах Каира.
Но самым захватывающим открытием является гигантская статуя, обнаруженная в марте под каирским пригородом Матария. Первоначально археологи нашли трехтонный торс статуи, а затем откопали ее голову. Дальнейшие раскопки выявили пьедестал и два пальца, но ученые уверены, что найдут и все недостающие части статуи. Основываясь на размере туловища, высота всей статуи должна составлять около 9 метров.
Гигантский колосс, найденный в трущобах Каира.
Особенно интригующим это открытие сделало то, что поначалу эксперты полагали, что статуя представляет Рамзеса Великого, тем более что она была расположена возле руин его храма. Однако в последующем исследовании была обнаружена гравюра с надписью Neb Aa - именем, которое использовал только фараон Псамтек I из 26-й династии. Это делает данное открытие крупнейшей статуей позднего периода, когда-либо найденной в Египте.
2. Тайна «Ханли»
Субмарина «Ханли».
17 февраля 1864 года субмарина Конфедерации H. L. Hunley стала первой боевой подводной лодкой, потопившей линкор, когда она атаковала военный корабль USS Housatonic. Этот успех дался большой ценой, поскольку «Ханли» и весь его экипаж исчезли в тот же день и считались пропавшими без вести в течение 130 лет. Обломки подводной лодки были обнаружены в 1995 году и подняты на поверхность в 2000 году. Скелеты всех восьми членов экипажа находились на своих постах и не было обнаружено никаких признаков попытки эвакуации.
Реставрационные работы над подводной лодкой южан периода Гражданской войны в США H. L. Hunley.
Это породило новый вопрос - что же стало причиной гибели экипажа. В начале этого года исследователи объявили, что, по их мнению, они нашли ответ после проведения масштабных экспериментов - взрыв собственной торпеды «Ханли» привел к гибели всех людей на борту корабля. Подводная лодка была вооружена только шестовой торпедой — миной на конце длинного шеста, которая не отсоединялась (по сути лодка должна была протаранить корабль этим шестом с миной на конце). Взрыв вызвал сильный перепад давления, который послужил причиной гибели экипажа субмарины.
3. Геноцид острова Пасхи
Отсутствие экологического геноцида на острове Пасхи.
Генетическое исследование, опубликованное в этом году, фактически развенчало миф об «экологическом геноциде» на острове Пасхи, который утверждал, что люди на Рапа-Нуи вымерли из-за войны и тотальной вырубки лесов. Крошечный остров Пасхи стал известен по всему миру благодаря статуям моаи, после чего его довольно неплохо изучили ученые. Чем больше ученых исследовали этот маленький остров, который сейчас почти лишен любых ресурсов, тем больше они полагали, что сами уроженцы вызвали «экоцид» на острове Пасхи.
Потерянный остров Рапа-Нуи.
Эта идея основывалась на двух утверждениях. Во-первых, изначально население острова насчитывало десятки тысяч жителей, прежде чем оно сократилось до нескольких тысяч к тому времени, когда европейцы прибыли на остров в начале XVIII века. Во-вторых, люди Рапа-Нуи небрежно относились к возделыванию земли, что привело к постепенному снижению урожаев и нехватке древесины. Это в конечном итоге переросло в войну и полное истребление населения. Археолог Карл Липо был одним из первых, кто оспорил данную теорию массовой войны между островными племенами. Он утверждает, что основным доказательством войны является устная история, которой едва 300 лет, причем достоверность ее крайне сомнительна.
Где-то на острове Пасхи.
Только 2,5 процентов человеческих останков на острове, которые были обследованы, имели какие-либо признаки травмы. Что же касается деревьев, полинезийские крысы могли нанести наибольший урон, поскольку они питались как пальмовыми орехами, так и саженцами. Результаты нового генетического исследования подтверждают, что южноамериканцы установили контакт с Рапа-Нуи за столетия до европейцев. Оно также подтверждает, что набеги за рабами, занесенные болезни и принудительная миграция с XVIII века - это то, что на самом деле привело к сокращению населения.
4. Затерянный храм Артемиды
Давно затерянный храм Артемиды.
После более чем 100-летнего поиска археологи объявили, что нашли останки утраченного древнего храма, посвященного Артемиде. Руины расположены на греческом острове Эвбея, недалеко от прибрежного города Амаринтос. Сразу стоит уточнить что это не тот храм Артемиды, который считался одним из семи чудес древнего мира, и остатки которого находятся в современной Турции. Археологи начали искать храм в конце XIX века.
На раскопках в Греции.
Причина, по которой поиски длились так долго, заключается в том, что археологи искали в неправильном месте, основываясь на записях Страбона, греческого географа и историка I века (он писал, что храм был расположен в семи стадиях от древнего города Эретрия, а в конце концов, руины были обнаружены в 60 стадиях или почти в 11 км от этого города). После первоначальных раскопок были найдены надписи с именем Артемиды, которые подтвердили идентичность храма.
5. Находки Антикитеры
Ряд исторических находок возле Антикитеры.
Остатки древнего кораблекрушения возле греческого остров Антикитера были обнаружены еще в 1900 году, но ученые до сих пор продолжают делать все новые открытия на этом месте. Недавно дайверы нашли на месте кораблекрушения огромное количество реликвий, и особенно археологов заинтриговала рука бронзовой статуи. Во-первых, бронзовые статуи относятся к числу редчайших артефактов античности.
Из сохранившихся записей известно, что они были невероятно популярны, но из-за ценности бронзы большинство статуй были расплавлены и переработаны. Во-вторых, фрагмент руки не соответствует никаким телам статуй, которые были найдены до этого. Это привело к предположению, что остальную часть статуи (а также, возможно, и других) можно найти где-то рядом с местом подводных поисков.
6. Древнее поселение в Канаде
Древнее поселение, найденное в Канаде.
Ранняя история людей в Северной Америке до сих пор остается неясной для ученых, и новые открытия постоянно переписывают современное понимание того периода времени. В 2017 году археологи обнаружили одно из самых ранних североамериканских поселений на острове Трикет у побережья Британской Колумбии. Эта новая находка поддерживает идею о том, что побережье Британской Колумбии пережило большую человеческую миграцию в один момент истории.
Кроме того, она также подтверждает устные предания, поскольку данное место было обнаружено на основе историй коренных народов Хейлцук. По их словам, остров Трикет был небольшим участком земли, который никогда не замерзал во время последнего ледникового периода, и предки хейлцук нашли там убежище. После раскопок на глубину нескольких метров археологи обнаружили слой почвы, который содержал доисторический очаг. В нем сохранились мелкие хлопья сажи древесного угля, возраст которых был определен в 14 000 лет.
7. Женщина-воин
Макет поселения викингов Бирка.
Еще в 1880-х годах археологи обнаружили большое кладбище викингов X века в поселке Бирка на острове Бьорко. На данном участке были расположены приблизительно 1100 могил, но среди них сильно выделялась одна по кодовым номером Bj 581. В этой могиле, которая располагалась на возвышенной террасе рядом с гарнизоном, нашли «полное снаряжение профессионального воина» - меч, топор, копье, боевой нож, стрелы, щиты и скелет лошади.
Кроме того, ученые также нашли настольную игру под названием «хнефатафл» на коленях скелета. По словам доктора Шарлотты Хеденштейн-Джонсон, это указывало на то, что человек был стратегом, который принимал военные решения. Гробница явно принадлежала высокопоставленному воину. Все считали воина мужчиной, но последние несколько десятилетий некоторые подвергли сомнению это, утверждая, что в скелетных останках присутствуют признаки того, что это женщина.
В начале 2017 года исследователи из Стокгольмского университета положили конец спорам, использовав образцы ДНК, извлеченные из руки и зуба скелета, чтобы показать, что у останков не было Y-хромосомы. Т.е. данное открытие является первым подтвержденным захоронением высокопоставленной женщины-воина у викингов.
8. Город Александра Македонского
Александр Македонский.
Дроны оказались бесценным инструментом для археологов из-за простоты их использования и скорости, с которой они могут обеспечить высококачественные аэрофотоснимки труднодоступных районов. За короткий промежуток времени дроны помогли найти ряд руин, кораблекрушений и других исторических реликвий. В этот список нужно добавить еще один пункт - затерянный город, основанный Александром Великим. Город, о котором идет речь, называется Калатга Дарбанд и расположен он в современном Курдистанском районе Ирака.
Город был основан где-то в конце IV века до нашей эры и в нем процветала торговля вином. Несмотря на это, через несколько столетий город исчез из исторических записей, и о нем забыли почти на 2000 лет. Первые фотографии Калатга Дарбанд фактически были сделаны в 1960-х годах спутниками-шпионами ЦРУ. Снимки были рассекречены в 1996 году и только недавно попали в руки ученых, которые поняли, что за руины на них видны.
Впоследствии иракские и британскими археологи использовали беспилотные летательные аппараты, чтобы сделать современные фотографии этого района и нашли затерянный город. В ходе раскопок на данном участке уже были найдены греко-римские статуи и греческие монеты. Прогресс раскопок продвигается крайне медленно из-за вооруженных конфликтов в регионе.
9. «Солнце остановилось, и Луна остановилась»
Солнечное затмение.
По словам исследователей из Кембриджского университета, старейшее когда-либо записанное солнечное затмение произошло 30 октября 1207 года до нашей эры. Они выяснили эту дату, сравнив древние египетские и библейские тексты и разработав новый метод расчета дат затмения. Библейская история, о которой идет речь, взята из Книги Иисуса Навина в Ветхом Завете. Когда Иисус Навин привел народ Израиля в Ханаан, «Солнце остановилось, и Луна остановилась». Кембриджские ученые не были первыми историками, которые сочли, что этот отрывок является описанием настоящего астрономического события.
Тем не менее, они первыми поняли, что это может быть не полное затмение, а кольцевое затмение с «кольцом огня», во время которого Луна находится слишком далеко, чтобы полностью закрыть диск Солнца. Есть независимые археологические свидетельства (стела Мернептаха), подтверждающие присутствие израильтян в Ханаане в период с 1500 по 1050 год до нашей эры. Этот египетский текст, теперь хранящийся в Египетском музее Каира, говорит, что фараон Мернептах победил народ Израиля в Ханаане в течение пятого года его правления.
Основываясь на этом временном промежутке, исследователи из Кембриджа утверждают, что единственное солнечное затмение, видимое из Ханаана, произошло во второй половине дня 30 октября 1207 года. Более того, ученые могут использовать это затмение как фиксированную точку в истории для других событий, таких как правление Мернептаха или, что более важно, его отца, Рамзеса Великого.
10. Римский акведук в метро
Акведук площади Пьяцца Селимонтана.
В конце 2016 года люди, работающие над прокладкой новой линии метро в Риме, наткнулись на «сенсационное открытие, имеющее огромное значение». Потратив 6 месяцев на изучение и аутентификацию находки, археологи сделали официальное заявление в апреле 2017 года - они обнаружили часть одного из старейших акведуков в римской истории. Его размеры составляют 32 метра в длину и два метра в высоту, а он расположен он в 18 метрах ниже площади Пьяцца Селимонтана.
Согласно отчета археолога Симона Морретта, возраст акведука составляет примерно 2300 лет и, вероятно, он является частью Аква-Аппии, старейшего известного римского акведука, построенного в 312 году до нашей эры. Поскольку в Риме были построены более новые акведуки, этот начал использоваться в качестве канализации.
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